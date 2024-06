Opositores hurgan la derrota: fue la gente ignorante, comprada, floja, naca, idiota

Las diferentes élites que se plegaron en esta elección junto a Xóchitl Gálvez y el PRIAN han salido a cuestionar los motivos de los más de 32 millones de votantes que respaldaron a Claudia Sheinbaum, señalándolos de haber respaldado el proyecto de izquierda por cuestiones económicas o ignorancia.

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– En la oposición todo han sido caras largas. En el reparto de culpas ante el triunfo contundente de Claudia Sheinbaum Pardo, la élite intelectual y los miembros del PRIAN que respaldaron a Xóchitl Gálvez Ruiz cuestionaron las razones de los más de 32 millones de mexicanos que votaron por la izquierda.

En redes sociales han circulado, en general, ampliamente descalificaciones de todo tipo hacia los votantes de Sheinbaum Pardo, llamándolos ignorantes, comprados o nacos, no han sido las únicas expresiones contra este electorado. Esas y otras voces de las diferentes élites que respaldaron a la oposición han sostenido esto y que se trató de una elección de Estado, pese a la ventaja de 30 puntos entre el primero y segundo lugar.

“Me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a ponerse las cadenas que les quitamos en los 80 y 90, volvieron a votar para que hubiera un solo partido, una sola voluntad”, expresó, por ejemplo, la académica Denise Dresser, quien a lo largo de la campaña manifestó su respaldo a Xóchitl. Ella misma sostuvo en un programa de opinión de Latinus:

“Hoy murió la democracia mexicana como la habíamos concebido y con el aplauso estruendoso y el apoyo popular de muchas personas para las cuales esa democracia no significó ni mejoras reales en su vida cotidiana no se tradujo en beneficios, trajo consigo alternancia y la posibilidad de castigar, a veces, a quienes gobernaban mal”.

Héctor Aguilar Camín, uno de los intelectuales que se ha opuesto a López Obrador por la falta de “apapachos” y que llamó a votar abiertamente por Xóchitl Gálvez, el PRI y el PAN, dijo en Televisa no entender la razón de la votación histórica de Sheinbaum Pardo: “Si es porque te dan tu dinerito es porque eres un ciudadano de muy baja intensidad”, expresó. E indicó que bajo esa premisa los votantes que respaldaron a la izquierda pueden ser vistos como “comprables” y “engañables”.

“Hubo una movilización real de una enorme cantidad de ciudadanos que votaron por sus propias razones, para mí todavía inexplicables, e favor de que se reproduzca y se multiplique una forma de Gobierno que ha sido, desde mi punto de vista y eso no es un punto de vista lo podemos medir, uno de los más calamitosos y más desastrosos de la democracia mexicana”, refirió.

El excanciller foxista Jorge Castañeda, quien a lo largo del proceso pidió emprender “una guerra sucia, pero sucia en serio” contra Sheinbaum e impugnar el resultado sin importar la distancia, criticó la narrativa del Gobierno de López Obrador en contra de ese viejo régimen de privilegios con el que identifica a sus principales detractores. En ese sentido, Castañeda expresó también en Televisa: “: sin la lana no camina (la narrativa del Gobierno)”.

Y antes minimizó a una cuestión de dinero el amplio respaldo al proyecto de Gobierno de la llamada Cuarta Transformación: “Tengo cada vez más la impresión de que esto fue un asunto económico de dinero en el bolsillo de la gente más desfavorecida que son 30 y pico, 40 por ciento de la población, dinero que viene de los programas sociales, indudablemente, del aumento del salario mínimo y de los salarios por consiguiente, la gente tenía más lana en el bolsillo”.

En tanto, panistas como la veracruzana Sofía Yunes, del Clan de los Yunes, llamó juntos a otros de la oposición a no ofrecer ningún tipo de ayuda a las personas con menos recursos con la etiqueta “Ellos votaron por Morena #QueLesAyudeMorena”.

Desde Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que quienes han difundido el mensaje, que se atribuye a la organización Unidos x México, son poseedores de “un pensamiento fanático”, por lo que instó a los mexicanos “A no dejarse engañar, y también a que no abandonen el principio filosófico, humanista, del amor al prójimo, que no alberguen odio”.

Dicha imagen contiene un polémico mensaje en el que se invita “a partir de hoy” a no dar propinas a prestadores de servicios como meseros, “viene, viene”, los “limpia parabrisas”, y a los adultos mayores que colaboran como “cerillitos” en los supermercados. Ademas de realizar donaciones a comunidades afectadas por algún desastre natural o terremoto.

Esas acciones serían en represalia porque tales grupos habrían votado por Morena, por lo que incluso remarcan que sea ese partido sea el encargado de brindarles propinas. “Ellos votaron por Morena. Que les ayude Morena”, se agrega en el mensaje, que han compartido simpatizantes del frente opositor, entre ellos, Sofía Yunes, excandidata a diputada local en Veracruz y sobrina del exgobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares.

Por qué les molesta tanto que diga que no quiero hacer el trabajo que le corresponde al gobierno? Yo no vivo del gobierno soy una ciudadana como muchos que estamos aquí, me niego a seguir pagando medicamentos, aunque me duela el corazón no voy a seguir haciendo el trabajo que… https://t.co/nQ9Rx7yvqU — Sofia Yunes (@SophieYunes) June 4, 2024

Otro que arremetió contra el electorado fue Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo con Felipe Calderón, quien calificó como “punta de irresponsables” a quienes ejercieron su voto a favor de Sheinbaum.

⚠️ Y más ciudadanos votando. Punta de irresponsables. https://t.co/pCalafEPIG — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) June 4, 2024

Manuel Clouthier, también del PAN, señaló a su vez: “El que el pueblo de México le haya dado todo el poder a la presidenta electa es señal de que el mexicano no entiende nada sobre el ejercicio del poder… al poder se le limita y vigila; al poder se le critica y se le exige! (sic)”.

El que el pueblo de Mexico le haya dado todo el poder a la presidenta electa es seña de que el mexicano no entiende nada sobre el ejercicio del poder … al poder se le limita y vigila;; al poder se le critica y se le exige ! — Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) June 3, 2024

Otro de los opositores e impulsores de la candidatura de Xóchitl Gálvez, se expresó en términos similares: “NO PUEDO CREER QUE LA GENTE VOTO POR LA CORRUPCION, INSEGURIDAD, DESEMPLEO, CERO MEDICINAS, AUTORITARISMO, NO MEDICINAS E INEPTITUD !!! PINCHES CONFORMISTAS !!!! (sic)”. La actriz Laura Zapata, comentarista en el programa de Alazraki en YouTube, se expresó a su vez: “Me pregunto ¿en qué intrincado camino, perdieron la dignidad la ética, la conciencia y el amor a México cierto grupo de compatriotas?…”

NO PUEDO CREER QUE LA GENTE VOTO POR LA CORRUPCION, INSEGURIDAD, DESEMPLEO, CERO MEDICINAS, AUTORITARISMO, NO MEDICINAS E INEPTITUD !!!

PINCHES CONFORMISTAS !!!! — Carlos Alazraki (@carlosalazraki) June 4, 2024

Gracias a ti, querido Pablo. Me pregunto ¿en qué intrincado camino, perdieron la dignidad la ética, la conciencia y el amor a México cierto grupo de compatriotas?… https://t.co/HFEtncp9rg — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) June 4, 2024

Aunque dentro del panismo no todo fueron señalamientos contra el electorado. Jorge Arturo Manzanera Quintana, un personaje que fue muy cercano a Felipe Calderón, indicó: “Desde hoy empecemos a trabajar para construir empatía con la ciudadanía, a partir de nuestros principios y plataforma, trabajar día a día, entendiendo y aceptando el entorno social y económico; reconozcamos que no supimos comunicarnos con los ciudadanos porque a nuestras propuestas y soluciones les faltó aceptación social”.

SIGAMOS CONTINUANDO La democracia consiste no en ir delante del pueblo, no detrás, es caminar a la par de la gente. Solo así se conocen sus alegrías, necesidades y problemas. Desde hoy empecemos a trabajar para construir empatía con la ciudadanía, a partir de nuestros… pic.twitter.com/yFwIxSoNLe — Jorge Manzanera (@fariseo2012) June 4, 2024

En cuanto al reparto de culpa sostuvo que Xóchitl Gálvez no perdió. “Perdieron @ClaudioXgg, @aguilarcamin, @enriqueKrauze y su comparsa de ‘intelectuales’, senadores, gobernadores, exsenadores y exgobernadores panistas que empiezan a sacudirse su responsabilidad”.

Perdimos y hay que reflexionar, entender y aprender de ls derrota. Dicho eso, la que vivimos fue una elección de Estado -encabezada por el presidente de México- a lo largo de 5 años y medio. Propaganda, abuso y clientelismo son los signos de Morena. Lo suyo no es el servicio,… — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) June 3, 2024

El propio Claudio X. González, el artífice del bloque opositor, reconoció parcialmente su papel en la derrota: “Perdimos y hay que reflexionar, entender y aprender de ls derrota. Dicho eso, la que vivimos fue una elección de Estado -encabezada por el presidente de México- a lo largo de 5 años y medio. Propaganda, abuso y clientelismo son los signos de Morena. Lo suyo no es el servicio, es el poder. Con el resultado de la elección, la amenaza autoritaria y destructiva de Morena se incrementa y recrudece”.