La AP dice que Sheinbaum “camina por una fina y tensa línea tras los pasos de AMLO”

Por Mark Stevenson

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— En su carrera para sustituir al Presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum está luchando por forjar su propia imagen, lo que lleva a muchos a preguntarse si podrá escapar de la enorme sombra del mandatario.

La exalcaldesa de la Ciudad de México, que es la favorita para las elecciones presidenciales del 2 de junio, ha tenido que adoptar sin discusión los programas del popular López Obrador como candidata del partido Morena que él mismo creó y controla. Parte de su pasado, sin embargo, sugiere una visión distinta de la Presidencia.

Sheinbaum podría resultar ser más “izquierdista” de lo que López Obrador ha sido si se impone a la candidata opositora Xóchitl Gálvez y a Jorge Álvarez Máynez, del pequeño Movimiento Ciudadano (MC), en las generales.

Procede de una antigua y sólida tradición izquierdista anterior al movimiento nacionalista y populista de López Obrador.

Sus padres fueron destacados activistas en el movimiento democrático estudiantil mexicano de 1968, que terminó de forma trágica con la masacre gubernamental de cientos de alumnos que se manifestaban en la plaza Tlatelolco de la capital, días antes del inicio de los Juegos Olímpicos en la ciudad.

Una de las primeras escenas del documental sobre Sheinbaum — producido por uno de sus dos hijos — son imágenes de ella cuando era preadolescente tocando un instrumento similar a una mandolina en uno de los grupos de estilo folk populares en la izquierda a finales de los años 60 y en los 70.

Sheinbaum se muestra susceptible ante cualquiera que cuestione sus credenciales como progresista.

Clara Jusidman, una veterana activista por los derechos humanos, trató de entregarle una presentación hace ocho años, cuando Sheinbaum fungía como presidenta de barrio en el sur de la Ciudad de México.

“Entonces me contestó algo así como: ‘¿Qué, creen que no lo he leído? ¿Y qué creen, que yo no soy de derechos?’. Algo así nos contestó. Muy, muy feo”, dijo Jusidman.