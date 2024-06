El Presidente dice que se reunirá con Sheinbaum después de que reciba su constancia

El Presidente aseguró que se reunirá con Claudia Sheinbaum cuando su triunfo en las elecciones del pasado 2 de junio sea validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que se reunirá con Claudia Sheinbaum para arrancar el proceso de la transición presidencial una vez que reciba la constancia de Presidenta electa.

A través de su conferencia de prensa matutina, el mandatario aclaró que sí sostendrá un encuentro con Sheinbaum, pero que lo hará cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le entregue la constancia, con la finalidad de elaborar un plan de transición.

“Hay que esperar a que reciba su constancia de Presidenta electa, creo que es el domingo de acuerdo con la Ley, porque ahora es virtual Presidenta electa. Ya formalmente va a ser Presidenta electa cuando le entreguen su constancia de mayoría creo, si no estoy equivocado, a partir de ahí vamos a establecer comunicación, vamos a decir ‘formal’, porque siempre hemos tenido comunicación. Somos compañeros, yo la respeto mucho. No me voy a cansar de decir que es una mujer muy inteligente, una académica de primer nivel”, declaró.

“Formalmente a partir de que sea Presidenta electa nos reuniremos, seguramente vamos a elaborar un plan para la transición. Ella [Claudia Sheinbaum] va a llamar a sus colaboradores, y se va a procurar que se vayan poniendo de acuerdo con los que están actualmente. Vamos a ir juntos a ciertas obras y revisar algunos programas y, sobre todo, a estar conversando este tiempo hasta la entrega de la banda presidencial”, agregó.

Asimismo, destacó que no habrá problema en la transición, ya que está familiarizada con los programas sociales y las políticas públicas de la actual administración.

“No va a haber mucho problema. Quienes la han estado ayudando conocen los programas que estamos aplicando”, aseguró.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró anoche que las cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) coinciden con las de los conteos rápidos, luego de que se capturara el 95 por ciento de las actas, en las que Claudia Sheinbaum resultó ganadora de la elección presidencial.

El Instituto señaló que la contabilización de las actas en el PREP reflejó “fielmente” las cifras dadas a conocer por los conteos rápidos realizados y dados a conocer la misma noche del día de las elecciones.

El INE llevó a cabo cabo una ceremonia en el Centro de Datos de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) para anunciar el cierre de la publicación de los resultados preliminares, luego de 24 horas ininterrumpidas de actualización de la captura, revisión, cotejo y verificación de las actas.

Claudia Sheinbaum Pardo se convertirá así en la primera mujer en asumir la Presidencia, algo que hará el 1 de octubre próximo, luego de que su triunfo sea validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que tendrá hasta el 6 de septiembre para calificar la elección.

El triunfo de Claudia Sheinbaum también es histórico porque con ella suman 16 presidentas en la historia de Latinoamérica, su gestión también significará que serán 29 mujeres en todo el mundo desempeñándose como jefas de Estado o de Gobierno, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) actualizadas hasta el 13 de mayo.

A lo largo de la campaña, Claudia Sheinbaum mantuvo una distancia de hasta 30 puntos en las preferencias electorales que el domingo 2 de junio se vio materializada en la mayor cantidad de sufragios obtenidos por cualquier contendiente a la Presidencia desde que se tiene registro.