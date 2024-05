América saca ventaja ante Rayadas en partido de ida de la final de la Liga Mx Femenil

AS MÉXICO

Noche de lluvia, granizo y emociones en un Estadio Azteca que despidió a sus finalistas con una victoria en el partido de ida.

Por Carlos Zúñiga

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).-Luego de que una fuerta lluvia y granizada retrasaran por más de una hora el partido de ida de la gran final de la Liga Mx Femenil en su Clausura 2024, Águilas y Rayadas entregaron un intenso duelo en la cancha del Estadio Azteca. El equipo Azulcrema ha llegado a su cuarta final consecutiva luego de dejar en el camino a las Chivas Rayadas de Guadalajara y a las poderosas Amazonas (Tigres) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Por su parte, Monterrey había mostrado una soberbia solidéz defensiva y dejó atrás a las Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a las Tuzas de Pachuca. Esta final inédita tenía todos los ingredientes para grabarse en la memoria de estas leales aficiones.

Quedan 90 minutos más. ⚽️✨ pic.twitter.com/In61b0PuGP — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 25, 2024

El duelo estaba programado para comenzar a las 20:00 horas (Tiempo del centro de México), pero una imponente granizada en el sur de la Ciudad de México obligó que el silbatazo inicial se postergara hasta las 21:05 horas, aunque realmente a esa hora dio inicio la ceremonia y el partido realmente comenzó al rededor de las 21:20 horas. Los aficionados presentes pudieron disfrutar de un show de la cantante Belinda mientras esperaban que comenzaran las acciones con el balón.

AMÉRICA SE LLEVÓ EL PARTIDO DE IDA

El primer tiempo tuvo pocas emociones, reflejo de tener en el terreno de juego a dos de las mejores defensivas del certamen. Parecía que Monterrey era ligeramente superior, pero no lograba inquietar el arco de Itzel Velasco. Ya se jugaba el agregado en la segunda mitad cuando Kimberly Rodríguez se sumó al ataque y encontró a una desmarcada Kiana Palacios al borde del área que de primera golpeó el balón al poste contrario de la guardameta, Pamela Tajonar, y puso el primer y único gol del partido.

Así se gritan los goles en el AME. 🦸‍♀️🔥 pic.twitter.com/hz1iqudFx5 — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 25, 2024

Se esperaba que las Rayadas propusieran con mayor claridad al frente en la segunda mitad, pero la realidad es que las Águilas acabaron pecando de falta de precisión y no pudieron acrecentar su ventaja. Ahora partirán al Gigante de Acero con esta mínima ventaja de cara a poder consumar su tercer título de liga.

