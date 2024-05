ENTREVISTA ¬ La historia de Diego Lucero contada a través de la mirada de su hijo

El 15 de enero de 1972 Diego Lucero Martínez fue detenido en Chihuahua por integrantes de la policía judicial estatal e interrogado por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del regimen que en ese entonces encabezaban el capitán Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- La historia de Diego Lucero Martínez, ejecutado en 1972 por agentes del régimen, vuelve a salir a la luz gracias a Sueños guajiros. Diego Lucero y la guerrilla mexicana de los años 60 y 70, libro escrito por Diego Lucero, hijo de quien fue líder guerrillero en Chihuahua.

En entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Diego Lucero hijo expuso cómo a 52 años de la ejecución de su padre es importante seguir informando sobre este caso debido a que “el Estado en contubernio con los medios de comunicación oficialistas, hoy no oficiales sino contrarios al gobierno actual, siempre se encargaron de poner a nuestros padres en la nota roja, asalta bancos, secuestradores, nunca decían lo que los orilló a todo ello”.

El 15 de enero de 1972 Diego Lucero Martínez fue detenido en Chihuahua por integrantes de la policía judicial estatal e interrogado por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, que en ese entonces encabezaban el capitán Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro, después de un triple asalto bancario.

Diego Lucero hijo señaló que después de la ejecución de su padre, que se dio un día después de su detención, el 16 de enero del 72, a su madre, quien se desempeñaba como enfermera de Petróleos Mexicanos (Pemex), la siguió durante tres años la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

“Mi madre nunca se involucró en todo eso, aunque sí sabía que mi padre era guerrillero, y bueno, dada la ejecución extrajudicial de mi padre, que hoy sabemos que es eso y que el derecho a la vida le fue violado, ella nos alejó del entorno político que rodeó la vida y la muerte de mi padre”, explicó.

“Yo siempre estuve orgulloso de él, siempre supe quién era. En el 2005 nos buscan de la Fiscalía Especial para meter el caso de mi padre a la Fiscalía, aquella que creó Fox del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de la Fundación Diego Lucero, que nosotros no sabíamos que existía una fundación con el nombre de mi padre para meter su caso. Yo acudo al Archivo General de la Nación a ver todo lo que la policía política tenía sobre él y tenía muchísimas cosas, o sea, una cantidad de información impresionante, no pude acceder a todo porque muchas, muchas hojas, o muchos reportes en los que se le mencionaba ya estaban involucrados en otros casos periciales”, agregó.

Fue así como el hijo de Diego Lucero Martínez empezó a involucrarse con la historia de su padre, a leer libros de Carlos Montemayor, de Elena Poniatowska, de Julio Scherer, en donde se le mencionaba como alguien importante; y finalmente decidió contar su historia a partir de lo que había investigado y con ayuda de testimonios familiares.

“Me propuse escribir su vida y un testimonio de nosotros como familiares de él, la mía como su hijo, de mi madre como su viuda y bueno, me acerqué a conocidos porque me empecé a involucrar con este submundo que existe de sobrevivientes, de familiares, de historiadores, de investigadores, de periodistas, y bueno ahí Fritz Glockner, escritor, me ayudó mucho, me revisó dos – tres veces; Carlos Montemayor me ayudó bastante porque yo había empezado a escribir algo muy frío, muy biográfico, muy alejado, y Carlos me dijo ‘yo creo que tu libro tiene que ser un libro muy triste, muy verídico, muy real, muy duro’ y bueno, aquí está la segunda edición”.

A pregunta expresa del periodista Alejandro Páez Varela sobre su postura con la Comisión de la Verdad, Diego Lucero enfatizó que como todo “tiene sus cosas buenas y sus cosas malas”.

“Tenía cinco instrumentos la Comisión de la Verdad, era verdad, que esa parte la habíamos positiva; justicia, la Fiscalía durante los casi tres años que duró el decreto nunca se apareció y hasta ahora están empezando a dar luces de presencia y es importantísimo que se pudiera judicializar todas las investigaciones, todos los testimonios, todo lo que se ha hecho, porque sin eso no va a haber castigo a los culpables, que la gran mayoría de los principales ya están muertos; memoria, se hizo una Ley de memoria todos colaboramos, no sabemos en dónde esté esa Ley de memoria; después lo más importante es la localización”.

En octubre del 2021 el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto para crear la Comisión para el Acceso a la Verdad con el objetivo de investigar los abusos y violaciones graves a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1965 y 1990, así como hacer justicia, reparar a las víctimas y continuar la búsqueda de las personas de esa época que siguen desaparecidas.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado