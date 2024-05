ENTREVISTA¬ Las relaciones de padres-hijos tocan fibras de nuestra identidad: Saldaña

Daniel Saldaña habló con SinEmbargo sobre su más reciente proyecto: “Los ayudantes del sol”, una audioserie producida por Everand que lleva al autor a mirar hacia su experiencia con una secta new age.

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).– El escritor Daniel Saldaña París recurre a su propio vida para escribir y al mismo tiempo relatar la audioserie de Everand “Los ayudantes del sol”, en la cual mira hacia el pasado para recordar los años en los que su padre y él pertenecieron a una secta new age.

“El tema se me impuso, de alguna manera, porque por un lado mi papá se enfermó y en el proceso de enfermarse y más adelante de su muerte me llevó a revisar de manera personal mi historia con él, mi infancia, los años que vivimos los dos juntos y al mismo tiempo sucedió que llegó a mis manos un video de cuando yo era chico y fui a uno de estos campamentos de este grupo medio new age o que se podía considerar new age, y me impresionó mucho ver el video porque no lo recordaba tan así”, expresó en entrevista con SinEmbargo Saldaña.

Daniel Saldaña compartió que hubo una especie de reconocimiento de que fue una experiencia extraña, “entonces, me dieron ganas de escribir sobre eso y de usarlo también como un pretexto para escribir sobre otras cosas, sobre mi relación con mi papá, sobre mi infancia y un poco como también sobre mi decisión de dedicarme a la escritura”.

“Se tocan fibras muy fundamentales de nuestra identidad cuando hablamos de relaciones paterno-filiales, materno-filiales también. Yo he hecho psicoanálisis, me he psicoanalizado varios años, ya he ido a distintos tipos de terapias, y tiene una explicación, para mí, eso, creo que muy psicoanalítica, que con el padre y la madre, en esa relación de un hijo, una hija, con padre y madre, como que se cifran muchas de las formas de relacionarnos después con el resto del mundo”, ahondó.

Daniel Saldaña señaló cómo las formas de la prohibición, las formas del deseo, que se establecen entre madre, padre e hijo determinan muchas de nuestras actitudes posteriores, de maneras que no siempre son evidentes y que en general suelen quedar ocultas, a menos que uno haga el trabajo de irlas develando.

“Sí creo que es un tema sobre el que regreso mucho, creo que relaciones padre-hijo, madre-hijo, son temas sobre los que vuelvo de manera recurrente y que creo que regreso a ellos porque no se agotan, siempre hay algo más que se puede escarbar y siempre hay como un nivel más de interpretación”, señaló.

“Los ayudantes del sol”, se lee en la sinópsis, se exponen simulaciones paranormales y enterramientos nocturnos que eran tan sólo algunos de los inusuales métodos utilizados en los retiros del grupo. “Sin embargo, Saldaña París transforma las experiencias que marcaron su infancia y adolescencia en un tierno reencuentro con su padre y en una exploración de la masculinidad, la espiritualidad y la poesía en su vida”, refiere Everand.

Esta audioserie, explicó el autor, está dividida por episodios de variación distinta, algunos duran 7 minutos, aunque hay alguno un poco más largo de 15-16 minutos. “Aquí me permití, por eso me parece que es un ejercicio más literario, inventar una forma propia para este proyecto que no viniera decidido de antemano por las expectativas de la audiencia o de los productores, y eso fue digamos una sugerencia explícita de los productores, que me dijeron ‘tú hazlo como tú quieras, tú inventate una forma, inventate una duración de cada episodio’”.

“Para mí lo importante es que más allá de lo testimonial o más allá de lo autobiográfico, o de la anécdota, haya una investigación sobre la forma, es decir, una reflexión sobre el estilo y sobre la materia con la que trabaja un escritor, que es el lenguaje, si no tiene como esa dimensión estilística y ese acento puesto en la forma pero también como en las condiciones materiales de producción de la literatura, no es literatura sino precisamente una especie de recuento personal o una especie de anécdota autobiográfica”, platicó Saldaña.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.