Cientos de personalidades de la academia, la cultura y el arte piden voto por Claudia

Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).– Un grupo de cientos de académicos, intelectuales, científicos y artistas publicaron este viernes un desplegado en apoyo a la candidatura de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, a la Presidencia de la República, afirmando que su programa de Gobierno tiene las “mejores propuestas para consolidar un país más justo y próspero”, unos días después de que una élite abrazara a Xóchitl Gálvez, la candidata del PRIAN, revelando que desean que vuelvan “los apapachos” gubernamentales para su grupo.

“La transformación de la vida pública nacional que vivimos es producto de un movimiento profundo, amplio, plural, que surge de las luchas por la democracia y la justicia en México. En ella coincidimos ciudadanas y ciudadanos de una sociedad plural, que encuentra en la candidatura de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y en su programa de gobierno, las mejores propuestas para consolidar un país más justo y próspero”, señala el desplegado.

“La democracia seguirá fortaleciéndose con la siguiente etapa de la transformación. Ganaremos las elecciones, libre y democráticamente el 2 de junio. Salgamos todas y todos a votar por el único proyecto de nación que garantiza la prosperidad compartida. Quienes suscribimos este documento, académicos, intelectuales, científicos y artistas, apoyamos a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo para la Presidencia de la República”, añade.

Entre los que firman, se encuentran el exrector de la UNAM y exembajador de México ante la ONU, Juan Ramón De La Fuente; la escritora ganadora del Premio Cervantes, Elena Poniatowska; y el intelectual Lorenzo Meyer.

Además, la firman Enrique Semo, Luis De La Peña, Arturo Menchaca, Patricia Moreno, Juan Pedro Laclette, Irene Cruz, Javier Bracho, Horacio Franco, Eugenia León, Ifigenia Martínez, Rosaura Ruíz, Violeta Vázquez Rojas, Jorge Islas Samperio, José Antonio Merino, Susana Harp, Javier Jiménez Espirú, Ana María Cetto, Luis Álvarez Icaza, Ambrosio Velasco y la historiadora y escritora Beatriz Gutiérrez Müller.

“Agradezco profundamente el apoyo que recibo el día de hoy de cientos de científicos, académicos, humanistas, artistas, intelectuales a quienes admiro y reconozco por la contribución que hacen todos los días al desarrollo de nuestro país”, dijo Sheinbaum en su discurso de este viernes, luego de recibir el apoyo, en un acto donde participaron De la Fuente y Meyer, entre otros.

“Nos une el anhelo de seguir construyendo un México democrático, justo, de libertades, soberano, libre de discriminación, de racismos, de clasismos. Nos indigna la pobreza y la desigualdad. Nos indigna la corrupción. Nos indignan los privilegios frente a los derechos. Nos une el amor a México y a nuestro pueblo”, añadió la candidata, puntera y favorita en las encuestas.

El primero en tomar la palabra del encuentro fue Juan Ramón de la Fuente, Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, dijo que son 900 ciudadanos los que une a este llamado, que son representase de más de 60 instituciones científicas, educativas y culturales del país.

El exrector destacó que los que suscriben no representan un grupo “exclusivo ni excluyente” y son, por el contrario, un grupo “plural y multidisciplinario”. Lorenzo Meyer recordó que el ámbito en el que desarrollan los académicos, científicos y artistas no son iguales, sin embargo, todos buscan rutas para la búsqueda del “despertar de la nación”. Las elecciones de 2018, añadió, abrieron el ejercicio del poder gubernamental, que cambiara el orden de las prioridades” con el “por el bien de todas y todos, primero los pobres”, dijo.

En su discurso, Sheinbaum aseguró que “l libertad también ha sido siempre nuestra bandera”. “No es libertad la de los regímenes que callaron y censuraron periodistas, la de quienes encarcelaron líderes sociales, la de los que dispararon contra los estudiantes en la plaza de las tres culturas, o contra los maestros. Es falsa la libertad del poder de compra con un salario de hambre, o la de convertir todo en mercancía y olvidar la carta de los derechos de las personas. O la libertad de acabar con el planeta”, completó.

“Esa es una falsa libertad. La libertad de aplastar al más débil, la libertad solo puede ejercerse en un régimen democrático y basada en los derechos de las personas. Juárez decía “La democracia es el destino de la humanidad; la libertad su brazo indestructible” La defensa de la libertad también es guía y seguirá siendo guía del humanismo mexicano”, aseveró.

ÉLITES ARROPAN A XÓCHITL

A principios de esta semana, más de 200 personas, quienes se definieron como integrantes de la comunidad cultural y entre quienes se encuentran los intelectuales opositores, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, difundieron este lunes un manifiesto en el llamaron a votar abiertamente por Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN-PRI-PRD.

Desde el inicio del proceso interno de la oposición, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, entre otros de los firmantes, se han manifestado a favor de la figura de Xóchitl Gálvez. A través de Nexos y de Letras Libres han dedicado, por ejemplo, diversos artículos ya sea para enaltecer su figura o para aconsejarle, como sucedió recientemente con Castañeda, el excanciller de Vicente Fox, quien le sugirió atacar a Claudia Sheinbaum desde el segundo debate presidencial aún cuando rompiera las reglas acordadas por los partidos.

Pese a ello, los firmantes sostuvieron tener “diferentes puntos de vista políticos e ideológicos” e indicaron que “el Gobierno de López Obrador y su partido pretenden extender la deriva autoritaria durante el próximo sexenio, lo que significa una grave amenaza para la democracia”.

“Ello implica la continuidad de la corrupción política y una creciente inseguridad que ha dejado buena parte del país a merced del crimen organizado. Se agrega la amenazante militarización del territorio, que se ha convertido en parte del problema y no de la solución”, se lee en el manifiesto.

Y finaliza: “El peligro de una regresión autoritaria ha ocasionado que fuerzas políticas y partidos de diferente orientación se hayan unido para defender la democracia. Ante esa polarización en dos bandos, instigada por el gobierno, buscamos la pluralidad democrática que propicie el diálogo, la discusión, los pactos razonados y la tolerancia. Polarizar implica que un polo hegemónico acabe por aplastar a los adversarios como si fueran enemigos. Frente a la uniformidad gris y autoritaria del obradorismo, apoyamos la pluralidad multicolor de la oposición. Por estas razones, llamamos a votar por Xóchitl Gálvez”.

Más tarde, la actriz Ofelia Medina y la directora Lorena Maza pidieron esta mañana que sus nombres fueran borrados de la lista, ya que no “suscriben” dicho documento.

A través de redes sociales, la reconocida actriz lamentó que su nombre fuera incluido dentro de la lista de firmantes, lo que consideró un “error”, ya que no apoya el “manifiesto de integrantes de la comunidad cultural a favor de Xóchitl Gálvez”.

“Lamento el error del responsable de la publicación del ‘Manifiesto de integrantes de la comunidad cultural a favor de Xóchitl Gálvez’, de haber incluido mi nombre entre los firmantes de dicho manifiesto, el cual no suscribo”, escribió esta mañana.

En la impresión del desplegado, en la parte superior del lado derecho se puede ver un nombre tachado en color negro, el de la actriz Ofelia Medina. Según explicó ayer mismo Roger Bartra, uno de los intelectuales que organizó y apoyó la iniciativa, el rayón sobre el nombre se hizo porque hubo un error de impresión.

“Hubo un error. Yo no me encargué de esa parte. Creo que es otra Ofelia y que alguien le puso el nombre de la actriz. No es la actriz. Hubo un error”, reconoció Bartra.