“Checo” Pérez extiende su contrato con Red Bull por 2 años más; dice estar “feliz”

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS).- El equipo Red Bull de Fórmula 1 confirmó este martes la renovación por dos temporadas más, la 2025 y la 2026, del piloto mexicano Sergio Pérez, por lo que termina con las especulaciones sobre quién sería el compañero del neerlandés Max Verstappen a partir de 2025 y las opciones de que lo pudieran ser los españoles Carlos Sainz o Fernando Alonso.

Desde su llegada como compañero de Verstappen, Pérez, de 34 años, ha sumado cinco victorias, 29 podios y tres poles, logrando ser el subcampeón del mundo la pasada temporada, el primer doblete en la historia de Red Bull.

¡Vamos Checo! 🇲🇽

We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️

Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 4, 2024