Trump le costará 300 mil dólares a cada familia en EU, al año: Summers. China lo sabe

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, dijo en una entrevista con la revista Fortune que “una hora de retórica” desde la Casa Blanca probablemente nunca había causado tanto daño económico, y que las familias sufrirían un impacto de 300 mil dólares al año (seis millones de pesos a precios de hoy, aproximadamente).

Declaró que los aranceles de Donald Trump serían un desastre para las familias. Cuando mencionó “una hora de retórica”, Summers, quien dirigió el Departamento del Tesoro durante la Presidencia de Bill Clinton, se refería a la conferencia de Trump en el llamado “Día de la Liberación”.

Trump's tariffs are the most expensive and masochistic the US has pursued in decades.

A very crude estimate of Trump's tariffs puts the projected loss at $20 trillion dollars, or well over $200,000 per family of four.

Here is the basis for the calculation:

— Lawrence H. Summers (@LHSummers) April 3, 2025