Senadores piden a la FGR investigar a candidato a Gobierno de Yucatán por corrupción

Renán Barrera, candidato del PRIAN a la gubernatura, habría adquirido terrenos “a precios ridículamente bajos”, por lo que Morena pedirá a la FGR, UIF y la Fiscalía de Yucatán se le investigue.

Quintana Roo/Ciudad de México, 22 de mayo (PorEsto/SinEmbargo).- Desde el Senado de la República, el yucateco Raúl Paz Alonso anunció que Morena presentará un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar al candidato a la gubernatura por la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza, Renán Barrera Concha.

En conferencia de prensa, el legislador expuso que este exhorto también se extenderá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la Fiscalía General del Estad (FGE) o de Yucatán, para que realice las investigaciones correspondientes.

Paz Alonzo explicó que hace unos días, Jessica Saidén, candidata a Diputada federal por el distrito 6 de Yucatán, presentó una denuncia ante la FGE en contra del abanderado del PAN-PRI-Nueva Alianza para que se investigue la procedencia de sus propiedades valuadas en alrededor de 200 millones de pesos. Dicho valor lo catalogaron como incongruente de acuerdo con sus ingresos como servidor público, ya que con su sueldo como Alcalde tendría que haber trabajado 148 años aproximadamente y sin haber gastado un solo peso para poder aspirar a bienes con mencionado valor.

Los posibles delitos en el que estaría incurriendo el tres veces Alcalde de Mérida, son:

Enriquecimiento ilícito

Ejercicio abusivo de funciones

Discrepancia fiscal

De igual forma, detalló que Renán Barrera es propietario de 20 inmuebles con un valor de más de 200 millones de pesos.

“Además de que es incongruente sus ingresos con lo que tiene, hemos descubierto un modus operandi de cómo fueron adquieres estos inmuebles y que tienen irregularidades”, expuso.

Detalló que su hermano Jorge Barrera, o algún socio, compró predios a precios ridículamente bajos, “después este comprador se los vende a Ana María Concha Ávila, mamá del candidato. Cabe mencionar que la mamá se ostenta en escrituras públicas como ama de casa, es decir, no genera ningún ingreso alguno, y luego le dona estas propiedades al candidato Renán Barrera”, expresó.

Los legisladores contabilizaron al menos 11 terrenos en Conkal, una zona de alta plusvalía localizada al norte de Mérida, los cuales pertenecían a un grupo empresarial cercano al Ayuntamiento de la capital yucateca.

Dicho modelo de compra-donación de inmuebles fue igualmente aplicado, argumentaron los morenistas, en un terreno en el municipio de Acanceh, predios ubicados en la costa yucateca y con una mansión en Tomozón, Mérida.

“Estamos pidiendo que se investigue el delito de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias porque durante uno de los tres mandatos, el candidato del PRIAN impulsó la creación de un corredor gastronómico turístico en la calle 47 en el Centro de Mérida. El ayuntamiento de Mérida gastó más de 78 millones de pesos con el objeto de revitalizar económicamente la zona, pero no dijo que tuvo un beneficio directo porque él y su familia son propietarios de un predio donde termina el corredor, el cual con esta inversión pasó de valer 10 millones a valer 50 millones de pesos”, explicó.

Por su parte, una nota del medio local PorEsto firmado por el periodista Miguel II Hernández Madero señala que el actual candidato opositor al Gobierno de Yucatán tiene una cartera de bienes que incluyen casas, terrenos y hasta yates de lujo que tiene atracados en muelles de los puertos del norte del estado.

A pesar de estar acusado de enriquecimiento ilícito y con una carpeta de investigación abierta por la FGE, Tiene millones de pesos flotando en el mar, que forman parte de ese patrimonio por el que ahora se le investiga en la Fiscalía.

Hay botones de muestra: Embarcaciones por más de 15 millones de pesos acumula el candidato a Gobernador por la alianza PRI-PAN-Nueva Alianza, Barrera Concha, adquiridos en los últimos tres años, a esto se suma otro yate a nombre de su hermano Jorge, con valor de tres millones y medio de pesos.

Uno de los yates de las tres veces Alcalde de Mérida se encuentra en la Marina Akumal, del Puerto de Abrigo de Yucalpetén, donde igualmente está fondeada la embarcación de su hermano Jorge. Ambas naves tienen un valor en mercado de siete y medio millones de pesos.

El segundo yate de Renán Barrera Concha se encuentra anclado fuera de marina, es una embarcación de lujo, con valor entre 12 y 15 millones de pesos, que se renta para fiestas privadas, recorridos por alta mar, etc.

En la Marina Akumal, se encuentra amarrado al muelle el yate Opa de 36 pies, con dos motores fuera de borda de 300 caballos de fuerza y toldo encima del timón, con capacidad para ocho pasajeros, propiedad de Jorge Barrera Concha, hermano del exalcalde de Mérida, según señalaron trabajadores del lugar, adquirido en 2022, aproximadamente, su precio es de 3.5 a cuatro millones de pesos actualmente.

Ese yate tiene poco más de un año de no moverse del muelle, aunque sí “está al día en su renta de lugar”. Esto se estimó en unos 30 mil pesos mensuales.

En dicha marina o refugio hay 40 navíos de diversas dimensiones, desde lanchas para pesca, hasta yates pequeños y de lujo. A no mucha distancia del muelle, fondeado en el mar se vislumbra otra embarcación, con el nombre de Bohemio, que tiene 53 pies de eslora (más de 16 metros de largo), dos motores fuera de borda de 650 caballos de fuerza cada uno (mil 300 hp en total).

Esta embarcación es propiedad de Renán Barrera Concha, según las mismas fuentes, se encuentra fondeado frente a la Marina Akumal y para llegar a él es necesario tomar un bote. La nave tiene una tripulación de un capitán y dos marineros. Cuenta con tres camarotes, sala de mando y espacio recreativo, todo climatizado, con servicios sanitarios y su precio original fue estimado en 19 millones, pero hace dos años, cuando lo adquirió el actual candidato al Gobierno del Estado, Renán Barrera Concha, fue de entre 10 y 15 millones de pesos. Según describen personas que se han subido a él (lo alquilan para recorridos), el interior es lujoso, propio de una embarcación de recreo para alto poder adquisitivo.

La renta básica es de 16 mil pesos por seis horas, tripulación incluida, hasta los 23 mil pesos, dependiendo de cuánto tiempo más se extienda y servicios adicionales que se requieran.

El segundo yate, propiedad del exalcalde meridano, es Pikita, que está encima de un remolque a poca distancia del portón de acceso del refugio, debido a que está en revisión y ajustes. El barco de recreo tiene también poco más de un año sin moverse del lugar, fue comprado hace unos dos años y antes de ponerse en el remolque, de vez en vez acudía Barrera Concha y realizaba recorridos en él, acompañado de sus allegados.

Esa embarcación está valuada en tres millones y medio de pesos. Tiene dos motores fuera de borda, con capacidad de 600 caballos de fuerza, mide 32 pies de eslora (casi diez metros de largo), con capacidad para ocho ocupantes, timón, toldo y barandales.

La nave está al corriente en sus pagos, aunque no se precisó a cuánto asciende la mensualidad y demás cuotas por servicio. Ambos yates fueron adquiridos por el exalcalde meridano en la que fue su tercera administración municipal y no puede ser cotejada en su declaración patrimonial, debido a que más de la mitad del contenido son datos reservados, sin acceso al público. En la página de transparencia del Ayuntamiento, no estaba disponible la información.