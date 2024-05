Un puente en el tramo Matlapa-Tamazunchale, en SLP, colapsa; reportan un herido

Los cuerpos de emergencia reportaron a un trabajador herido que logró ser rescatado.

Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- El puente de Palictla, en el Municipio de Tamazunchale, en San Luis Potosí, sucumbió este miércoles por el paso de un camión de carga y un hombre quedó atrapado entre máquinas, aunque luego pudo ser trasladado a un hospital con lesiones.

Erik Rivas, de 34 años de edad, estaba haciendo trabajos de soldadura en ese lugar, que es paso obligado de vehículos de tonelaje alto, debido a los trabajos de ampliación de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale.

Se cae un puente en Tamazunchale, SLP, se reportan heridos . ¿Qué más falta? pic.twitter.com/YIwpVy8q4B — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) May 22, 2024

Los hechos ocurrieron cuando un camión de la empresa Placosa S.A. de C.V. corrió a gran velocidad, provocando vibraciones que hicieron que el puente se partiera en dos.

A pesar de estar a lado de una máquina motoconformadora, Erik salvó la vida, aún después del colapso, aunque tuvo lesiones en su cabeza y en una pierna.

El puente es viejo y no apto para el paso de este tipo de vehículos de carga, de acuerdo con fuentes que estuvieron en el lugar.

De acuerdo con Protección Civil, hay dos trabajadores más con lesiones leves y otro herido de gravedad, con fractura de pierna izquierda, amputación de oreja izquierda y golpes en cabeza y extremidades.

Por este hecho, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) investigará las razones por las que se cayó el puente municipal.

