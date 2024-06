La CdMx manda una lección: Monreal pierde la Cuauhtémoc y Rubalcava Cuajimalpa

A pesar del avance de Morena en la capital del país, donde aumentará a 11 alcaldías bajo su control además del triunfo contundente de Brugada para la Jefatura de Gobierno, hubo un par de dolorosas derrotas para el partido guinda: una en la Cuauhtémoc y otra en Cuajimalpa, donde pronosticaban sendos triunfos que no se dieron.

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– Durante una tarde, todos fueron ganadores, hasta que dejaron de serlo.

“Vecino, vecina, de la Cuauhtémoc: estoy muy contenta porque las tendencias nos favorecen y son irreversibles. Sin embargo, esperaré a que la autoridad electoral corrobore esta información. Pero seremos un gran Gobierno. Gracias por su confianza”, dijo Caty Monreal, hija de Ricardo Monreal y candidata en esta demarcación por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde (PVEM). Publicó el video pasadas las 18:00 horas del domingo 2 de junio, cuando cerraron las casillas en casi todo el país después de las elecciones más grandes de la historia.

Esos comicios incluyeron a la Ciudad de México. En la capital del país estaban en juego la Jefatura de Gobierno, 34 diputaciones de Mayoría Relativa, 32 diputaciones de Representación Proporcional, 16 alcaldías y 204 Concejalías. Sin embargo, en la joya de la corona, la Alcaldía Cuauhtémoc –arrebatada por la alianza opositora PRI-PAN-PRD con Sandra Cuevas en 2021 a Morena–, la marea guinda que empujó a la recuperación de la capital para el oficialismo no alcanzó. La candidata del PRIANRD, Alessandra Rojo de la Vega, tiene el 46.7 por ciento de los votos, o poco más de 143 mil votos, de acuerdo con las cifras del Programa de Resultados Preliminares (PREP), que contó el 98.98 por ciento de las casillas en la demarcación de forma, como lo dice su nombre, preliminar.

Con ello, Rojo de la Vega superó a Edna Catarina Monreal, quien suma según el PREP 130 mil 340 votos, o el 42.58 por ciento. “Después de una elección histórica, les agradezco a las vecinas y vecinos de la Cuauhtémoc que salieron a votar y nos dieron la victoria”, respondió la empresaria en sus redes sociales este lunes por la mañana. “Gracias por vencer las amenazas y el miedo”, agregó. La candidata había sido víctima de un ataque a balazos en los días previos a la elección por un hombre que recibió un pago de miles de pesos para “darle un susto”.

“Ahí es la prueba de la pluralidad y diversidad del electorado chilango”, explicó Leticia Chelius, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la FLACSO-México, en entrevista con SinEmbargo.

A Monreal no le alcanzó con el apellido. Y es que su padre, Ricardo Monreal, fue Delegado de la Cuauhtémoc (2015-2017, con Morena) y, en 2021, Cuevas, una de sus discípulas, consiguió la Alcaldía para el PRIAN. “Este regreso de [Ricardo] Monreal a través de su hija, que tendrá su propia personalidad pero no es que tuviera una trayectoria, un despliegue popular ni nada por el estilo, sino que se identificaba sobre todo con su padre. Y en ese sentido Monreal es un personaje muy cuestionado al interior mismo de Morena: jugueteó enormemente con la oposición”, explicó Chelius.

“Veo que al interior de la ciudadanía, más allá de Morena porque no sé cómo lo interpreten partidistamente, pero en términos de la ciudadanía es: un personaje que oscila de tal manera y muy cuestionado en su quehacer político, porque hubo un momento que quizá renunciaba al partido, y finalmente regresa y el premio de consolación parecía la Cuauhtémoc y este mensaje de la ciudadanía es prueba de que el voto vale. Que no se puede jugar de manera tan burda con la ciudadanía. No me gusta el resultado, pero es una lección muy fuerte que Morena tendría que pensar, porque además es a manos de un personaje sin trayectoria, improvisada, pero es el costo de poner a un personaje que se percibe como intento de dominio familiar”, argumentó.

Tampoco alcanzó con el triunfo de las que serán dos de las mujeres más poderosas políticamente en el país: Claudia Sheinbaum, virtual Presidenta de México para el periodo 2024-2030, y Clara Brugada, virtual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Sheinbaum triunfó con un contundente 59.35 por ciento (33 millones 091 mil votos), de acuerdo con el último corte del PREP del martes por la noche, cuando se acumulaba un total de 94.85 por ciento de actas capturadas. Su rival, la abanderada del PRIANRD, Xóchitl Gálvez, se estancó en 27.91 por ciento (unos 15.5 millones de votos).

Brugada, por su parte, tuvo un triunfo igual de categórico, aunque con menor margen. En el PREP, hasta este lunes por la noche, con el 99 por ciento de actas contabilizadas, acumulaba el 51.74 por ciento de las preferencias (unos 2.7 millones de votos). El prianista Santiago Taboada sumaba el 38.98 por ciento (poco más de 2 millones de votos).

MORENA NO CAMBIA EL COLOR DE CUAJIMALPA

Otra de las contadas derrotas de Morena en la capital mexicana llegó en Cuajimalpa, donde había expectativas de desbancar al PRIAN que había arrebatado esta demarcación a la izquierda en 2009, primero con el PAN y luego con tres gobiernos de Adrián Rubalcava (20212-2015; 2018-2021; 2021-2024) y uno de Miguel Ángel Salazar (2015-2018).

Las expectativas eran alta precisamente porque Rubalcava, que cimentó su poder y su fama local en Cuajimalpa, renunció en diciembre al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ofreció su respaldo a Sheinbaum en la carrera electoral por la Presidencia de la República en el 2024.

Con él, se llevó a consejeros locales, miles de militantes y operadores a Morena. Sin embargo, el truco no funcionó para pintar de guinda a su otrora feudo. El PREP indicaba, con un 98.98 por ciento de actas revisadas, que Carlos Orvañanos, el candidato del PRIAN, sumaba el 46.65 por ciento de los votos, por encima del morenista Gustavo Mendoza, que sumó 42.24 por ciento. A la espera de la confirmación, la oposición seguirá en el poder. Rubalcava no.

“También le demuestra a los partidos en general, pero en este caso a Morena, que jugar con atraer a cualquier personaje por el supuesto número de votos que trae sobre sí, es una visión de repente limitada”, explica en este caso Chelius en entrevista con SinEmbargo. “Porque un político no puede garantizar los votos de manera automática, menos cuando va de un lado a otro sin ser firme ante su electorado. Si ha sido priista tanto tiempo y ahora se presenta como morenista de repente, el mensaje claramente no se leyó bien por la ciudadanía”.

Lo positivo, en opinión de la experta, es que “la ciudadanía estuvo por encima de los propios partidos y no e dejó llevar por la idea de feudos controlando y por lo tanto decidiendo por encima del electorado”. “Me da mucha pena pero el resultado es el correcto: la ciudadanía decidió que no era conveniente mantener feudos de personajes que se consideraron desleales a su propio territorio en términos de Alcaldía”, concluyó.

Esa pluralidad precisamente dibujó varios resultados para morenistas y opositores por igual.

En la Alcaldía Álvaro Obregón, por ejemplo, la titular de la demarcación, Lía Limón, que llegó a ser considerada una opción para la candidatura a la Jefatura de Gobierno capitalina, perderá el control de la demarcación a manos del morenista Javier López Casarín, de acuerdo con las cifras del PREP.

Coyoacán, perdida por Morena en 2021, ratificó al PRIAN en el poder, con José Giovani Gutiérrez Aguilar, quien venció a Hanna de Lamadrid Téllez. Por ahora, y a falta de los resultados definitivos, Morena recuperaría la mayoría del poder de las alcaldías: suma por ahora 11 demarcaciones ante 5 donde gobernará el PRIAN.

En la misma Coyoacán, por ejemplo, el Diputado ultraderechista Gabriel Quadri perdería su escaño en la Cámara de Diputados. El PREP, con corte al lunes por la noche y con 94 por ciento de actas computadas, indicaba la ventaja de Ana María Lomelí con el 46.79 por ciento (casi 117 mil votos), arriba del excandidato presidencial, quien acumulaba 42.41 por ciento (106 mil votos).

Manuel Gonzalez https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.