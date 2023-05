La máscara del rey maya, una novela sobre Alberto Ruz y la arqueología del adiós

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).– Alberto Ruz Lhuillier es conocido como el ​​descubridor de la tumba de Pakal el Grande en Palenque. Sobre él escribe Raquel Martínez-Gómez en su novela La máscara del rey maya (Planeta), un relato a tres tiempos que indaga en la memoria a través de una “arqueología del adiós” que exploran la autora a partir de su orfandad y Claudio Ruz, hijo de Alberto, con quien comparte la pérdida de un padre.

“Esta novela nunca la hubiera escrito si no se acabara de morir mi padre y me encontrara justo en ese momento, eso fue un poco juego de los dioses Mayas, en ese momento en Lisboa (donde conoce a Claudio) se conjuga una persona que ha perdido recientemente a su padre y que lleva un tiempo queriendo escribir una novela para hablar de su padre (la propia Raquel) y Alberto Ruz en el inframundo tomando un trago”, comentó Martínez-Gómez en entrevista con SinEmbargo .

En ese sentido, en La máscara del Rey está latente el tema de la muerte, primero porque surge esta pérdida de Raquel y Claudio, y segundo porque Alberto Ruz Lhuillier es conocido, entre otros aportes, por haber descubierto por primera vez este sepulcro en las pirámides mayas, una tumba, “pero además hizo su tesis sobre costumbres funerarias de los mayas, estudió la costumbre funeraria a lo largo de distintas costumbres del mundo para hacer esta tesis y tener cómo comparar”.

Raquel Martínez-Gómez compartió cómo la novela nació cuando tuvo un encuentro con Claudio en el año 2017, en Lisboa: “cruzamos tres palabras y ahí, de pronto, surgió la figura de su padre, me dice ‘mi padre era arqueólogo, Alberto Ruz Lhuillier’. Yo le dije ‘yo estuve en Palenque, yo estudié en la UNAM’, en fin, empezamos a hablar, y de ahí hubo una conexión”.

“Siempre tuve la idea de hacer una novela, una biografía novelada sobre Alberto Ruz Lhuillier, pero se fue complejizando porque hay una tercera persona cuando hago esta historia, pero al mismo tiempo se impuso una voz en primera persona, que venía en un relato que yo escribí justo cuando conozco a Claudio en Lisboa. También me dio mucho juego la ficción para esos vacíos de lo que no se conocía la vida de Alberto Ruz Lhuillier, es decir, a donde yo no podía llegar a través de fuentes escritas ni de fuentes orales, como la de Claudio, se convertía en una forma de decirle a la lectora y al lector ‘mira, aquí no tenemos el dato pero yo luego te lo voy a novelar’, y lo vuelvo ficción”, indicó la autora.