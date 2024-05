ENTREVISTA¬ Cada mujer es muy diferente pese a los roles que nos atribuyen: Escalante

La escritora Beatriz Escalante habló con SinEmbargo sobre su libro Cómo ser mujer y no vivir en el infierno, un texto que señala cómo cada mujer es completamente diferente, pese a los roles que aún se les atribuyen en una sociedad como la mexicana.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– “¿Qué pasaría si yo fuera psicoanalista, que no soy, y tuviera en un diván a 50 mujeres de diferentes clases, edades, profesiones, conflictos, y que me contaran qué se siente ser mujer y cómo se enfrenta esto en un país bastante salvaje?”.

Esta cuestión surgió de una reunión en donde la escritora Beatriz Escalante escuchó a alguien decir que todas las mujeres son iguales. En ese entonces, además de haber estallado en un coraje, mantuvo la idea en su mente, la cual daría pie a su libro Cómo ser mujer y no vivir en el infierno (Porrúa), un texto que en sus dos décadas de vida ha generado todo tipo reflexiones y debates a su alrededor.

“Son 50 historias y el formato es muy corto: un texto de 700 palabras cada uno, y lo que tiene es el nombre de una mujer, la profesión o actividad a la que se dedica”, platicó en entrevista con SinEmbargo. “Lo que yo escribí fueron 50 historias de cómo ser mujer, y es que cada mujer es completamente diferente y en un contexto adverso como el de América Latina es muy fuerte tener que seguir enfrentando la naturalidad de los roles que nos atribuyen a las mujeres por el hecho de haber nacido mujeres”.

Escalante expuso que mientras a los hombres no se les atribuyen ciertos roles, aunque tengan hijos, “a las mujeres sí, a la mujer se considera que va a ser madre de familia, que va a ser la que cuida a los ancianos, la que cuida no sé qué y vivimos en países en donde, no estamos como en Finlandia, aquí no hay buenas guarderías, buenos asilos de ancianos, no hay absolutamente ninguna institución que logre que la mujer educada, trabajadora, se zafe de lo que naturalmente se han considerado las obligaciones de las mujeres”.

“El libro ha despertado muchísima polémica, me han invitado a muchos lugares a presentarlo, a discutir y tiene todos los tonos. Hay un capítulo que dan ganas de llorar, un capítulo que te da risa, otro capítulo que te enoja, porque traté de mezclar los tonos y la parte más importante, como narradora, cada capítulo tú te imaginas que estás escuchando a una mujer según el lenguaje de su profesión, si es psicoanalista, te imaginas el lenguaje de la psicoanalista; si es publicista, te imaginas la forma en que hablan en mercadotecnia, y ese es el reto literario”.

“Ha sido un encanto porque cada quien encuentra en el libro lo que quiere, ahí las personas pueden encontrar su propia vida, porque en realidad hay todo tipo de conflictos, pero también pueden imaginar lo que podría haber sido su vida si hubieran escogido otro camino”, ahondó la autora. “Lo decía Simón de Beauvoir, nosotras las mujeres no somos eso que se dice que son las mujeres, eso lo dijo la religión, eso lo dijo el poder, eso lo dijeron los que han estado muy contentos de tener trabajadoras gratuitas, servidoras sexuales gratuitas, cuidadoras de sus madres, de sus hijos, etcétera, etcétera”.

Beatriz Escalante cuestionó que detrás de este constructo histórico, de qué es ser mujer, hay una lucha “para tratar, primero, de definirse, si tengo que seguir los roles que mi sociedad exige y, si tú lo ves, siguen muchísimas mujeres teniendo la triple jornada, y otras deciden mejor ‘ni me caso ni tengo hijos, ni quiero tener nada que ver con eso’, porque quiero ser una persona libre, que disfrute de su propia vida”.

—¿Cómo fue crear 50 mujeres distintas, hay algo de ti en ellas?

—Yo nunca he escrito nada autobiográfico, nada, siempre he pensado en la escritura como exploración del mundo, me gusta saber qué es el mundo a través de lo que yo imagino, yo soy muy apasionada del cuento de miedo y soy apasionada del amor, y del cuento, y en general también del crimen, ahora estoy terminando una novela policíaca muy divertida.

“A mí me gusta mezclar las emociones, yo creo que la Literatura no sólo nos hace pensar, nos hace reírnos, nos hace sentir nostalgia, y cuando tú me preguntas cuál de estas soy yo, yo creo que la última, el capítulo 50, que se llama De por qué muchas de mis amigas son mujeres solas, se la atribuí a una licenciada en Estudios Latinoamericanos, le puse Marta de 54 años y ella habla de las mujeres que vieron la lucha por el feminismo en América Latina”.

—¿Cómo era ese infierno y cómo es ahora?

No sé qué decirte, porque, por un lado, es muy cierto que nosotras podemos estudiar doctorados, viajar por el mundo, pero yo tuve la gran oportunidad de ser elegida para disfrutar de la beca Iowa, la beca Iowa la brinda Estados Unidos y es una de las becas más interesantes para escritores, la han tenido José Agustín, Carlos Fuentes, la tuve yo, y esa beca está organizada para que 35 escritores, muy prometedores, de 35 países del mundo, pasen seis meses en Iowa, Estados Unidos, escribiendo, te mantienen para que escribas un libro y, además, para convivir con otros escritores.

“A lo que venía de lo de Iowa es que Iowa también tiene uno de los centros de investigación más importantes en oftalmología, investigación de cirugía de ojo y no sé qué, yo tuve el privilegio de conocer a una mujer de Afganistán que estaba haciendo un postdoctorado becada en Estados Unidos, y estábamos ahí muy felices, yo becada como novelista, ella becada como investigadora, cuando viene el fundamentalismo, su madre, sus tías, sus hermanas, empiezan a ser prácticamente secuestradas por la forma de vivir en Afganistán, viene el fundamentalismo, las mujeres no pueden enseñar ni la punta de las uñas, ya no tienen trabajo, hay hombres que tienen cuatro o cinco mujeres, esta cosa salvaje de una niña de 10 años que es esposa de un desgraciado, cuando yo digo ‘el feminismo es una lucha interminable, como la lucha por la justicia social’, para evitar la pobreza, para evitar la discriminación por raza, porque tú te descuidas tantito y aunque hayas hecho grandes logros otra vez viene alguien que quiere someter y que quiere disminuir”.

Beatriz Escalante comentó, para todos aquellos que se interesen en conocer más de su obra, pueden acercarse a su perfil de Facebook “Beatriz Escalante” y su página www.beatrizescalante.com.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.