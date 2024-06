EU endurece restricciones a migrantes en la frontera y suspende solicitudes de asilo

Washington/Ciudad de México, 4 de junio (AP/SinEmbargo).– El Presidente Joe Biden reveló el martes planes para aprobar de inmediato importantes restricciones a las y los migrantes que buscan asilo en la frontera con México, en momentos en que la Casa Blanca trata de neutralizar la migración como tema de controversia política de cara a las elecciones de noviembre.

“La frontera no es un tema que deba ser politizado”, expresó Biden, añadiendo que hubiera preferido una acción más duradera mediante una legislación, pero que “los republicanos no me dejaron otra opción”.

Por lo tanto, dijo, está eludiendo la obstrucción republicana para “hacer lo que puedo para encarar el tema fronterizo”, al tiempo que insistió en que “creo que la inmigración siempre ha sido el alma de Estados Unidos. Esta acción ayudará a tomar control de nuestra frontera, a restaurar orden al proceso”.

Join me as I deliver remarks announcing new executive actions to secure the border in line with our laws and values. https://t.co/NswxhBGvte

La Casa Blanca detalló la muy anticipada proclamación presidencial firmada por Biden, que impediría otorgar asilo a migrantes cuando funcionarios estadounidenses determinen que la frontera sur está siendo abrumada. El Presidente demócrata ha contemplado una acción unilateral desde hace meses, especialmente después de la caída de un acuerdo entre los dos partidos sobre el tema fronterizo, luego de que las y los republicanos lo rechazaron bajo presión de Trump, el virtual candidato presidencial republicano.

La orden entrará en vigor cuando la cantidad de encuentros en la frontera entre los puertos de entrada alcance los dos mil 500 al día, de acuerdo con funcionarios de administración de alto nivel. Esto significa que la orden de Biden debería entrar en vigor de inmediato, debido a que esa cifra es más alta que los promedios diarios actuales. Las restricciones seguirían vigentes hasta dos semanas después de que el número diario de encuentros sea igual o menor que mil 500 al día entre puertos de entrada, en un promedio de siete días. Estas cifras fueron reportadas por primera vez el lunes por The Associated Press.

Una vez que la orden entre en vigor, las y los migrantes que lleguen a la frontera, pero que no expresen temor de regresar a sus países de origen estarán sujetos a ser expulsados de inmediato de Estados Unidos en cuestión de días e incluso de horas. Esos migrantes enfrentarían penas que podrían incluir una prohibición de cinco años de volver a entrar a Estados Unidos, así como la posible presentación de cargos penales.

I would have preferred to address our issues at the border through bipartisan legislation because that’s the only way to actually fix our broken system –

But Republicans in Congress have left me no choice.

So today, I’m announcing actions that bar migrants who cross our… pic.twitter.com/ScZ2urgoG9

— President Biden (@POTUS) June 4, 2024