Templo Blanco: un México alterno donde las leyendas prehispánicas siguen vivas

Ilde Salher habló con SinEmbargo sobre Templo Blanco, la primera de tres entregas de una serie que busca acercar a los jóvenes de una manera un poco más amable los mitos y las leyendas que existen en nuestro país.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– Hernán, un joven de 15 años del norte de Monterrey, se muda a la Ciudad de México. Ahí ocurre un incidente en el Templo Mayor, en donde descubre que oculto de las miradas de las personas normales, existe un mundo donde los mitos y las leyendas prehispánica están más vivas que nunca.3

La historia es contada por Ilde Salher en Templo Blanco (Galahad), la primera entrega de una trilogía, en la que a través de los ojos de Hernán, los lectores descubrirán estos mundos en donde las ruinas que nosotros conocemos, como Chichén Itzá o Teotihuacán, esconden una travesía.

“La historia sigue a la pregunta: ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos permitido que la llegada de los conquistadores truncara toda esta civilización que ya existía y se le hubiera permitido continuar? Las ruinas que conocemos, son habitadas como universidades, como preparatorias, está campus Chichén Itzá, campus Tulum, campus Paquimé, y a través del juego de pelota, que también es un ritual ancestral, Hernán tiene la oportunidad de pertenecer al equipo de su escuela y empezar a viajar a otros lugares”, compartió el autor en entrevista con SinEmbargo.

Esta novela viaja así a un México y una Latinoamérica “donde los dioses antiguos cobran vida en el siglo XXI, revelando un mundo de secretos, misterios y poderes ocultos para la mayoría de los mortales, pero al alcance de los elegidos”, reseña la editorial.

Ilde Salher expuso que con Templo Blanco busca acercar a los jóvenes de una manera un poco más amable los mitos y las leyendas que existen en nuestro país. “Esa es la intención del libro y por eso lo hice en un México alterno, donde las leyendas de nuestra culturas siguen muy vivas, y vemos a través de este personaje principal, que es Hernán, el mundo que construyó alrededor de estos mitos.”

“De ahí empezó la idea, cómo hacer que los jóvenes se interesen por leer esto, de qué manera se los puedo transmitir para que lean un poquito de lo que es nuestra lectura, con la intención de que les deje un poquito de duda, de decir ‘¿realmente sucedió esto, realmente es así Huitzilopochtli?’ y que puedan investigar más”, ahondó el escritor.

Ilde Salher comentó que los primeros libros que leyó para dar forma a este proyecto fueron de Literatura, mitología maya y mitología, aunque posteriormente se cuestionó: “si voy a hablar de los pueblos originarios, de los mitos, ni modo que no hable de los seris, los yaquis, de los mayos’, y ahorita que estoy viviendo en Guadalajara digo ‘ni modo no habla de los huicholes, los purépechas, que tenemos aquí al lado Michoacán’, entonces, esto empezó a crecer”.

“Lo que yo quise fue decirle a los jóvenes, y esta idea que tiene bastantes años de que yo lo traía en la cabeza, era cuando estaba la época de Avengers en su apogeo, donde todos los niños querían ser Thor en Halloween y todos los niños querían ser Iron man y yo decía ‘¿por qué nadie dice ‘yo me quiero disfrazar de Quetzalcóatl, yo me quiero disfrazar de Tláloc’?’”, cuestionó.

En ese sentido, mencionó que la mayor dificultad con la que se enfrentó a la hora de escribir este libro no fue el encontrar información, sino seleccionar qué iba a incluir. “Pongo la leyenda de los soles, por ejemplo, de cuando los dioses se sacrificaron para hacer girar el sol en el cielo, la leyenda de cómo Huitzilopochtli nace con armas para defender a su mamá, en fin, hay una cantidad de historias que lo difícil fue ‘¿cuáles pongo, cuáles menciono?’ porque hay mucho en material”.

“Yo creo que terminé leyendo alrededor de 100 libros de Antropología y Arqueología, porque me quise documentar, tenía una noción de lo que nos habían enseñado en la escuela, pero quería empaparme un poco y cuando fui viendo todo el material que tenía, sabía muy bien cómo quería empezar y cómo quería terminar la historia, y tomando en cuenta de qué personajes quería involucrar, me di cuenta que no lo iba a poder contar en un solo libro y que tres sonaba un poquito más factible, fue por eso que la historia terminó siendo una trilogía”, expresó.

Con respecto a cuándo saldrán las otras dos entregas, Ilde Salher explicó que el libro dos ya está terminado, “estamos en proceso de editarlo el siguiente mes”, y el tercero es el que está por terminar.

