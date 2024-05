RADICALES ¬ ¿Cómo interpretar el llamado de los intelectuales a votar por Xóchitl?

El lunes 20 de mayo, a dos semanas de la histórica elección del 2024, más de 200 personalidades, muchas de ellas identificadas como intelectuales, firmaron un desplegado para llamar a votar por el PRIAN y por Xóchitl Gálvez. ¿Qué cambia este manifiesto con respecto a otros pronunciamientos que han hecho los mismos personajes desde el 2006? ¿Por qué es relevante hablar sobre los intelectuales y este llamado al voto por primera vez en la historia a favor de un partido político? Sobre eso hablaron los ¬RADICALES.

Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).- El llamado de intelectuales opositores, encabezados por Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, a votar abiertamente por Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN-PRI-PRD, le ha quitado las máscaras a este grupo, expusieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado Gómez, Carlos Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar.

En este episodio de ¬RADICALES, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo Al Aire, se habló de cómo este grupo mantiene una lucha empedernida en contra del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y recordaron que este conflicto comenzó en los años del tabasqueño como Jefe de Gobierno.

“Está muy bien que los intelectuales se pronuncien ante los sucesos públicos, de eso se trata también el trabajo del intelectual, y sobre todo de esos intelectuales que se posicionen ante la coyuntura crítica que se viene el 2 de junio que es la elección. Me parece muy bien ée fuera máscaras que un grupo de intelectuales, hay que decir acá que no son todos los intelectuales ni es toda la comunidad cultural de México sino una muy concreta una muy citadina, una muy vinculada al PRI y al PAN que es la que manifiesta su respaldo al proyecto de Xóchitl Gálvez”, afirmó Carlos Pérez Ricart.

El analista señaló que México se encuentra en un momento muy particular de su historia contemporánea en donde está quedando atrás el viejo régimen de partidos y se está abriendo paso a una nueva fuerza política que surge de la combinación de actores de la clase alta.

“El régimen de partidos dio su coletazo final en la manifestación del pasado domingo con el nacimiento de la ‘Marea Rosa’, estamos en esta etapa que no acaba de concluir y la nueva no acaba de nacer, pero sí me parece que lo que sucedió el domingo con la marcha y el lunes con el desplegado apunta al fin de una era, al fin de el sistema de partidos tal y como lo conocemos, al PRI al PAN y el PRD y el inicio de una nueva fuerza política, de una nueva combinación de actores de la clase alta, de la clase media alta, de este sector cultural y de un grupo alrededor del PAN del PRI y del PRD que se consolidará en la siguiente oposición frente al gobierno de Claudia Sheinbaum si las encuestas están diciéndonos la verdad”.

Pérez Ricart indicó que el manifiesto poco o nulo impacto tendrá en las elecciones del próximo fin de semana, pues dijo, la opinión de este grupo intelectual cada vez tiene menos influencia.

“Estamos en realidad ante un momento nuevo de la vida política mexicana, no va a ser relevante este manifiesto rumbo al 2 de junio, me parece es un grupo muy acotado, cada vez con mucha menos influencia, sus revistas, sus opiniones cada vez son menos trascendentales para la opinión pública y en esa medida dos grupos antagónicos como Letras Libres y Nexos básicamente lo que vemos es que se juntan, hay una suerte de combinación en torno a un proyecto político y van a manifestarse así en los siguientes seis años”.

Por su parte, Alejandro Páez calificó como “perfecto” el hecho de que los grupos intelectuales hicieran un posicionamiento público con respecto a la política y a los destinos de la nación. Señaló que tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder en 2018, estos personajes, que siempre habían sido muy cercanos a los gobiernos en turno, fueron hechos de lado situación que provocó su molestia.

“Lo que sucedió ahora a partir del 2018 es que la fuerza predominante no es con la que ellos simpatizaban, siempre había ganado la fuerza con la que ellos simpatizaban y si no ganaban apoyaban para que se quedara la fuerza con la que ellos simpatizan, dicho de otra manera, durante los últimos 30-40 años hemos visto estos núcleos intelectuales acomodarse al poder y a las fuerzas que son y han sido hegemónicas en México, son muy cercanos a los núcleos económicos, son muy cercanos y dominan en los núcleos mediáticos, están acomodándose aún a los poderes, nada más que en este caso López Obrador los expulsa del poder, los echa de la cama de plumas y entonces ellos se ven obligados a ir tomando posicionamientos, algunos de ellos muy buenos y algunos de ellos ridículos, y todo es por haberse quedado sin el poder”.

El periodista afirmó que con la publicación del manifiesto este grupo confirmó lo que todo el mundo sabía, que formaban parte de la oposición y que mantenían un apoyo tras bambalinas hacia Xóchitl Gálvez.

“Cuando ellos dicen que en México no hay libertad de expresión y lo expresan en un comunicado se ridiculizan a sí mismos, es un manifiesto que enmarca literalmente su imbecilidad y cuando ellos se posicionan a favor de Xóchitl Gálvez entonces yo digo ¡Bravo, qué bien! Cuando ellos llaman a votar por el PRIAN entonces yo digo ¡Bravo! porque siempre lo hicieron, nada más que tras bambalinas”.

Páez Varela destacó que en el documento no aparecieron las firmas de José Woldenberg y Lorenzo Córdova, dos personajes que han destacado en los últimos años por su oposición al gobierno.

“Hago notar que en el manifiesto que se publica hay ausencia de un núcleo que es parte de ellos mismos, que forma parte del gran elector y lo voy a definir de una manera no firman los José Woldenberg, los Lorenzos Córdova, los salvables, pero se salva ese núcleo electoral que fueron los que posicionaron a los partidos que los otros defienden, que son parte de lo mismo, los posicionaron porque eran el gran elector en México, ellos decían ‘esta elección es válida, esta elección no es válida'”.

En tanto, Héctor Alejandro Quintanar señaló que la firma de este desplegado, es un pataleo o berrinche el cual es válido en una democracia. Mencionó que también es legítimo que este grupo pida a la ciudadanía votar por el PRIAN, sin embargo, indicó que sus argumentos tienen fallas gravísimas, las cuales deben ser analizadas.

“Enrique Krauze en 1999 que era muy laudatorio con López Obrador, se refería a él como un buen líder de izquierda que había sacado a la izquierda del marasmo y López Obrador en ese momento acababa de terminar su su periodo como líder del PRD y el PRD tuvo los mejores números de su historia hasta el momento y Krauze hizo esta apología a López Obrador llamándolo como un buen relevo de Cárdenas, como un líder un buen líder que venía surgiendo en 2003 cuando en agosto López Obrador y Krauze tienen un encuentro, un desayuno, que después es el que da origen al famoso panfleto del Mesías tropical, Krauze se sigue refiriendo a López Obrador en términos muy laudatorios, le está diciendo que es una especie de gobernante que ha recuperado cierta vena Cardenista, le ve cosas equiparables con Cárdenas y con Juárez y eso lo está diciendo cuando ya López Obrador tiene 3 años gobernando la Ciudad de México, López Obrador ya nos había demostrado, qué clase de político es, qué clase de gobernante pudo ser y qué clase de líder opositor había sido, perdón, López Obrador no ha cambiado, quien sí cambió fue Krauze”, recordó.

El académico de la UNAM afirmó que personajes como Enrique Krauze se contradicen pues en un principio afirmaba que López Obrador en sus años como Jefe de Gobierno tenía un gobierno con visión cardenista y una política social interesante y de la noche a la mañana se convirtió en el populista peligroso.

“Yo creo que ahí hay una deshonestidad intelectual completa porque en todo este lapso, López Obrador fue siempre el mismo, para el año 2003 ya López Obrador se había mostrado como alguien que impugna las decisiones electorales cuando son injustas con razón, ya se había mostrado como alguien que no tenía concesiones en ciertos puntos, que era defensor de ciertas ideas sobre la soberanía nacional sobre X o y temas de política social y ya había puesto de manifiesto una política programática muy clara en la Ciudad de México, ya no había nada oculto en López Obrador, todo estaba a la luz pública, ¿Qué fue lo que cambió? Eso es lo que Krauze algún día tendrá que explicar porque hay un giro de la noche a la mañana”.

Álvaro Delgado afirmó que detrás de este comportamiento enfurecido, rencoroso de personajes como Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, está algo más vulgar, un asunto de dinero, no un asunto de ideas.

“Yo digo que es un asunto muy vulgar lo que motiva este desplegado diría poder y dinero, y cuando se habla del poder no solamente hay que hablar del poder político, hay que hablar de otros poderes. No es solamente el poder del Estado sino el poder fáctico del poder económico, del poder religioso, del poder académico, del poder intelectual. El desplegado sí es una novedad naturalmente, porque desplegados firmados por los mismos de manera particular yo lo recuerdo particularmente tras la elección del 2006, ´no hubo fraude dijeron’ y esos que no vieron nada ilegal, ningún comportamiento antidemocrático son los que han derivado ahora en ideólogos para crear el PRIAN”.

El periodista indicó que no es nada nuevo que estos personajes estén agrupados y que hagan política a favor de un partido, en este caso, la coalición del PAN, PRI y PRD.

“El desplegado del 15 de julio del 2020 hace 4 años era para llamar a lo que ya estaba cuajado en reuniones clandestinas secretas, a las que naturalmente tienen derecho, y que se traduce en el desplegado del 20 de julio diciendo ‘necesitamos que los partidos de oposición se unan junto con la ciudadanía’, son los mismos, ahora afirmaron más”.

Finalmente, Álvaro Delgado insistió que las demandas de los intelectuales se deben más a un asunto de intereses económicos y a la demanda de recuperar los privilegios que recibían del gobierno.

“Están evidentemente también agraviados por un asunto de dinero nada más y yo digo este desplegado es finalmente, por fortuna, un desplegado que apela a lo que explícitamente en una entrevista con nuestra compañera Montserrat Antúnez expresó, Héctor, Aguilar Camín ‘queremos dinero, queremos los privilegios, queremos los apapachos de los gobiernos anteriores’, no hay ningún proyecto ahí de cultura para la comunidad cultural, lo que la comunidad cultura quiere es dinero, mucho dinero como el propio Héctor Aguilar Camín también lo dice. Apapacho, el apapacho es sí invitarlos a comer con buenos vinos, de preferencia muy caros de importación y que les den mucho dinero para todas sus actividades”.

Alejandro, Álvaro, Carlos y Héctor https://www.sinembargo.mx/author/alejandro_alvaro_carlos_hector RADICALES es un programa de Estudio B de SinEmbargo que conducen Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Carlos A. Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar.