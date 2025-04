Trump pide que universitarios sigan los "valores de EU"; ellos temen arrestos

Alemania,17 de abril (DW).- Se intensifica el enfrentamiento entre la universidad más rica del mundo y el hombre más poderoso del mundo. La Universidad de Harvard sigue siendo, hasta ahora, la institución más destacada en plantar cara a la Administración de Donald Trump.

El pasado 11 de abril, el nuevo Gobierno estadounidense envió a esta universidad una lista de demandas, que incluían "cerrar todos los programas de diversidad, equidad e inclusión" y hacer que un organismo externo aprobado por el Gobierno auditara a los estudiantes y al personal con el fin de tener "diversidad de puntos de vista".

Algunas de estas demandas se dirigían especialmente a la gestión de los estudiantes internacionales: por ejemplo, la de "impedir la admisión de estudiantes hostiles a los valores estadounidenses" y hacer que Harvard denunciara a los estudiantes extranjeros que cometieran una infracción de conducta ante autoridades federales como el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.

Aunque el Gobierno tomó rápidamente represalias con una congelación de la financiación federal de dos mil millones de dólares (1.8 millones de euros), el desafío de Harvard marca un momento clave en la batalla en curso entre el Gobierno y las universidades privadas de Estados Unidos a medida que la Administración Trump presiona por un mayor control ideológico sobre la educación superior.

Un estudiante extranjero de la American University, una universidad privada de Washington D. C. -que habló de forma anónima con DW por temor a poner en peligro su visado- cree que apuntar contra las universidades es una forma de cerrar el debate y la libre circulación de ideas.

Rohan Kapur, vicepresidente de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Universidad George Washington, en Washington D.C., señala que muchos estudiantes internacionales no se atreven a viajar libremente, por temor a que sus visados sean revocados en forma repentina.

