Un meme mal usado por Morena se transforma en campaña sobre “el satanismo en la 4T”

La postura de la oposición ha dado de qué hablar en redes sociales, donde los internautas se burlan sobre cómo un meme ha sido motivo de discusión en las campañas electorales.

Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- La mañana del pasado 20 de abril, la cuenta oficial de Morena publicó la foto de una playera de una calaca con la leyenda: “Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador”. Lo que, al parecer, se difundió como un simple meme desataría en los días posteriores una campaña de la oposición para alegar un supuesto “satanismo” o culto a la Santa Muerte por parte del partido en el Gobierno.

Lo cierto es que la prenda perteneciente a la colección de “calacas chidas”, de la marca Camisetas Pendejas. Y aún cuando distintos personajes han salido a aclarar que solo se trata de un meme, la playera llegó incluso al debate presidencial, como un “arma” de la oposición contra el oficialismo. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, mostró la imagen de la prenda durante su participación y sostuvo:

“Y tú [refiriéndose a Claudia Sheinbaum], eres la candidata de un narco partido porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales y, además, le rinden culto a la Santa Muerte”, señaló Gálvez.

¿Pero cómo fue que surgió la polémica playera?

La realidad es que la tienda Camisetas Pendejas vende la prenda desde junio del 2023, pero terminó por tomar relevancia en plena campaña electoral cuando Morena compartió en X una fotografía de la misma y, como era de esperarse, los detractores del Presidente Andrés Manuel López Obrador no dudaron en utilizar la publicación para señalar al partido guinda.

Ante la viralidad de la prenda, el mandatario mexicano expresó, en la conferencia mañanera del 23 de abril, que es respetuoso con lo que hacen los ciudadanos “pues tienen derecho a hacerlo. Es como contradictorio o tiene que ver con la libertad, incluso religiosa. Se habla de la muerte, pero es la Santa Muerte. No nos metamos en eso. Ya tiene tiempo que se resolvió ese asunto en México”.

Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. ¡Buenos días!#CirculaEnRedes pic.twitter.com/kyBy67vwH1 — Morena (@PartidoMorenaMx) April 20, 2024

En medio de la polémica, la candidata del PAN, PRI y PRD al Senado de la República por Sonora, Lilly Tellez, colgó sobre el Muro de Honor del Senado una imagen de la playera apuntando que la Santa Muerte es “del demonio y que la adoran los asesinos”.

“Pido al Presidente que deje de presentar y justificar a un símbolo de asesinos, a la Santa Muerte que es del demonio y que la adoran los asesinos, pido a los candidatos de Morena que dejen de hablar de que se unan a Satanás y reitero que es una falta de respeto para todos los que somos cristianos y que aborrecemos al demonio”, expresó.

Más tarde, Tellez posó con un rosario frente a la imagen de la playera de la colección “calacas chidas”.

Durante su colaboración del 29 de abril con Ciro Gómez Leyva Por la Mañana, la Senadora panista volvió a rechazar que Morena utilice como “propaganda partidista” una playera que tiene a la Santa Muerte en “un país que está ensangrentado, en un país donde matan a más de 10 mujeres al día […] Es una burla para las víctimas”.

La postura de la oposición ha dado de qué hablar en redes sociales, donde los internautas se burlan sobre cómo un meme ha sido motivo de discusión en las campañas electorales.

Por su parte, el Ministro en retiro Arturo Zaldívar tuvo que explicar el origen de la playera al ser cuestionado por Roberto Gil Zuarth, expresidente de la Cámara de Senadores de México.

“Este es un meme que tiene mucho tiempo, se llaman ‘calacas chidas’ y hay unas camisetas que se llaman ‘Camisetas Pendejas’. Esto tiene mucho tiempo. ¿Cuál es la gracia? Que los chavos sacan calacas, que no son la Santa Muerte ni la muerte, ni nada, y le ponen frases totalmente bobas, sin sentido. A estos jóvenes les parece muy gracioso, a mí no tanto, la verdad, pero es un meme, no hagamos de un meme toda una historia esotérica o satánica”.

“Es un meme. Se llaman Calacas Chidas. Y hay unas camisetas que se llaman camisetas pendejas. ¿Cuál es la gracia? Que a los más jóvenes les parece muy gracioso”, así respondió @ArturoZaldivarL cuando @RGil_Zuarth lo cuestionó por la playera pro AMLO con la imagen de la muerte. pic.twitter.com/QumFrkofk4 — Nacho Lozano (@nacholozano) April 29, 2024

No obstante, cuando se creyó que la controversia no podía llegar más lejos, se viralizó otra playera, de la misma marca, en donde se compara al mandatario mexicano con Jesús. Dicha prenda salió a la venta en septiembre del 2023.

DETRÁS DEL MEME DE “CALACAS CHIDAS”

En medio de la polémica, Camisetas Pendejas está haciendo su agosto gracias a las populares playeras que se venden en su sitio web a 349 pesos.

Como era de esperarse, la piratería también está lucrando con la prenda rotulada con la frase “un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador”, pues ya está a la venta a un costado de Palacio Nacional, en una tienda obradorista de nombre “Pejelandia”, a un costo de 200 pesos.

Por su parte, Camisetas Pendejas ha compartido un sinfín de videos en su cuenta de TikTok mofándose del éxito que ha tenido su playera, ejemplo de ello es un clip en el que apuntan que “se están peleando con nuestra camiseta y la camiseta va ganando”.

Aunque se esperaría que la playera de Obrador fuera la única pieza con la imagen de una “calaca chida”, la realidad es que la marca cuenta con varios modelos en los que se pueden leer otras frases graciosas como “no entren al baño, lo tapé”, “orgullosamente deudor de Coppel”, “para los envidiosos que dijeron que no podría lograrlo, tenían razón”, “yo no publico logros porque no los tengo”, por mencionar algunas.

A través de la cuenta de Instagram @calacas.chidas, el autor del meme explicó que éste surgió en la época donde las becas “estaban en trending con los chavos”.

“Hice está calaca chida hace ya casi 3 años, estuvo en un grupo que teníamos hace tiempo y fue cerrado por facebook, después se resubio a la página y nuevamente el apoyo fue regular y la gente se la tomó bastante bien. Nunca había tenido un reconocimiento enorme ni nada. Simplemente era un chiste equis (sic)”.

Fue en el 2021 cuando en Estados Unidos surgió la tendencia del shitpost, como se le conoce al acto de publicar intencionadamente contenido de calidad mediocre, irónica, irrelevante e incoherente, en donde se incluían imágenes de esqueletos.

Rápidamente la moda llegó a México y a otros países América Latina bajo el nombre de “calacas chidas”, en donde se empezaron a compartir este tipo de memes, que terminaron por inmiscuirse en la política mexicana.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.