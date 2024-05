ENTREVISTA ¬ “¿A quién no se le han escapado los sueños de las manos?”: Sue Zurita

Sue Zurita platicó con SinEmbargo sobre su más reciente libro, una antología de cuentos que ahondan en la pérdida, historias que, compartió, contienen un elemento catártico.

Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).– La escritora Sue Zurita recopila en Los pájaros que habitan mi corazón y otros cuentos (Grijalbo) una serie de historias que la han acompañado desde hace 10 años y unas más recientes, pero cuyo tema central es la pérdida, la pérdida de uno mismo, la pérdida de una ruptura amorosa o la pérdida de un ser querido.

“La vida es dura y de pronto vamos a ver una historia en la que me pueden reclamar y decir ‘¿por qué?’. Porque así es la vida, a mí me ha pasado, a quién no se le han escapado los sueños de las manos, en diferentes circunstancias, pero así es como nacen estas historias”, comentó Zurita en entrevista con SinEmbargo.

Sue Zurita platicó cómo inició hace una década como escritora independiente con su novela El viaje de los colibríes, pero compartió que en realidad siempre escribía y leía desde los 8 años. “Para mí siempre fue un pasatiempo, yo trabajé 10 años de mesera, nunca me imaginé que iba a publicar libros. Mi carrera es Turismo. A los 15 años escribí mis primeras novelas, a los 8 años mis primeros cuentos, siempre tuve mucha inquietud por la poesía, soy de Tabasco, entonces, allá pues el poeta máximo es Carlos Pellicer, de los más populares, de los más leídos en las escuelas”.

“Siempre tuve ese acercamiento, desde esa manera empírica a la literatura. Cuando escribo El viaje a los colibríes y lo termino, digo ‘tengo que publicar este libro’, afortunadamente yo vivía en Monterrey, eso fue hace 10 años, ya existía este boom de los escritores independientes y pude acercarme a una comunidad de escritores independientes y descubrí cómo publicar un libro y llevó 10 años en este negocio editorial, de manera independiente”.

Todo cambió hace dos años cuando Grijalbo, de Random House, la invitó a publicar con ellos: “firmé con ellos todo mi catálogo independiente, que son dos novelas, que es El Viaje de los colibríes, que salió hace dos años, en el 2022 y en el 2023, salió, el año pasado, mi novela Aquellos días”.

“Platicando con la editorial les comentaba que yo tenía bastantes cuentos, algunos publicados en antologías con otros autores, otros en revistas, entonces, hice una curación de esos cuentos, algunos tienen 10 años que los escribí, otros cinco años, dos, tres años. De todos esos cuentos escogí material Los pájaros que habitan mi corazón y otros cuentos, los que tuvieran una línea sobre la pérdida”.

Sue comentó que pese a que para ellaes más fácil hablar desde la voz femenina, “porque es lo cercano a mí”, en este libro “hay poesía, hay narración, hay cuento, pero también hay voz masculina, hay dos cuentos que es el de A tinetas, que está narrado en primera persona por el personaje masculino y el de Jodido amor, que está narrado en tercera persona, pero uno de los personajes principales es Lui”s.

“También por ahí quise experimentar, porque dije ‘híjole, no me puedo aventar ahorita una novela donde mi personaje sea hombre’, pero si lo quiero hacer algún día, porque también es un rato como escritor, pero voy a intentarlo en un cuento y la verdad es que esos dos cuentos, en lo personal, a mí me gustaron mucho”, expresó.

Con respecto a si sus historias tienen un elemento autobiográfico, indicó que parto de sus sentimientos, de sus vivencias, “pero sí se vuelve mucha ficción porque la misma novela así lo requiere, la novela tiene ciertas cosas que cumplen y de pronto esos cuentos, muchos ni siquiera son como una estructura de cuento formal, sino muchos son este monólogo interno del personaje y ahí sí se escucha más mi voz personal. Los pájaros que habitan mi corazón es el más vivencial, el más catártico, de rupturas amorosas que viví a mis 20 años, de situaciones de violencia, de escape”

“Yo tuve una vida muy difícil en cuestión de mi infancia, llena de violencia, abusos y todo el tiempo era como mirar la ventanita y querer escapar, entonces, también eso es algo que se ve reflejado en mis personajes”, compartió. “Entonces, este es el libro que yo creo que tiene más situaciones mías, yo lo que hago para poder escribir es sentarme y preguntarme qué historia quiero contar y en este libro sí quería hablar de estas pérdidas, pero también de cómo a pesar de todos esos claroscuros de la vida, se encuentran los caminos, que no es un camino lineal, tampoco es fácil, pero como también en el camino de la vida vamos a encontrar personas que nos dan la mano, que se vuelven nuestros hermanos, que se vuelven nuestra familia, que nos regalan una sonrisa y que nos pueden alegrar el día de la nada un desconocido”.

“Entonces, sí es un poco parte de mi esencia, que también se va a reflejar en mis otras dos novelas, el utilizar esta parte de mi vida y de mis experiencias propias para contar historias y luego las vuelvo ficción, entonces, sí, sí es algo intencional y son temas de los que a mí me gusta hablar y poner en la mesa, que esto estos momentos de la vida tan duros existen, pero que también uno tiene que encontrar la fuerza”, puntualizó.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.