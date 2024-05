España, Irlanda y Noruega reconocen a Palestina, ¿por qué importa? AP lo explica

Actualmente, siete de los 27 países miembro de la Unión Europea reconocen formalmente un Estado palestino. Cinco de ellos son antiguos miembros del bloque oriental que anunciaron su reconocimiento en 1988, al igual que Chipre, antes de incorporarse al bloque europeo. Suecia anunció su reconocimiento en 2014.

Ciudad de México, 22 de mayo (AP) – España, Irlanda y Noruega dijeron este miércoles que reconocerían un Estado palestino el 28 de mayo, un paso hacia una antigua aspiración palestina que se da en medio de la indignación internacional por las muertes de civiles y la crisis humanitaria en la Franja de Gaza por la ofensiva militar israelí.

Las decisiones casi simultáneas de los dos países miembro de la Unión Europea, y de Noruega, podrían generar algo de inercia para el reconocimiento de un Estado palestino por parte de otros países de la UE y podría impulsar más medidas en Naciones Unidas, lo que agravaría el aislamiento de Israel.

La República Checa, miembro de la UE, señaló que el reconocimiento de 1988 por parte de la antigua Checoslovaquia —de la que en ese entonces formaba parte— no aplica al Estado moderno. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Eslovaquia dijo que ambas partes confirmaron su reconocimiento luego de que Eslovaquia se independizó en 1992-1993, y que el Estado palestino tiene una Embajada en Bratislava en pleno funcionamiento desde 2006.

Malta y Eslovenia, que también pertenecen al bloque de 27 países, podrían sumarse, pero no de inmediato.

Unos 140 de los 190 países con representación en Naciones Unidas ya han reconocido un Estado palestino.

A continuación, un vistazo a cómo y por qué podrían ser importantes los nuevos anuncios de países europeos:

¿POR QUÉ IMPORTA?

Un plan de partición de la ONU de 1947 pedía la creación de un Estado judío junto a un Estado palestino, pero los palestinos y su mundo árabe más amplio lo rechazaron debido a que les habría dado menos de la mitad del territorio, pese a que los palestinos representaban dos terceras partes de la población.

La guerra árabe-israelí del año siguiente dejó a Israel incluso con más territorio, a Jordania en control de Cisjordania y del este de Jerusalén, y a Egipto en control de la Franja de Gaza.

En la guerra de 1967, Israel se apoderó de los tres territorios, y décadas de negociaciones de paz intermitentes han fracasado.

Estados Unidos, Reino Unido y otros países occidentales han respaldado la idea de establecer un Estado palestino independiente junto a Israel como solución al conflicto más irresoluble de Oriente Medio, pero insistieron en que la formación del Estado palestino debía formar parte de un acuerdo negociado. No ha habido negociaciones sustanciales desde 2009.

Aunque los países de la UE y Noruega no reconocerán un Estado existente, sino la posibilidad de uno, el simbolismo ayuda a reforzar la posición internacional de los palestinos y añade presión sobre Israel para que entable negociaciones sobre poner fin a la guerra.

Además, la iniciativa da más prominencia a la cuestión de Oriente Medio antes de las elecciones al Parlamento Europeo del 6 al 9 de junio.

¿POR QUÉ AHORA?

La presión diplomática sobre Israel se ha incrementado tras más de siete meses de combates con Hamás. La Asamblea General de Naciones Unidas votó el 11 de mayo por un amplio margen a favor de conceder nuevos “derechos y privilegios” a la representación palestina, en un indicio del creciente apoyo internacional a que se vote su membresía plena. Actualmente, la Autoridad Palestina tiene categoría de observador en la ONU.

Los mandatarios de España, Irlanda, Malta y Eslovenia dijeron en marzo que estudiaban reconocer un Estado palestino como una “contribución positiva” para poner fin a la guerra.

El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el miércoles que el reconocimiento “no es acto contra nadie, no es contra el pueblo israelí” y añadió que “es un acto de paz, de justicia y de coherencia”.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, comentó a The Associated Press que si bien el país ha respaldado la creación de un Estado palestino durante décadas, el reconocimiento “es una carta que sólo puedes jugar una vez”.

“Solíamos pensar que el reconocimiento llegaría al final del proceso”, señaló. “Ahora nos hemos dado cuenta que el reconocimiento debe venir como un impulso, como el refuerzo de un proceso”.

¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES DEL RECONOCIMIENTO?

Aunque decenas de países han reconocido un Estado palestino, ninguna gran potencia occidental lo ha hecho, y no estaba claro qué diferencia supondría la iniciativa de los tres países.

Aun así, su reconocimiento representaría un logro significativo para los palestinos, que creen que otorga legitimidad internacional a su lucha. Noruega dijo que actualizará la oficina de su representante para Palestina a una Embajada, pero no estaba claro qué harían Irlanda y España.

Es probable que hayas pocos cambios sobre el terreno en el corto plazo. Las negociaciones de paz están paralizadas y el Gobierno israelí ha rechazado rotundamente la formación de un Estado palestino.

¿CUÁL ES LA RESPUESTA DE ISRAEL?

Israel, que rechaza cualquier iniciativa que dé legitimidad internacional a los palestinos, respondió con rapidez el miércoles al llamar a consultas a sus embajadores de Irlanda, Noruega y España.

En un discurso por video, el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que “la intención de varios países europeos de reconocer un Estado palestino es una recompensa para el terrorismo”.

Señaló que el “80 por ciento de los palestinos en Judea y Samaria [Cisjordania] apoyan la terrible masacre del 7 de octubre. Este mal no debe recibir un Estado. Este será un Estado terrorista”.

Netanyahu se refirió al asalto del 7 de octubre perpetrado por Hamás en el sur de Israel, en el que murieron mil 200 personas y otras 250 fueron tomadas como cautivos.

Israel afirma que medidas como las anunciadas el miércoles por los tres países europeos endurecerán la posición palestina y socavarán el proceso de diálogo, e insiste en que todos los asuntos deben resolverse en negociaciones.

Israel suele responder a las decisiones de países extranjeros que considera contrarias a sus intereses llamando a consultas a los embajadores de esos países y castigando a los palestinos con medidas como congelar las transferencias de impuestos recaudados a la Autoridad Palestina.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho que el reconocimiento de Palestina otorgado este miércoles por España, Noruega e Irlanda como un “premio al terrorismo” que “intentará una y otra vez”, ha dicho, cometer una “masacre” como la del 7 de octubre, perpetrada por Hamás y que dejó mil 200 muertos.

¿QUIÉN RECONOCE UN ESTADO PALESTINO?

Unos 140 países han reconocido un Estado palestino, más de dos tercios de los miembros de Naciones Unidas.

Algunas potencias importantes han indicado que su posición podría estar cambiando ante la indignación por las secuelas de la ofensiva israelí en Gaza, que ha matado a más de 35 mil palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El Ministerio no distingue entre civiles y combatientes en su conteo.

El Secretario británico de Exteriores, David Cameron, dijo que no podría haber un reconocimiento de un Estado palestino mientras Hamás permanezca en Gaza, pero que podría producirse durante las negociaciones entre Israel y dirigentes palestinos.

Francia señaló que no está listo para sumarse a otros países en el reconocimiento de un Estado palestino, aunque no se oponga a la idea en principio. El Ministro de Asuntos Exteriores francés, Stéphane Séjourné, en comentarios publicados por su Ministerio tras una reunión privada con su homólogo israelí el miércoles, dijo que reconocer un Estado palestino debe ser “útil” para impulsar una solución de dos Estados e indicó que hacerlo ahora no tendrá un impacto real para lograr ese objetivo.

Alemania, en tanto, señaló que no reconocerá un Estado palestino por el momento.

Un portavoz del canciller Olaf Scholz dijo que Alemania esperaba que una solución negociada de dos Estados entre Israel y los palestinos condujera a un Estado palestino, pero reconoció que esa solución, aunque es la mejor, está muy lejos de lograrse.

ONU propuso un plan de partición en 1947.

– Con información de Europa Press