ENTREVISTA ¬ Trump sí le teme al colapso por el endeudamiento de su país, dice Dussel

En entrevista con "Los Periodistas", Enrique Dussel detalló que los cambios en las tasas de interés de Estados Unidos, la cual asciende a los 36 billones de dólares podrían generar un desplome de la economía norteamericana.

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que a pesar de la guerra comercial que ha comenzado con todo el mundo, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump sí teme que haya un posible colapso de la economía estadounidense por el gran endeudamiento de su país.

En entrevista para el programa de "Los Periodistas", que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el especialista detalló que Trump teme que las bolsas de valores sigan en picada, pues esto perjudicaría a su país.

"Qué pasó en esa semana del anuncio al medio día del 9 de abril ¿A qué le teme Donald Trump? Donald Trump le teme a los mercados, a las bolsas de valores que como el día de hoy siguen en picada y en ese periodo del 2 de abril al 9 de abril hubo un desplome en las bolsas de valores, pero yo destaco un tema adicional: la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos".

Dussel Peters explicó que Estados Unidos tiene una deuda de 36 billones de dólares, por lo cual estos cambios generan un impacto considerable.

"Estados Unidos tiene una deuda de 36 billones de dólares, el 123 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) y ahí cada porcentaje de aumento o disminución tiene un impacto impresionante. La tasa promedio en 2024 fue del 3.32 por ciento y ha venido aumentando en 2025; en este breve periodo del 2 de abril al 9 de abril la tasa aumentó de 4.42 por ciento a 4.90 por ciento. Ante los 36 billones de dólares de deuda de Estados Unidos, este aumento implica 180 mil millones de dólares en interés mas que debería pagar Estados Unidos".

El martes pasado, Dussel escribió un artículo en el diario La Jornada al que tituló "¿A qué sí le teme Trump?". En el texto, el especialista detalló que el pago de los intereses netos de esta deuda es significativo y representó 582 mil millones de dólares (16 por ciento del presupuesto en 2025, la segunda principal categoría del presupuesto, sólo después de la seguridad social y por encima de otras categorías como salud, defensa y educación). "La tasa de interés de esta deuda pública (de 3.32 por ciento en promedio en 2024) es crítica para continuar sirviendo la deuda. Tan sólo un incremento de un 0.1 en la tasa de interés significa un incremento en su servicio de 36 mil millones de dólares", expuso.

La tasa de interés a largo plazo (10 años) del Tesoro de Estados Unidos fue de 4.85 por ciento en la inauguración de la Presidencia de Trump, planteó Enrique Dussel, y disminuyó hasta 4.42 por ciento hasta el 4 de abril, pero con el anuncio de los aranceles recíprocos aumentó hasta 4.9 por ciento en tan solo una semana, con enormes costos a corto y mediano plazos. Con el anuncio de posponer los aranceles la tasa volvió a disminuir ligeramente (a 4.83 por ciento el 14 de abril).

"Es decir, más allá de debates internacionales, 'geopolíticos', controversias con China y sus contramedidas, así como negociaciones con terceros países (como México), Trump reaccionó rápidamente ante los fulminantes resultados de los dos mercados examinados: enormes pérdidas en las bolsas de valores y, particularmente, incrementos significativos en la tasa de interés de la deuda estadunidense, con importantes efectos fiscales. A esto sí le teme Trump", afirmó en el artículo de referencia.

"Trump le teme a las tasas de intereses, a lo que sucede con esta muy sensible tasa de interés de la deuda del tesoro de Estados Unidos, esa es la razón por la cual Trump se echa para atrás, pero me temo que este periodo de negociación de 90 días no va a cambiar la percepción de los inversionistas estadounidenses e internacionales. El mal ya se hizo, ya se entendió por donde va Donald Trump y la deuda estadounidense va a requerir de tasas de interés superiores porque sino los propios estadounidenses no van a seguir comprando deuda estadounidense", mencionó Dussel en la entrevista con Páez Varela.

Este día, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió que el banco central podría enfrentar difíciles disyuntivas al intentar proteger la economía estadounidense de las consecuencias de la guerra comercial del Presidente Donald Trump.

Los grandes aumentos arancelarios que impulsan los precios al consumidor y debilitan la actividad económica pondrían al banco central en la incómoda posición de elegir entre centrarse en su objetivo de promover una baja inflación, o en su mandato de fomentar un mercado laboral saludable, afirmó Powell en declaraciones preparadas para su discurso en Chicago el miércoles.

“Podríamos encontrarnos en un escenario difícil en el que nuestros objetivos de doble mandato entren en conflicto”, declaró el mismo Powell.

La Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) dijo hoy que la economía mundial frenará sustancialmente su crecimiento en 2025. El PIB global crecerá un 2.3 por ciento, frente al 2.8 por ciento registrado en 2024, lo que implica la menor expansión desde 2020 y sugiere una “fase recesiva” como consecuencia del impacto de una incertidumbre en máximos de lo que va de siglo como consecuencia de la guerra comercial desatada por la imposición de aranceles.

Y al mismo tiempo, la Casa Blanca avisó que las importaciones de mercancías procedentes de China pueden llegar a enfrentarse “a un arancel de hasta el 245 por ciento” como resultado de las represalias implementadas en la guerra comercial desatada entre las dos superpotencias.

En una circular informativa publicada por la oficina de Trump, la Casa Blanca detalla que este arancel del 245 por ciento sería consecuencia de sumar el arancel recíproco del 125 por ciento así como el arancel del 20 por ciento para abordar la crisis del fentanilo, además de los aranceles para productos específicos bajo la Sección 301, que oscilan entre el 7.5 por ciento y el 100 por ciento.

Al respecto, Enrique Dussel Peters señaló que la intención de Trump es formar un grupo conformado por países que estén en contra de China, el cual dijo, en caso de concretarse alteraría el orden mundial.

"Estados Unidos está muy preocupado. La tirada es crear un pequeño grupo cercanos a Estados Unidos, contrarios a China, y retirarse de todo el orden mundial, incluyendo la OMS y muchas otras probablemente en el corto plazo, eso va a tener impactos dramáticos en muchos ambientes, tanto en la salud, en la cultura, en flujos de capitales de inversión, va a ser un nuevo orden mundial como no lo conocemos".

