GALILEO ¬ La tormenta solar tocó el fondo del océano ¬ Scarlett Johannson vs. la IA

Los animales también han sufrido las consecuencias del cambio climático y de los conflictos bélicos a lo largo del mundo, de acuerdo con nuevos estudios y descubrimientos; además, la Inteligencia Artificial desafía los límites al emular la voz de una famosa actriz que había descartado participar en la creación de esta nueva actulización.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).– Las consecuencias de la crisis climática se han percibido de distintas maneras en el mundo, incluido México, donde las olas de calor han intensificado la contaminación en las grandes urbes del país, así como la amenaza contra la flora y fauna local. De ello, y más, conversamos este viernes en un nuevo episodio de GALILEO, el programa sobre ciencia de Estudio B, de SinEmbargo Al Aire.

Además, se ahondó en la tormenta solar que se pudo ver hace unas semanas gracias a las auroras boreales que se pudieron observar en los cielos de forma inédita, incluido México, y de la amenaza de la falta de regulación para la Inteligencia Artificial (IA). A continuación, los temas que se abordaron esta semana:

LOS MONOS CAEN MUERTOS POR EL CALOR

Monos aulladores han muerto a causa del calor en dos estados más del sur de México, luego de que otros dos estados reportaron muertes de los animales hace unas semanas, informaron funcionarios de medio ambiente. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat) informó el martes por la noche que se habían reportado muertes de monos en Chiapas y en tres estados del Golfo de México: Tabasco, Campeche y Veracruz.

La dependencia también dijo que las pruebas indicaron que los primates murieron a causa de un golpe de calor, pero que la sequía del país y la “escasez de agua en los arroyos y manantiales de las zonas donde habitan los monos” han contribuido a los decesos.

La dependencia no proporcionó la estimación más reciente sobre el número de muertes, pero previamente había dicho que por lo menos 57 ejemplares habían fallecido desde que comenzaron a reportarse las muertes a principios de mayo.

Las muertes fueron notificadas por primera vez por un biólogo y un veterinario de Tabasco hace dos semanas. Los monos aulladores —primates de tamaño medio que viven en los árboles— caían literalmente muertos al suelo desde las ramas de los árboles.

Un número relativamente pequeño de monos han sido rescatados vivos, tratados y devueltos a su hábitat natural. Los expertos han advertido a los residentes de los cuatro estados del sur que no intenten adoptar o alojar a los monos, ya que son animales salvajes y vulnerables a las enfermedades transmitidas por perros y gatos.

Un domo de calor —una zona de alta presión centrada sobre el sur del Golfo de México y el norte de Centroamérica— ha impedido la formación de nubes y ha provocado periodos prolongados de luz de sol y altas temperaturas en todo México.

Durante la mayor parte de este mes, gran parte del país ha registrado altas temperaturas de 45 grados Celsius. Según la Semarnat, las autoridades han empezado a suministrar agua a los monos aulladores y han instalado un centro veterinario móvil que está tratando a siete crías de mono y a cinco adultos. Otros ya han sido devueltos a su hábitat natural.

Pero con el calor, los incendios y la deforestación que afectan los árboles donde viven los monos aulladores, no estaba claro si incluso liberándolos se podría garantizar su supervivencia.

TORMENTA SOLAR ALCANZÓ EL OCÉANO PROFUNDO

La potente tormenta solar que produjo auroras en latitudes inusualmente hace un par de fines de semana también alteró el funcionamiento de brújulas en las profundidades del océano.

Los observatorios submarinos de la ONC (Ocean Networks Canada) en las costas oeste y este de Canadá registraron la distorsión temporal del campo magnético de la Tierra en plataformas de instrumentos desplegadas a una profundidad de hasta 2.7 kilómetros bajo la superficie del océano, potencialmente algunas de los registros más remotas jamás capturados.

El cambio magnético más significativo movió la dirección de la brújula dentro de un rango de +30 a -30 grados y se registró a una profundidad de 25 metros en el sitio submarino Folger Passage, que es parte del observatorio cableado ONC NEPTUNE frente a la costa de Isla de Vancouver.

Las perturbaciones geomagnéticas pueden suponer riesgos para las redes eléctricas, las redes de satélites y los sistemas de navegación, además de afectar a las propias capacidades de navegación de los animales. El descubrimiento de estas perturbaciones magnéticas de tormentas solares se produjo durante las comprobaciones de control de calidad de los datos. ONC utiliza principalmente brújulas para orientar sus instrumentos Acoustic Doppler Current Profilers (ADCP) que miden las corrientes oceánicas.

¿LOS AGUJEROS NEGROS SE “HUNDEN”?

Astrofísicos han obtenido la primera prueba observacional de que una “región de inmersión” en torno a los agujeros negros no sólo existe, sino que ejerce una de las mayores fuerzas gravitacionales.

Los nuevos hallazgos, que demuestran una predicción clave de la teoría de la gravedad de Einstein, ha sido publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society por un equipo internacional dirigido por investigadores del Departamento de Física de Oxford.

El estudio se centra en agujeros negros pequeños relativamente cerca de la Tierra, utilizando datos de rayos X recopilados por los telescopios espaciales NuSTAR y NICER de la NASA.

A diferencia de la teoría de la gravedad de Newton, la teoría de Einstein establece que lo suficientemente cerca de un agujero negro es imposible que las partículas sigan órbitas circulares con seguridad, sino que se precipitan rápidamente hacia el agujero negro a una velocidad cercana a la de la luz, lo que da nombre a la región de inmersión. El estudio de Oxford se centró por primera vez en esta región en profundidad, utilizando datos de rayos X para comprender mejor la fuerza generada por los agujeros negros.

“Este es el primer vistazo a cómo el plasma, desprendido del borde exterior de una estrella, sufre su caída final hacia el centro de un agujero negro, un proceso que tiene lugar en un sistema a unos 10 mil años luz de distancia”, afirmó en un comunicado el doctor Andrew Mummery, de el Departamento de Física, que dirigió el estudio.

“Lo realmente interesante es que hay muchos agujeros negros en la galaxia y ahora disponemos de una nueva y poderosa técnica para utilizarlos para estudiar los campos gravitacionales más fuertes conocidos”.

Desde hace muchas décadas los astrofísicos debaten si la llamada región de inmersión sería detectable. El equipo de Oxford ha pasado los últimos años desarrollando modelos para ello y, en el estudio que se acaba de publicar, demuestra su primera detección confirmada encontrada utilizando telescopios de rayos X y datos de la estación espacial internacional.

JOHANSSON SE LANZA CONTRA OPENAI

OpenAI dijo que planea detener el uso de una de sus voces de ChatGPT que, según la actriz de la película Her, Scarlett Johansson, suena “inquietantemente similar” a la suya.

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, OpenAI dijo el lunes antepasado que está “trabajando para pausar” Sky, el nombre de una de las cinco voces con las que los usuarios de ChatGPT pueden elegir hablar. La compañía señaló que había “escuchado preguntas” sobre cómo selecciona las opciones de audio realistas disponibles para su chatbot insignia de inteligencia artificial, particularmente Sky, y quería abordarlas.

Entre los que plantearon preguntas estaba Johansson, quien prestó su voz a una asistente de inteligencia artificial (IA) ficticia, y en ese momento futurista, en la película de 2013 “Her”.

Johansson emitió un comunicado diciendo que el CEO de OpenAI, Sam Altman, se había aproximado a ella en septiembre para preguntarle si prestaría su voz al sistema, diciendo que sentía que sería “reconfortante para las personas” que no se sienten cómodas con la tecnología. La actriz dijo que rechazó la oferta.

“Cuando escuché el demo lanzado, me sorprendió, me enojó y no pude creer que el sr. Altman buscara una voz que sonaba tan inquietantemente similar a la mía que mis amigos más cercanos y los medios de comunicación no podían notar la diferencia”, dijo Johansson.

Dijo que OpenAI accedió “a regañadientes” a eliminar la voz de Sky después de que contrató a abogados que escribieron cartas a Altman preguntando sobre el proceso por el cual la compañía creó la voz.

OpenAI había buscado desacreditar las teorías de Internet sobre Johansson en una publicación de blog que acompañaba a su anuncio anterior, la publicación buscaba detallar cómo se eligieron las voces de ChatGPT. La compañía escribió que creía que las voces de IA “no deberían imitar deliberadamente la voz distintiva de una celebridad” y que la voz de Sky pertenece a una “actriz profesional diferente”. Pero agregó que no podía compartir el nombre de esa profesional por razones de privacidad.

Las interacciones de ChatGPT son cada vez más sofisticadas. La semana pasada, OpenAI dijo que la última actualización de su modelo de IA generativa puede imitar las cadencias humanas en sus respuestas verbales e incluso puede tratar de detectar los estados de ánimo de las personas.

OpenAI dice que el modelo más nuevo, denominado GPT-4o, funciona más rápido que las versiones anteriores y puede razonar a través de texto, audio y video en tiempo real. En una demostración durante el anuncio de OpenAI el 13 de mayo, el bot de IA chateó en tiempo real, agregando emoción, específicamente “más drama”, a su voz como se le solicitó. También se intentó extrapolar el estado emocional de una persona mirando un video selfie de su rostro, ayudó en traducciones de idiomas, problemas matemáticos paso a paso y más.

LA GUERRA EN UCRANIA AFECTA A ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Un nuevo estudio revela por primera vez el impacto de los conflictos armados actuales en la migración de una especie de ave en peligro de extinción. Investigadores de la Universidad de East Anglia (UEA), el British Trust for Ornithology (BTO) y la Universidad de Ciencias de la Vida de Estonia compararon el movimiento y la migración del águila moteada a través de Ucrania, antes y poco después de que fuera invadida por Rusia en febrero de 2022. Publican hallazgos en la revista Current Biology.

Ya estaban estudiando la especie cuando comenzó la guerra, y los peligros que enfrentaban las aves migratorias generalmente estaban relacionados con el clima perturbador o la sequía, los cambios en el uso de la tierra que afectaban los puntos de parada tradicionales o la destrucción de hábitats esenciales.

Sin embargo, durante la invasión, el equipo descubrió que las águilas, que previamente habían sido equipadas con dispositivos de rastreo GPS, estuvieron expuestas a múltiples eventos conflictivos a lo largo de su viaje por el país en marzo y abril.

Estos incluyeron fuego de artillería, aviones a reacción, tanques y otras armas, así como un número sin precedentes de soldados moviéndose por el paisaje y millones de civiles desplazados. Su comportamiento migratorio, recopilado a partir de los datos de seguimiento, se comparó con el de años anteriores mientras pasaban entre zonas de invernada en el sur de Europa y África Oriental y zonas de reproducción clave en el sur de Bielorrusia.

Los hallazgos revelan que las águilas se desviaron mucho de sus rutas migratorias tradicionales. También pasaron menos tiempo parando en sus sitios habituales de reabastecimiento de combustible en Ucrania o los evitaron por completo.

Esto provocó que las águilas viajaran más lejos y llegaran a sus zonas de anidación más tarde de lo habitual. Esto podría afectarlas seriamente y probablemente contribuyó a una menor condición física en un momento en que la condición óptima es fundamental para una reproducción exitosa.

Manuel Gonzalez https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.