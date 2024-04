VIDEO exhibe corrupción de Ulises Ruiz, operador de la campaña de Xóchitl

Flavio Sosa, uno de los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), aseguró en entrevista con “Los Periodistas” que Ulises Ruiz debería estar en la cárcel por todos los delitos que cometió durante su administración.

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).- Una grabación difundida en las últimas horas ha exhibido un acto de corrupción del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien hasta unos meses contendía por la Presidencia por la vía independiente, pero quien a inicio de año se sumó a la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz, como uno de sus operadores en la entidad que antes gobernó, una gestión marcada por la represión policial.

En el video difundido en redes sociales se muestra a Jorge Franco Vargas, uno de sus los colaboradores de Ulises Ruiz, entregar maletas de dinero al exdirigente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Enrique Rueda Pacheco.

De acuerdo con la información difundida, la grabación sería del año 2006, durante el apogeo del movimiento magisterial. En lagrabación se aprecia cómo Franco Vargas, alias “El Chucky”, entrega el dinero para pactar una negociación con el entonces líder magisterial Rueda Pacheco, y así poner fin al conflicto de ese año. El pago habría sido de 75 millones de pesos, sin embargo, menciona en la grabación, solo le entrega 10 millones y acuerda pagarle 15 millones más en otra ocasión.

Con respecto a esta grabación, Flavio Sosa, uno de los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) aseguró en entrevista con “Los Periodistas” que Ulises Ruiz debería estar en la cárcel por todos los delitos que cometió durante su administración.

“Ese señor debería estar en la cárcel y sin embargo por aquí anda paseándose, amenazando, diciendo que corrompió a medio mundo […] Hoy tenemos ese videos que es una conformación de la forma en la que él operaba para tratar de acabar con un movimiento que marcó un antes y un después en la vida de Oaxaca”.

Flavio Sosa, quien actualmente se desempeña como encargado de la Jefatura de Gabinete en el Gobierno de Salomón Jara en Oaxaca, recordó el oscuro pasado de Ulises Ruiz, no solo en el estado, sino como operador político en diversas partes del país.

“Ulises Ruiz es el exgobernador que saqueó Oaxaca del 2004 a 2010 y le estalló un conflicto, una rebelión popular en 2006. Él no es un político, es un perverso operador que se ha distinguido por hacer fraudes electorales en distintas partes de la República. Antes de la llegada a Oaxaca, en otras partes de la República, se movía con un grupo de mapaches electorales a lo largo y ancho del país haciendo todo tipo de trampas electorales, eran expertos en eso, él no es un político, no destaca por sus brillantes discursos”.

El pasado, 14 de abril se anunció la incorporación de Ulises Ruiz como coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en el estado de Oaxaca.

“Yo nunca he dejado la actividad política, yo soy de los que cree que no hay jubilaciones en política, yo he seguido haciendo política y nunca me he ido de Oaxaca solamente no participo en la política local, pero sigo caminando por el país, porque después de que logre que Xóchitl Gálvez sea presidenta de México voy a buscar las firmas para constituir un nuevo partido político”, dijo.

Además, en octubre de 2023, Ulises Ruiz confirmó su intención de contender por la Presidencia de la República a través de una candidatura independiente, sin embargo, no reunió el número de firmas mínimo solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La gestión del expriista en Oaxaca estuvo marcada por la represión por el conflicto magisterial oaxaqueño, al igual que las acusaciones de desvío y los vínculos con grupos de choque.

En su gestión Oaxaca ocupó el primer lugar en pobreza y marginación, una situación que contrastó con las acusaciones de desvíos de recursos públicos en su contra, las cuales incluso fueron investigadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Ulises Ruiz Ortiz había sido responsable de violaciones graves de garantías individuales durante el conflicto magisterial ocurrido entre 2006 y 2007, un caso por el cual el exmandatario enfrenta una denuncia ante la Corte Penal Internacional, junto a dos de sus aliados, quienes fueron señalados de protegerlo: los expresidentes panistas Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

Pese a la mancha de la represión y de las acusaciones que hay en La Haya sobre cómo en estos episodios de su gestión se perpetraron ejecuciones extrajudiciales —entre ellas las de los periodistas Raúl Marcial Pérez y Bradley Will—, y cientos casos de detenciones arbitrarias y de tortura, Ulises Ruiz Ortiz nunca ha sido juzgado.

Las acusaciones que lo vinculan con grupos paramilitares o de choque no se limitaron a su gestión en Oaxaca. Su salida del PRI se dio luego de que la dirigencia del partido lo acusara de haber enviado a hombres armados a la sede del partido en la Ciudad de México para atacar a otros militantes.

Por estos hechos, el PRI denunció al exgobernador ante la Fiscalía General de la República (FGR) por haber planeado ataques con armas. Meses después, en septiembre de 2020, fue expulsado.

