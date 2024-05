ENTREVISTA¬ La realidad mexicana nos muestra que no entendemos de igualdad: Oliveira

El filósofo L.M. Oliveira señaló que México “particularmente es una sociedad profundamente desigual en muchos aspectos: tenemos desigualdades de muchos niveles, de acceso a la salud, a la educación, a la justicia, de oportunidades, de ingresos y un larguísimo etcétera”.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– “La realidad mexicana nos muestra claramente que no entendemos muy bien sobre igualdad y que eso tiene consecuencias”, planteó en entrevista el filósofo L.M. Oliveira, quien publica No puedo respirar. Un ensayo sobre la igualdad (Taurus).

Oliveira compartió en la plática que la idea central del ensayo surgió de la noción de cómo la falta de conocimiento moral y cívico nos conduce a vivir “en el pobre mundo democrático” en el que nos encontramos. “Soy un convencido de la democracia y me desilusiona, me preocupa la pobreza de la democracia mexicana. Con eso en mente me gusta escribir ensayos que abonen a hacer más fértil el campo de la democracia, por decirlo de alguna manera”

“No puedo respirar”, fueron las últimas palabras que pronunció el 25 de mayo de 2020, George Floyd, un hombre afroamericano que fue arrestado en Minneapolis ante la sospecha de haber pagado con un billete falso y que fue sometido por un policía blanco, que le puso una rodilla en el cuello durante casi diez minutos. La frase se convirtió en un grito de protesta del movimiento Black Lives Matter contra el racismo en Estados Unidos, pero, destaca la sinopsis, “también podría ser el grito desesperado de los migrantes centroamericanos que arriesgan y pierden la vida al pasar por México y cuyos derechos humanos son puestos en entredicho. O el grito ahogado de las miles de mujeres que mueren cada año en el mundo a manos de sus parejas u otros familiares”.

En ese sentido, L. M. Oliveira indaga en este libro de ensayos cómo tenemos un serio problema con la idea de igualdad, y cómo pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué es realmente la igualdad moral, cómo se justifica y qué consecuencias debería tener.

“¿Qué quiere decir que somos iguales? De eso va el ensayo, de tratar de hacer una descripción por ejemplos cotidianos y de nuestra actualidad de ¿qué es la igualdad básica y cómo se justifica?, platicó el autor en entrevista.

—¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? —se le preguntó.

—Es bastante sencillo, la igualdad es dos cosas: un principio moral es una idea que fundamenta cosas, que es un fundamento, un principio y, por otro lado, es un derecho, el derecho a la igualdad, es un derecho humano. La equidad es un instrumento de la igualdad, es decir, para lograr la igualdad muchas veces hemos de acudir a la distribución desigual de cosas, ya sea de derechos a entrar a escuelas o de recursos económicos o etcétera, eso es la equidad. La equidad, por ejemplo, es una forma de discriminación justificada, es decir, aceptable, porque es un trato desigual aceptado, entonces, la diferencia básica, y creo que es muy importante porque muchas veces se dice que la lucha tiene que ser por la equidad y no por la igualdad, la verdad es que eso es un error, o sea, la lucha debe ser por la igualdad a través de la equidad, yo lo diría así.

“Cada una de esas desigualdades requiere de un trabajo específico para solucionarla, o sea, no enfrentas igual la desigualdad económica que la desigualdad de acceso a la educación, por ejemplo, o a la salud y eso nos lleva a poder poner muchos ejemplos”, ahondó. “La respuesta del Estado mexicano desde los últimos 40 años, porque tampoco es un asunto que sea de los últimos cinco o seis años, no han ido a remediar el problema de las desigualdades, han administrado la desigualdad para que el país medio siga caminando y no se caiga a pedazos, pero la verdad es que para reducir todas las distancias que hay entre unos y otros necesitamos políticas mucho más claras para resolver los problemas”.

