AMLO llama a la clase media a reflexionar sobre la elección y a no dejarse engañar

El Presidente lamentó expresiones en redes sociales en contra de quienes votaron por Morena, como promover el no darle propina al mesero o arrepentirse de haber donado dinero e insumos a Acapulco.

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este martes a la clase media a reflexionar sobre lo sucedido en las elecciones del pasado domingo, pues aseguró que ha sido “muy manipulada”, por lo que pidió que ya no se deje engañar.

Desde Palacio Nacional, el Presidente señaló que la reflexión y la autocrítica es importante, ya que no hay que “caer en la autocomplacencia”, y sugirió a la clase media seguir el principio de amor al prójimo.

“Sí hay mucha gente de clase media que ha sido muy manipulada, que me gustaría llamarlos sinceramente a la reflexión, a buscar argumentos, a no dejarse engañar; y también que no abandonen el principio filosófico, humanista del amor al prójimo, que no alberguen odio, que hay que tenerle respeto y mucho amor a nuestros semejantes”, dijo.

“Yo creo que en momentos como este, en el caso de nuestro país, es importante la reflexión, la autocrítica, no caer en la autocomplacencia. Es de sabios cambiar de opinión y cuando menos respetarnos, más igualitario, porque vamos a seguir. Podemos mantener nuestra convivencia, una de las cosas más importantes de este proceso, y eso se lo debemos a los mexicanos”, agregó.

El Presidente se mostró preocupado por las expresiones en redes sociales en contra de quienes votaron por Morena, como una supuesta expresión de “Unidos por México” que promueve el no darle propina al mesero, ni a los adultos mayores que empacan en los supermercados, entre otros, porque “ellos votaron por Morena”.

“Por lo general no es un pensamiento del pueblo, incluso de la gente que no está con nosotros, pero que pertenece a las clases populares, sino por lo general es de gente de arriba. Esos odios que se desatan con la transformación deben evitarse por todos los medios, y tengo que agradecer mucho a los adversarios que aún con insultos han logrado autolimitarse, y eso lo tenemos que celebrar”, declaró.

"Los han hecho vivir en una burbuja por eso se sorprenden con los resultados electorales del domingo"@lopezobrador_ asegura que sus opositores están "pasmados" y "sorprendidos" con los resultados de las #EleccionesMéxico2024. pic.twitter.com/j3hRgXb3Fd — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 4, 2024

“No esperaban esto porque creyeron todas las mentiras de los que sentían dueños de México y que se sentían dueños del país, esos oligarcas tienen sus mecanismos de control y de manipulación, y muchos de buena fe se creyeron todo lo que les transmitieron de manera tendenciosa”, añadió.

El pasado domingo 2 de junio, México decidió que Morena continúe en el poder, y dio a Claudia Sheinbaum Pardo y a su partido un voto de confianza para que sigan con la transformación que prometieron. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del INE, Morena y sus aliados (PT y PVEM) tendrán mayoría calificada en el Congreso, retienen seis estados que estaban en juego y le arrebatan Yucatán al PAN, partido que sólo conserva su bastión en Guanajuato, mientras que Movimiento Ciudadano (MC) se aferra en Jalisco.

El triunfo histórico de Claudia Sheinbaum Pardo en las urnas no sólo implica su llegada a la Presidencia de México. La cifra inédita de votos que alcanzó en la jornada de este domingo 2 de junio también se vio reflejada en respaldo a los candidatos a diputados, y senadores de Morena y sus aliados, quienes alcanzarán en la Cámara Baja la mayoría calificada que requieren por sí solos para modificar la Constitución, mientras que en el Senado están en la antesala de alcanzar este umbral.