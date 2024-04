CLOSE UP¬ Taboada va por la CdMx con acusaciones de violencia, corrupción, censura

Frente a miles de espectadores del segundo debate entre candidatos a la jefatura de Gobierno de la CDMX, al panista Santiago Taboada se le vio violento con la candidata de Morena. Este comportamiento lo confirman vecinos de la Alcaldía Benito Juárez, víctimas del cártel inmobiliario y del grupo de choque que los agredió por buscar su revocación de mandato.

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).– Por dedazo, Santiago Taboada fue ungido por el bloque de derecha como su candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La esperanza del PRI-PAN-PRD de arrebatarle la capital del país a la izquierda es acusado de ser un “represor violento” relacionado con el cártel inmobiliario, esto es, una red de sobornos, pisos de más y permisos irregulares que ha causado muertes y pérdidas de patrimonio.

Su jefe de campaña, el panista Federico Döring –el que filtró los videoescándalos de René Bejarano– logró que la autoridad electoral local prohiba a funcionarios morenistas informar al respecto durante las semanas restantes de campaña.

“Me preocupa que más personas vivan lo que yo y mis hijos hemos vivido hasta el día de hoy que es la muerte de nuestros familiares y que no hay justicia”, aseguró Martín Hernández. En el terremoto de septiembre de 2017, murieron su madre y esposa, quienes estaban en un edificio nuevo ubicado en Zapata 56. El peritaje arrojó las características del cártel inmobiliario: pisos y metraje de más, y construcción con materiales de mala calidad.

En 2012, a la par de que Acción Nacional (PAN) se encaminaba a perder el Gobierno federal, en la Ciudad de México nacía un grupo político liderado por el entonces aspirante a la Alcaldía de Benito Juárez, el panista Jorge Romero, actualmente líder de los diputados panistas.

A su alrededor estaba Cristian Von Roerich y un muy joven Santiago Taboada, quienes posteriormente fueron los Alcaldes de ese bastión panista entre 2015 y 2023. También lo rodeaban Mauricio Tabe, hoy Alcalde de Miguel Hidalgo, Andrés Atayde, dirigente del PAN CDMX, y el siempre fiel a Romero, Luis Mendoza, actual candidato a la Alcaldía de BJ. Su hermano Víctor Mendoza, integrante del cártel según la Fiscalía, está prófugo de la justicia.

Hoy, ese grupo conocido como “Los Ocean” —por el restaurante de mariscos donde se reunían al sur de la Ciudad—, busca arrebatarle la capital mexicana a Morena. Pero la explosión de una lavadora en 2021 cambió el panorama.

Aunque la Diputada panista Luisa Gutiérrez asegura “meter las manos al fuego” por Taboada. Lo conoce desde Acción Juvenil y trabajó con él en la Dirección Jurídica y de Verificación de la Alcaldía Benito Juárez. La Fiscalía de la CDMX la fichó el año pasado por presunto narcomenudeo. Para ella, es un funcionario público “ejemplar” que ha sido amedrentado por una Fiscalía cercana al Gobierno.

“Es propio de un gobierno dictatorial utilizar las instituciones para amedrentar a la oposición. A mí me fabricaron una carpeta por narcomenudeo, vínculos de prostitución y de lavado de dinero. A Santiago Taboada le crearon una carpeta por secuestro y por desaparición forzada, esto no solo con el fin de generarle temor, miedo, además también poderse meter a las comunicaciones privadas de Santiago”, dijo la Diputada del Congreso de la CDMX que votó en contra de la ratificación de la exfiscal Ernestina Godoy.

Por ahora, uno de los integrantes de Los Ocean, Von Roerich, fue detenido en 2023 con barba y cabello largo en la frontera con EU, donde se escondía. El resto no solamente sigue libre, sino que sigue buscando puestos de poder.

¡Estamos en casa! Benito Juárez es y seguirá siendo panista. Estamos @MichelGonzalezM y yo acompañando a nuestro próximo alcalde, @LuisMendozaBJ. Esta alcaldía es ejemplo de los buenos gobiernos de nuestro partido. #BlindemosBJ pic.twitter.com/e2t8nVzE8Z — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) April 19, 2024

EL ‘DEPA’ DEL CÁRTEL

Santiago Taboada es marista por educación media superior y panista desde los 18 años en Acción Juvenil, donde conoció a su jefe político, Jorge Romero, a quien apoyó con labores de volanteo en su campaña a la Alcaldía en 2012.

Su partido es tradicionalmente de derecha, pero el egresado de la UNAM dice estar a favor del aborto y respetar los derechos de la comunidad LGBT, aunque aún conserva frases como “tener los pantaloncitos bien puestos”. En el encuentro con estudiantes de la Universidad Iberoamericana se le cuestionó por un chat en el que supuestamente escribió “tu secre está muy rica”.

–Soy Andrea Camargo de Filosofía y pregunto en nombre de Isabel Pareda, uniéndome a las voceras de Género. Santiago, dices ser feminista y estar a favor de emparejar la cancha, pero el feminismo lucha por la igualdad y el derecho de todas las personas y es descarado que te jactes de ser feminista cuando en conversaciones con César Mauricio afirmaste ‘hoy fue a verme tu secre que está muy rica’, mientras añadiste expresiones homofóbicas a la conversación. Y te cuelgas del feminismo para fines políticos, pero en 2016 votaste en contra del dictamen para incluir al matrimonio igualitario en el artículo 4 de la Constitución…

–Esa nota que acabas de leer fue una nota que incluso inventaron desde 2009, decían que tenía Blackberry, uta, creo que la Blackberry es desde hace 30 años –le respondió Taboada. Lo que te quiero decir es, en su momento, porque yo era dirigente juvenil, lo denuncié. Porque eso fue una calumnia que vino de una persona. Sobre el artículo 4 de la Constitución, yo como abogado te lo puedo decir, era Diputado federal. El matrimonio no lo puede regular la federación, esa es una invasión al federalismo, pero un año después lo voté a favor en la Constitución de la Ciudad.

En ese diálogo universitario celebrado en marzo, también se le pidió aclarar sobre el cártel inmobiliario, ante lo que el candidato de la derecha reconoció que es un problema de diseño en la CDMX, pero dijo que a él no se le ha logrado probar nada ni siquiera espiándolo en su celular.

–Candidato, buenos días. Mi nombre es Bruno Loza de cuarto semestre, estudio Negocios. Yo quisiera decirle, se le acusa de corrupción con cuestión al cártel inmobiliario y quisiéramos escuchar qué tiene que decir al respecto de esto.

–Primero, yo no voy a meter las manos al fuego por nadie. Segundo, hoy estoy aquí sentado porque a mí no me pueden culpar de nada, al contrario, lo que hice en los tres últimos años es demostrarles que ni con la persecución me pudieron acreditar absolutamente nada. Para mí ese problema es un problema, no estoy negándolo, pero no solamente existe en la Benito Juárez. Es un problema de diseño de la Ciudad.

Durante el segundo debate entre candidatos al Gobierno de la CDMX, Taboada aseguró que “renta donde vive” y repitió el argumento: que si estuviera involucrado en el cártel inmobiliario no hubiera podido estar ahí en el set.

Morena afirma que el departamento donde “renta” se ubica en uno de los edificios fichados por la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) con un piso de más de los tres permitidos. En febrero de 2024, el panista subió un video donde está afuera del edificio recibiendo una notificación de la Fiscalía por presuntas amenazas, pero esta semana negó vivir ahí.

Y, a pregunta expresa para Close Up, decidió guardar silencio al salir de un evento de la revista Alcaldes en el WTC.

En 2022, la Seduvi local habilitó un portal donde se documentan las irregularidades en los permisos de obras en la Alcaldía Benito Juárez. De 2019 a 2023, el periodo en que Taboada fue Alcalde brotaron 40 obras con un total de 66 niveles de excedentes, entre ellas, según Morena, la del edificio donde renta el panista, construido por Espriú Bienes Raíces, un desarrollador relacionado con Luis Vizcaíno, exdirector jurídico de Benito Juárez ya detenido. El permiso de la Seduvi emitido el 21 de mayo de 2018 plantea tres niveles como máximo, pero se construyó un piso de más.

Pero no sería el único caso.

Tras la explosión de la lavadora en un edificio en Avenida Coyoacán, la Fiscalía de la CDMX inició una investigación. Halló que Nicias Aridjis Vázquez, exdirector de Obras de la alcaldía Benito Juárez, tenía dos departamentos ahí que no había declarado cuando ocupaba su cargo.

Además, una de las obras levantadas durante la gestión de Aridjis fue un complejo en la colonia Portales, inaugurado en enero de 2017, que se derrumbó pocos meses después con el terremoto de ese año, cuando el Alcalde era el preso Von Roerich. Por ello murieron dos mujeres, la madre y esposa de Martín Hernández, quien ha presentado denuncias por este caso y participó en la recolección de firmas para buscar la revocación de mandato de Taboada.

“En Zapata, en el peritaje que se hace, resulta que hubo pisos de más, metraje de más tanto a lo ancho como a lo alto de la edificación. También una estructura de paneles solares que tenían cubierta la parte de arriba y a parte la mala construcción del inmueble, con materiales de baja calidad. Todo eso se juntó y fue la razón de que ese inmueble se haya caído. La corrupción no solo es monetaria, significa muerte”, aseguró Martín.

“MADREAR VECINOS”

A la vista de trabajadores dentro de la sede de la Alcaldía Benito Juárez, fueron agredidos por un un grupo de choque varios vecinos que juntaban firmas para la revocación de mandato de Santiago Taboada. Videos documentaron cómo entre gritos y empujones estas personas intimidaron y tiraron las mesas y lonas en mayo de 2023. También se llevaron cajas con parte de las 20 mil firmas ciudadanas recolectadas hasta entonces.

–¿Tiene un grupo de choque sí o no candidato?– se le preguntó para Close Up al terminar su breve discurso en el evento de la revista Alcaldes en el WTC, ubicado en su hábitat, la Alcaldía Benito Juárez.

–No, cómo crees, aquí estamos–contestó y siguió recibiendo peticiones de fotografías de los asistentes, entre ellos, inversionistas y empresarios.

Gabriela Ortega fue una de las habitantes de Benito Juárez víctima del grupo de choque de aquel 3 de mayo de 2023. Describe a Taboada como un “represor violento” que se rodea de personajes misóginos. En este proceso electoral, cámaras de seguridad han captado a encapuchados quitar propaganda de Morena durante las noches. Por ello, la ciudadana advierte a los capitalinos sobre el riesgo de que llegue a ser Jefe de Gobierno:

“De Santiago Taboada puedo decir que no es una persona amable, es una persona que ni siquiera deja hablar, no te saluda, no es una persona que escucha. Una vez que fui a un ‘miércoles ciudadano’ le empecé a decir de un edificio que estaban construyendo con pisos de más y me dijo ‘no, no, eso es político’. Así es su rechazo, así se ha conducido siempre, evadiendo. Los panistas son buenísimos para fingir ser amables, pero tienen una violencia pasiva que no soporto. Taboada es un represor violento y si llega a Jefe de Gobierno lo que va hacer es usar a todos estos grupos delincuenciales, al crimen organizado, a la policía para reprimirnos”.

Sobre el día de la agresión, Gabriela recuerda que la golpearon en la cabeza, pero iba con un casco rosa de bici porque no era la primera vez que la agredían, lo cual atribuye a su activismo ciudadano en la Alcaldía. En 2018, vandalizaron la puerta de su casa en la colonia Villa de Cortés y también denunció una agresión física afuera de la sede panista. De hecho, está pensando en la posibilidad de mudarse ante el hostigamiento.

“Para esta revocación de mandato ya habíamos reunido 20 mil firmas, la teníamos en lugares secretos porque temíamos que nos las robaran. Decidimos ir a la Alcaldía por ser un espacio público y que se nos unieran más vecinos, ya habíamos hecho varias manifestaciones en contra de la administración panista. Pero en eso llega un grupo de choque, uno en muletas, empiezan a aventar cosas, empiezan a insultarnos; ahora ya sabemos por una exempleada de Santiago Taboada que estaban coludidos, que se metió al crimen organizado y que le habían dado fotografías mías y de Martín Hernández, el que perdió a su esposa y a su mamá en Zapata 56”, aseveró la ciudadana.

Pero, en la Alcaldía “con mayor percepción de seguridad” como presume Taboada, no hubo ningún detenido tras el episodio violento.

DEDAZO EN CDMX

En vísperas de la asignación de candidatura para Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la Alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas fue citada a comer en un restaurante al sur de la CDMX por integrantes de Los Ocean: el líder de la mafia, el Diputado panista Jorge Romero; el dirigente panista en la CDMX, Andrés Atayde y el propio precandidato, Santiago Taboada.

En ese entonces, finales de 2023, Cuevas estaba en su gira por las 16 alcaldías regalando juguetes y fotos a quienes se le acercaban. Buscaba competir por la candidatura arropada por la coalición PRI, PAN y PRD.

–Sandra, vine personalmente a hablar contigo– le dijo Romero a Sandra, según ella narró–. Porque este par de pendejos (Taboada y Atayde) no saben el valor político que tú tienes, por eso vine yo a acordar contigo, y a decirte que no queremos que te vayas, que reconocemos el trabajo que has hecho en la Cuauhtémoc, que has salido a defender al Frente, que has sido oposición. No queremos que te vayas. Yo me comprometo a que tú puedas, como parte de la sociedad civil, contender por la jefatura de Gobierno. Pero que si no quedas, habrá posiciones para ti. Y lo estoy diciendo yo, Jorge Romero.

Cuevas y el panista se dieron la mano para cerrar el acuerdo. Pero, acusó la ahora emecista, la decisión ya estaba tomada: el ungido era Taboada, quien posteriormente le dijo que las dirigencias de los partidos de la coalición “no la querían” y por ello no se podía cumplir la negociación política.

Así, por dedazo, embarrado por el cártel inmobiliario y pendejeado por Jorge Romero su jefe, Taboada aspira a ser el primer Jefe de Gobierno de la CDMX de derecha, una de las principales preocupaciones de sus víctimas en la Alcaldía Benito Juárez.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.