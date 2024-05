VIDEO ¬ ¿Claudia se tatuó la santa muerte? Nop. ¿Cerrará la Basílica? Nop. Etcétera

Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, desmintió este viernes las noticias falsas que circulan en redes sociales a ocho días de la contienda electoral.

La candidata de Morena y partidos aliados, que se jugará la Presidencia de México el próximo 2 de junio, convocó a la ciudadanía a su cierre de campaña que se levará a cabo el 29 de mayo a las 16:00 horas en el zócalo de la Ciudad de México.

A través de un mensaje grabado, la aspirante presidencial aclaró la información que usuarios de redes sociales han difundido durante los últimos días desde distintas entidades de la República mexicana.

Entre los datos que se divulgaron está el cierre de iglesias, el cual negó la candidata morenista al afirmar que se va a ganar la Presidencia y se respetarán todos los cultos y religiones, por lo que reiteró que no es verdad que vayan a cerrar la Basílica de Guadalupe. “Absolutamente falso”, insistió.

— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 24, 2024

Estamos a 8 días de las elecciones y las noticias falsas están a todo lo que da, no caigan en ellas. Aquí les informo. pic.twitter.com/V07tjw30aY

Sotuvo también que la Cuarta Transformación (4T) va a cambiar la Constitución para que no haya propiedad privada fue otra “absoluta falsedad”, al igual que el rumor de que Sheinbaum Pardo tiene tatuajes de la Santa Muerte.

Otra información que desmintió fue que hay muchos videos con Inteligencia Artificial donde ponen mi voz y dicen que está vendiendo acciones de Pemex o, algo así, a cambio de que depositen dinero. “Falso por favor no lo vayan a creer”, pidió.

Sobre la credencial del elector, recomendó guardarla para el día de la elección a cambio de dinero que -alertó- es la nueva forma que están haciendo para cometer fraude electoral. “Lo que quieren es que no salgan a votar porque saben que la gran mayoría del pueblo de México está con nosotros, está con la Cuarta Transformación”.

Esta tarde grabamos podcast y me puse al volante para manejar hacia nuestro mitin en Naucalpan, lugar donde nací y viví mi niñez. No se pierdan el último capítulo de “Sheinboom” con “La Palomilla”, próximo lunes 9:00 am. pic.twitter.com/eeKufDqDhW

— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 25, 2024