Estudio da detalles sobre Pakal “El Grande”: qué comía, cómo vivió, qué legado dejó…

Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).– K’inich Janaab’ Pakal o Pakal “el Grande” fue un gobernante maya que estuvo activo en el siglo VII de nuestra era con un papel importante en el momento en el cual vivió, algo que se nota en el complejo funerario que le fue dedicado en el Gran Templo de las Inscripciones, pero también en las modificaciones urbanas que realizó en la ciudad de Palenque, en Chiapas.

Pero además a través del estudio de sus restos, de lo que se conservó de él, se ha logrado saber muchísimo más acerca de su vida como un hombre de carne y hueso, platicó en entrevista con SinEmbargo la doctora Laura Filloy Nadal, autora de la investigación Pakal El Grande. Soberano maya de Palenque, editada por el Fondo de Cultura Económica y el Conahcyt.

Laura Filloy Nadal es arqueóloga, colaboradora en el Museo Nacional de Antropología, México; ha trabajado en diversos proyectos de investigación y restauración de piezas arqueológicas. Filloy cuenta con maestría en arqueología de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

“Sabemos que no era alguien que se esforzara demasiado, no era un guerrero, no caminaba largas distancias como otros de sus contemporáneos que han sido estudiados y que reflejan en sus estructuras óseas este trabajo intenso”, comentó. “Él era alguien que vivió muchos años, eso también es diferente al resto de sus contemporáneos. Tenía enfermedades muy leves, tenía osteoporosis, pero conforme a la edad de una persona de mayor, tenía una dentadura completa, o sea, era alguien que estaba bien alimentado y que tenía una muy buena vida”.