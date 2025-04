EU: Aranceles de 245% a China. Unctad: Caerá PIB global. Fed: Habrá más inflación.

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió que el banco central podría enfrentar difíciles disyuntivas al intentar proteger la economía estadounidense de las consecuencias de la guerra comercial del Presidente Donald Trump.

Los grandes aumentos arancelarios que impulsan los precios al consumidor y debilitan la actividad económica pondrían al banco central en la incómoda posición de elegir entre centrarse en su objetivo de promover una baja inflación, o en su mandato de fomentar un mercado laboral saludable, afirmó Powell en declaraciones preparadas para su discurso en Chicago el miércoles. “Podríamos encontrarnos en un escenario difícil en el que nuestros objetivos de doble mandato entren en conflicto”, declaró Powell.

De hecho, la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) dijo hoy que la economía mundial frenará sustancialmente su crecimiento en 2025. El PIB global crecerá un 2.3 por ciento, frente al 2.8 por ciento registrado en 2024, lo que implica la menor expansión desde 2020 y sugiere una “fase recesiva” como consecuencia del impacto de una incertidumbre en máximos de lo que va de siglo como consecuencia de la guerra comercial desatada por la imposición de aranceles.

BREAKING: Fed Chair Jerome Powell just announced that Trump's tariffs are larger than anticipated and they may put the central bank in a challenging situation “not seen in decades.”

TRUMP DID THIS! Not Biden.

pic.twitter.com/LXTIPpcIdJ

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 16, 2025