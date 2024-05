GP de Mónaco complicado para Red Bull: Verstappen saldrá en el lugar 6 y Checo en 18

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 25 de mayo (AS MÉXICO).– Comienzan los problemas para Sergio Pérez. El mexicano nuevamente parece entrar en una curva descendente ya que por segunda ocasión consecutiva fue eliminado de la Q1. Ahora el escenario fue la clasificación del Gran Premio de Mónaco donde Checo tuvo un desastroso sábado y deberá largar décimo octavo con un Red Bull.

No solo Checo sufrió en la qualy de Mónaco, también Max Verstappen y saldrá sexto en la parrilla de salida.

QUALIFYING CLASSIFICATION

