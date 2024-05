Candidata rarámuri en Chihuahua habla en su lengua en debate, pero no la traducen

El Instituto Electoral de Chihuahua no proporcionó al pueblo originario rarámuri ni a la candidata a la Presidencia Municipal de Guachochi, Candelaria Cruz Aguirre, un intérprete para el debate de aspirantes a Alcalde de dicha entidad, donde el 57 por ciento de su población habla una lengua indígena.

Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- Candelaria Cruz Aguirre, candidata Rarámuri a la Presidencia municipal de Guachochi por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se expresó en su lengua materna rarámuri durante el debate oficial entre aspirantes a dicho cargo el pasado 13 de mayo, sin que el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Chihuahua le proporcionara un traductor para que pudiera comunicarse con los demás candidatos, los moderadores y parte de la audiencia.

“No nos escuchan desde arriba y sé lo que es. Es la primera vez que juega (participa) una tarahumara de aquí de Guachochi”, dijo Cruz Aguirre en español, durante su presentación.

La situación silenció a la primera candidata de un pueblo originario a Alcalde de la localidad, y única mujer que aspira al cargo, pero al mismo tiempo, afectó a más de la mitad de la población del municipio que elegirá Edil, pues de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 52.7 por ciento de los habitantes de Guachochi hablan una lengua originaria, la mayoría de ellos, 26 mil 323 habitantes hablan rarámuri.

De esta forma, la falta de intérpretes no afectó solo a Cruz Aguirre, sino a toda la población que no podrían entender a los demás candidatos, los temas y preguntas del debate si no hablan español. El propio Instituto Electoral, que había tomado acciones afirmativas para garantizar que los partidos políticos en el Estado postularan candidaturas indígenas, no proporcionó herramientas para que la participación de este sector de la población fuera efectiva.

Durante su intervención inicial, Cruz Aguirre habló español para presentarse ante el electorado. “Yo estoy aquí por mi gente”, afirmó con algo de nerviosismo. Incluso, le sobraron veinte segundos de tiempo.

Los moderadores del debate no hablaban la lengua rarámuri, por lo que sus preguntas e intentos de diálogo con Aguirre siempre fueron en español. Tampoco los intérpretes en lenguaje de señas pudieron transmitir lo que la aspirante dijo.

Hasta el momento, el IEE de Chihuahua tampoco ha proporcionado los subtítulos que permitirían a toda la ciudadanía conocer las propuestas que dijo la candidata, a pesar de que la moderación del debate le aseguró a la candidata que se tomaría esta medida.

Uno de los temas del encuentro organizado por el Instituto Electoral del Estado incluso fue la atención a las comunidades indígenas de Chihuahua, como a la que pertenece Candelaria Cruz Aguirre, quien no fue escuchada por los demás candidatos debido a las omisiones de las autoridades, ni por el auditorio que no habla su lengua.

De acuerdo a cifras del INEGI, en 2020 la población en Guachochi fue de 50 mil 180 habitantes; 48.4 por ciento hombres y 51.6 por ciento mujeres. La población de 3 años y más que habla al menos una lengua indígena fue 26.4 mil personas, lo que corresponde a 52.7 por ciento del total de la población de Guachochi. De ellos, 26 mil 323 habitantes hablar Tarahumara, 91 habitantes hablan Tepehuano del norte y 16 habitantes Náhuatl.