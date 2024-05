Checo Pérez queda fuera en Q2 y saldrá en el lugar 11; Verstappen se lleva la pole

AS MÉXICO

Pérez arrancará onceavo en la carrera del domingo tras cometer un error en la chicane.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 18 de mayo (AS MÉXICO).– El primer desastre de Sergio Pérez en la temporada 2024 llegó en el Gran Premio de la Emilia Romagna. Por primera ocasión en el año el mexicano quedó fuera de la Q3 tras una sesión de clasificación para el olvido por parte. El piloto de Red Bull cometió un error que lo paga caro pues largará onceavo en la carrera de este domingo.

COMPLICADA Q1 PARA CHECO

Tras su choque en la Práctica 3, Checo afrontó la clasificación en Imola no con muchas expectativas. Primero, no ha sido el fin de semana de Red Bull y Pérez tampoco ha estado fino. En la Q1 solamente pudo hacer una vuelta rápida la cual la cerró en 1.16.404 que lo dejó en la décima segunda posición, apenas tres lugares arriba del corte en Q1. La razón por la cual no mejoró su crono es que decidió guardar neumáticos para la siguiente etapa de la calificación.

El desastre de ‘Checo’ en la Q2

En la Q2 la historia no cambió para Checo dejando claro su desconfianza con el RB20. En la primera tanda rápida quedó a medio segundo del líder Leclerc, siendo el peor de los Ferrari, Mclaren y el propio Verstappen.

Pérez afrontó la última tanda al límite pues los márgenes eran muy cortos entre los autos y él estaba séptimo. El mexicano no pudo con esa presión ya que la chicane le volvió a jugar en contra. Justo en la misma zona en la que chocó en la práctica 3, nuevamente Pérez cometió un error ahí lo que le costó décimas para ser superado por Ricciardo al marcar 1.15.706 y quedar en el onceavo lugar, una calificación en la que Sergio calificó como “un desastre”.

Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio: la actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, vídeos, y algo de humor de vez en cuando.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.