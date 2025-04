J.K. Rowling, autora de Harry Potter, arremete contra la comunidad asexual

MADRID, 8 de abril (EuropaPress).- J.K. Rowling es mundialmente conocida como autora de Harry Potter. Pese a la enorme cantidad de fans que tiene la saga, en los últimos años algunos seguidores, y la mayoría de estrellas de las películas de la saga basada en sus libros, se han puesto en su contra por sus polémicos comentarios sobre la comunidad trans. La escritora ha vuelto una vez más a generar controversia por sus opiniones sobre la identidad de género, esta vez por una broma sobre las personas asexuales.

En una publicación en X el 6 de abril, Rowling compartió una infografía sobre el Día Internacional de la Asexualidad. "Feliz Día Internacional de la Falsa Oposición a todos los que quieren que completos desconocidos sepan que no les apetece tener sexo", escribió la autora.

Posteriormente, la escritora contestó a algunas respuestas que había recibido, con comentarios como "quiero un Día Internacional de Estoy Harta de Esta Mierda" o "estoy pensando en un fondo gris para representar el tedio y un par de ojos en blanco para expresar la exasperación" cuando le propusieron que ideara una bandera.

Happy International Fake Oppression Day to everyone who wants complete strangers to know they don't fancy a shag. pic.twitter.com/xkBhbWqP5z

Pese las controvertidas opiniones de Rowling, la autora está trabajando en la nueva serie de Harry Potter que prepara HBO Max. El CEO de HBO, Casey Bloys, declaró en 2024 que Rowling estuvo "bastante involucrada en el proceso de selección del guionista y director" y que imaginaba "que tendrá opiniones sobre el reparto".

"J.K. Rowling tiene derecho a expresar sus opiniones personales. Seguiremos enfocados en el desarrollo de la nueva serie, que sólo se beneficiará de su participación", aclaró HBO en un comunicado.

Por el momento se sabe que John Lithgow interpretará al director de Hogwarts, Dumbledore. Además, han circulado rumores de que Nick Frost encarnará a Hagrid. Sin embargo, el actor declaró recientemente que nada ha sido confirmado aún, aunque sí dijo estar "emocionado" por ser considerado para el rol.

Refusing to accept that people who don't like sex belong in the gay category is akin to wanting segregated bathrooms in the 1950s, John, as approximately a thousand gender activists will inform you once their hands stop literally shaking.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2025