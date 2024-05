Tabasco: Un niño de 12 años muere al recibir 3 disparos afuera de casa de su abuela

Un niño de 12 años fue asesinado en la puerta de la casa de su abuela en Paraíso, Tabasco, al recibir tres disparos. “No me quiero morir”, gritaba mientras lo atendían locales.

Quintana Roo/Ciudad de México, 22 de mayo (PorEsto/SinEmbargo).- Un trágico incidente sacudió el municipio de Paraíso, Tabasco, cuando un niño de 12 años, identificado como Dante Emiliano, perdió la vida tras recibir tres impactos de bala en la puerta de la casa de su abuela.

Hasta el momento, se desconocen tanto la identidad del agresor como los motivos detrás del asesinato.

Según el reporte policiaco, el martes por la tarde, Dante Emiliano se encontraba en la casa de su abuela, ubicada en la calle 8 de Octubre.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Recibió una llamada telefónica y salió al exterior, donde una persona ya lo esperaba y le disparó en tres ocasiones con un arma de fuego.

El menor fue trasladado de inmediato al hospital regional de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció debido a las graves heridas que dañaron sus órganos vitales.

Juan Carlos Castillejos, Vocero del Gobierno de Tabasco, informó en su cuenta de X que derivado de lo ocurrido, personal “de alto nivel” de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco está en el lugar de los hechos y sigue varias líneas de investigación para determinar lo ocurrido.

En relación al fallecimiento del adolescente baleado él día de ayer en el municipio de Paraiso, se informa que personal de alto nivel de la @FGETabasco se encuentra en dicho lugar y siguen varias líneas de investigación. Al terminar las investigaciones se informará debidamente. — JCarlos Castillejos (@jccastillejos) May 22, 2024

“Al terminar las investigaciones se informará debidamente”, finalizó el funcionario del Gobierno estatal.

Por su parte, el Ayuntamiento de Paraíso informó que, desde la Mesa de Seguridad de la localidad, el Secretario del mismo, Jorge Luis Lara Giorgana; así como el encargado de la Dirección de Seguridad Pública, Eliud Santos Córdova, repudiaron los últimos acontecimientos a nombre del Gobierno municipal.

“Se ha solicitado a los gobiernos Federal y Estatal redoblar las estrategias de inteligencia y seguridad para salvaguardar a nuestra sociedad; así como priorizar las investigaciones que permitan dar con los responsables para recibir el castigo de la Ley”, añadió.

Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador de Tabasco, no ha emitido ninguna postura al respecto.

La comunidad de Paraíso se encuentra consternada por este acto de violencia que ha arrebatado la vida de un joven inocente.

En un video que se difundió en redes sociales se puede ver al menor en el pavimento gritando “no me quiero morir”, mientras un grupo de personas lo auxilia en el lugar donde fue atacado.

— Con información de Israel Olguín