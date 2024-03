Brasil trunca a México sueño de la final: vence 3-0 a la Selección Femenil de Futbol

Por Mauricio Torres

Ciudad de México, 6 de marzo (ASMéxico).- La Selección Mexicana Femenil llegó con el ánimo a tope en busca de la final, sin embargo, no pudo avanzar de ronda luego de haber sido goleada por el combinado de Brasil con un marcador de 3-0 en la ronda de las semifinales de Copa Oro. El cuadro nacional sufrió en el partido, ya que jugó gran parte de él con una jugadora menos.

Durante los primeros minutos, la escuadra que pertenece a la Conmebol tuvo el control de la pelota y gracias a eso pudo abrir el marcador. Corría el minuto 20 del partido, cuando la guardameta Esthefany Barreras cometió un error al momento de despejar la pelota y este le quedó a Adriana y con fuerte toque puso el 1-0.

Tras la anotación, las mexicanas cayeron en la desesperación y se quedaron con una menos en la cancha. Al 28, la defensora Nicolette Hernández se barrió de forma desesperada y derribó a Zaneratto, por lo que la silbante del juego la expulsó luego de revisar la jugada en el VAR.

