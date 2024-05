Eduardo Rivera denuncia que se vulneró la seguridad de lugar donde vive; detienen a 2

Puebla, 5 de mayo (AmbasManos).- El candidato de Mejor Rumbo para Puebla a la gubernatura de ese estado, Eduardo Rivera Pérez, denunció que se vulneró la seguridad del lugar donde vive. Lo hizo a las 22:17 horas del 4 de mayo a través de su cuenta de X, antes Twitter.

En el tuit, dijo que la “seguridad del lugar donde vivo ha sido vulnerada”. Por esa razón, explicó que decidió suspender su gira al interior del estado para regresar a la capital, en donde está su domicilio.

En la publicación, señaló que “hay personas inocentes heridas”, sin detallar de quién se trata, cuántas o qué clase de heridas sufrieron. No obstante, sí aclaró que él se encuentra bien. Al principio se entendió, por su tuit, que entraron a su casa, sin embargo, todo parece indicar que fue al fraccionamiento donde vive.

Acusó de inmediato que el ataque tiene un “móvil político contra su persona”. Adelantó que más tarde estará compartiendo información.

El Alcalde de Puebla, Adán Domínguez, dio a conocer a las 11:24 pm que fueron detenidos un hombre y una mujer en una camioneta Jeep Patriot, quienes estarían involucrados con los hechos. Dijo que ellos y más personas irrumpieron violentamente en “un domicilio en Zavaleta y agredieron físicamente a vecinas”.

Fuentes al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron a Ambas Manos que los detenidos serían de nacionalidad colombiana, quienes ingresaron por la parte de atrás del fraccionamiento.

Detalló que “buscaban a una persona que no encontraron”. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Municipal.

Rivera es el candidato de la alianza que conforman PRI, PAN, PRD y PSI a la Presidencia Municipal de la capital. Precisamente la semana pasada su alianza comenzó un discurso de violencia y judicialización de la elección.

El Gobernador Sergio Salomón Céspedes reveló que ya se comunicó con el candidato a la gubernatura y que las autoridades se coordinarán para saber qué sucedió.

