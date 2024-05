“Son sagradas”: Gutiérrez Müller felicita a las madres de México con emotivo mensaje

También consideró que cada vez son más las madres que, además de atender a sus hijos, cumplen con un empleo o negocio, e incluso, son sus propias jefas y jefas de familia.

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- En el marco del Día de las Madres, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller felicitó a todas las mujeres de nuestro país en su celebración.

A través de sus redes sociales, la esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, envió un emotivo mensaje a las madres que -aseguró- son sagradas en México.

En su publicación, la escritora dijo compartir el valor de ser madre, un rol que le enseñó a mejorar como hija y nieta.

“En nuestro país, la madre es sagrada. Comparto ese valor: cuando nos convertimos en madres, sobre todo, aprendemos a ser hijas y nietas. Valoramos todo lo que hicieron por nosotros, mucho de ello, ni lo sabremos o recordaremos porque son milagrosas y hacen malabares inimaginables para resolver los problemas de cada día”,

Para la escritora, la madre mexicana cubre distintos papeles en el país: doctora, mecánica, ingeniera, albañil, cocinera, plomera, chofer, afanadora, contadora, economista, juez, capitana de barco, rescatista, árbitro, mediadora de conflictos, cuidadora, maestra y más.

“¿Le sigo? Lo nuestro es ser todólogas empíricas y, si algo no hemos aprendido, ahí vamos, a tomar la lección, porque la aventura de la maternidad seguirá con crestas de subida y de bajada y mil cosas más y no podemos darnos el lujo de no estar alertas”, expuso.

También consideró que cada vez son más las madres que, además de atender a sus hijos, cumplen con un empleo o negocio, e incluso, son sus propias jefas y jefas de familia. “Increíble: doble, triple o cuádruple trabajo…”, presumió.

Con dos fotografías, la investigadora presentó a sus abuelas, a quien coniderón “un par de mujeres buenas, como millones: Isabel (de mi padre Juan) y Bertha Elvira (de mi madre Nora Beatrice)”.

Además, presentó a su madre, fallecida el 3 de diciembre de 2018, a quien describió como una mujer alegre y hermosa. “La extraño. Sus hijos le causamos muchas satisfacciones y dolores de cabeza, no tengo la menor duda. Pero fue la mejor que pudimos tener. Es sagrada”, manifestó.

Para concluir su felicitación, Gutiérrez Müller envió besos para ellas y para todas las madres, las vivas y las que se nos adelantaron, reiterando que la tarea que realizan es la de “mayor responsabilidad social y humana” al tratarse de criar a buenas personas para el futuro del país.

“Este día, déjense consentir. No levanten ni un plato y a quien les ponga mala cara, mándenlo a la porra. Quiéranse mucho. Siéntanse orgullosas y muy importantes: la tarea que realizan es la de mayor responsabilidad social y humana porque se trata de criar a personas de bien y buenos mexicanos. ¿Algo más relevante que esto?

Y feliciten a sus hijos por la mamá que tienen”, finalizó.