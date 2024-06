La BMV recupera la mitad de lo perdido, pero el peso sigue nervioso: cae 0.95%

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– La contundente victoria de Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la mayoría calificada que tendrán los partidos que la postularon en la Cámara de Diputados, provocó el lunes un desplome en los mercados financieros, una sobre-reacción negativa que será temporal y se debe, según analistas, a la presión de poderes económicos, en especial de la banca, por posibles reformas constitucionales desfavorables para el entorno económico y empresarial.

Este martes, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reaccionó con un avance del 3 por ciento, luego de que en la jornada de ayer registró un desplome de 6 por ciento.

A las 9:30 horas, tiempo del centro de México, el IPC, que se conforma por las 35 empresas más importantes del mercado mexicano listadas en la Bolsa, registraba una ganancia del 3 por ciento y al cierre de la jornada ganó 3.24 por ciento para ubicarse en los 53 mil 485 puntos, luego de que el lunes sufrió su peor caída desde el año 2008.

Las acciones que encabezaron la recuperación del mercado en la operación del martes fueron Alpek (ALPEK) con 12.56 por ciento, Bimbo (BIMBOA) con un avance de 7.38 por ciento, Genoma Lab (LABB) con 9.41 por ciento y Grupo Carso (GCARSOA1) con 7.16 por ciento de ganancias.

En terreno negativo quedaron las acciones de Convertidora Industrial (CONVER) con -13.04 por ciento, Volaris (VOLARA) con pérdidas de -4.50 por ciento y Grupo México (GMEXICO) con un retroceso de -2.30 por ciento.

En cuanto al tipo de cambio, el peso mexicano acentuó sus pérdidas ante el dólar estadounidense este martes al superar por unas horas las 18.00 unidades, un nivel no visto desde el 9 de enero de 2023.

De acuerdo con el seguimiento en tiempo real de la plataforma Investing.com, a las 4:00 horas del martes el peso mexicano se ubicó en 18.0094 unidades, pero luego regresó al piso de las 17 unidades.

Al cierre de la jornada se ubicó en 17.88 unidades, una depreciación ante el dólar de 0.95 por ciento o 16.87 centavos con respecto al cierre del lunes 3 de junio, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

Jannet Quiroz, directora de Análisis de Grupo Financiero Monex, comentó que los mercados ya tenían descontado el triunfo de Claudia Sheinbaum, pero no tenían contemplado que Morena y sus aliados obtuvieran una mayoría calificada en el Congreso y ante ello vieron fuertes movimientos. “Es algo que no se tenía previsto y el nerviosismo radica en las posibles reformas que se puedan aprobar. Hoy ya estamos viendo una recuperación en la Bolsa, pero no en el tipo de cambio”.

Las corredurías y analistas prevén que el tipo de cambio se vaya normalizando en los próximos días, luego de que la virtual Presidenta de México hizo oficial que Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), continuará en el cargo “por tiempo indefinido”. Las primeras horas de este martes, el propio Secretario lo informó a inversionistas y analistas en una llamada en la que les aseguró que las prioridades del próximo Gobierno serán “ofrecer estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y la viabilidad de los objetivos fiscales”.

En su mensaje a organismos internacionales e inversionistas privados confirmó que el proyecto de la doctora Sheinbaum se basa en la disciplina financiera, acatando la autonomía del Banco de México (Banxico), el apego al Estado de Derecho y facilitando la inversión privada nacional y extranjera.

Esta información impactó positivamente en la BMV, pero no en el peso mexicano, el cual rebasó momentáneamente el techo de las 18 unidades por dólar y finalizó en 17.88 unidades por cada billete verde, 17 centavos más con respecto al cierre del lunes 3 de junio.

Claudia Villegas, de la revista Fortuna, coincidió en que el mercado se va a ir normalizando en la medida en que se den cuenta las tesorerías de los bancos que “no les va a alcanzar el dinero para seguir presionando” y agregó que hay una realidad de la economía mexicana en donde la moneda es una de la más negociadas y sería muy difícil que los mercados globales se sumaran a la apuesta de los poderes fácticos en México.

“Esto me parece es un desafío para decir: tienes Plan C, pero acá también estamos los poderes económicos para decirte por dónde sí y por dónde no. A los bancos y al sector minero les gustaría que no se movieran las reglas”.