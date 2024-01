ENTREVISTA ¬ La cotidianidad siempre puede tener un lado oscuro: Claudia Cabrera

La narradora, editora y traductora Claudia Cabrera habló con SinEmbargo sobre las 12 historias que integran Los desterrados, “un libro que envuelve al lector en historias cotidianas llenas de giros narrativos que transforman a cada personaje”.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– “Se dice mucho que la realidad supera la ficción, pero la cotidianidad siento que siempre puede tener un lado B, un lado oscuro y en las pequeñas acciones que hacemos puede encerrarse un misterio o una posibilidad de que las personas no actúen de la manera a la que estamos habituados, sino salirse de ese comportamiento social aceptado para buscar, en situaciones límites, una respuesta extraordinaria”.

Esa cotidianidad sobre la que habló en entrevista la escritora Claudia Cabrera Espinosa está latente en cada una de las 12 historias que contiene su libro Los desterrados, editado por el Fondo de Cultura Económica en su colección de Letras Mexicanas, relatos de personajes que se muerden unos a otros, que van a un taller de sadomasoquismo que incurren en un allanamiento de morada o se llevan una vaca a su casa. “O sea, cosas que nosotros no haríamos. Pero se trata de jugar un poco con este tipo de situaciones”.

En las historias, desde “Los desterrados”, que da el nombre al libro, hasta “Los encontradizos”, los personajes “siguen sus impulsos, tratan de salirse de las normas sociales y mediante estos comportamientos que podrían ser anómalos tratan de sobrellevar sus propias vidas de diferentes maneras y atreviéndose a hacer las cosas que la gente común no suele hacer”.

“Creo que es un libro ecléctico en varios sentidos y el uso de la voz narrativa es uno de los recursos con los que a mí me gusta jugar para que el lector sienta este cambio de un cuento a otro e incluso para no aburrirme a mí misma, como esta experimentación, vamos a escribirlo en tercera persona que es la más habitual, pero también en segunda persona que esto apela de una manera más directa al lector”, ahondó la narradora, editora y traductora con respecto al mosaico narrativo de las historias.

Claudia Cabrera Espinosa compartió que al ser ella una estudiosa de literatura fantástica, latinoamericana, mexicana, española —de hecho es miembro del Seminario de literatura fantástica hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras— le interesa mucho lo sobrenatural y si bien en estos cuentos no está de manera explícita, salvo en dos excepciones, ninguno de ellos son cuentos realistas.

“Se incursiona un poco en lo inusual, en lo extraño, con la finalidad de generar al menos inquietud, desasosiego en el lector, que se mueva algo, descolocar la realidad, que no sea la realidad habitual a la que estamos acostumbrados sino que puede haber un lado oculto que normalmente no sale por las normas sociales en que vivimos, pero está este impulso de tener un comportamiento que quizás podríamos llamar anómalo”, ahondó.

La autora reflexionó que muchas veces el ser humano lleva un instinto que suele contener, controlar y dentro de la ficción ella trata de que no tengan presente estas normas, que no se rijan por las mismas reglas que rigen a los seres humanos porque son personajes de ficción. “Entonces a lo mejor un comportamiento que yo no hago porque soy profesora de la Universidad, porque convivió con personas normales que pensarían que estoy loca, si me pongo a morder una persona, por ejemplo, que es algo que ocurre en el último cuento, pues estos personajes sí se atreven, si los llevan a cabo”, refirió.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.