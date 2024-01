Morena denuncia a Sandra Cuevas ante el IECM por evento realizado en la Arena México

La denuncia fue hecha ante la autoridad electoral capitalina por el coordinador jurídico del partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Eurípides Flores.

Ciudad de México, 31 de enero (SinEmbargo).- Hace unas semanas la Alcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, llevó a cabo un evento en la Arena México de la capital para presentar su nuevo proyecto político: la “Organización por la Familia y la Seguridad en México”.

El evento despertó toda clase de críticas en redes sociales, por lo que el partido Morena denunció ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a la Alcaldesa por el supuesto uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y vulneración al principio de neutralidad e imparcialidad.

La denuncia fue hecha ante la autoridad electoral capitalina por el coordinador jurídico del partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Eurípides Flores, quien compartió en sus redes sociales una fotografía del documento presentado por la “opulenta presentación” de Cuevas.

“La denunciada hace indebidamente empleo de su cargo como servidora pública, máxime al tomar en consideración al alcance e impacto como Titular de la Alcaldía Cuauhtémoc tiene, haciendo uso de los hashtags #SandraCuevasAlcaldesa y #SCA, este segundo haciendo clara referencia a las iniciales de la palabra ‘Sandra Cuevas Alcaldesa’, valiéndose de ese cargo como servidora pública para posicionarse y dar a conocer masivamente a su persona, así como la Organización Política que presenta”, apunta el documento.

En atención a los mensajes de mis vecinos de la #Cuauhtémoc, presentamos una denuncia por la opulenta presentación de la “organización política” de Sandra Cuevas. ✅ Vecin@s: NO ESTÁN SOLOS, les invito a acercarse a un servidor para hacerle frente a los abusos de esta señora. pic.twitter.com/mbDd3F4I9H — euripides flores (@euripidesf) January 30, 2024

La denuncia apunta que elementos como banderas mexicanas y personal adscrito a las Fuerzas Armadas fueron usados como utilería y formaron parte ambientación del evento, lo cual podría ser sancionado; así como la vulneración al interés de algunos menores de edad que aparecieron en las redes sociales del evento a manera de publicidad.

Por esta razón, Morena solicitó medidas cautelares en las que se retiren las publicaciones denunciadas, pues de no hacerlo existirá “un daño irreparable en el proceso electoral local en la Ciudad de México”, además de perjudicar directamente a las y los menores de edad.

Frente a una audiencia de casi 10 mil asistentes, quienes mayoritariamente eran niñas, niños y familias, la Alcaldesa destacó el pasado 15 de enero en la Arena México que el objetivo de su nueva organización será “devolver la seguridad al país y rescatar a la familia”.

Las personas presentes en el evento portaron banderas y pancartas con la imagen de la Alcaldesa, y en las pantallas podía leerse la leyenda “Sandra Cuevas Presidenta”, lo cual probablemente fue un guiño a sus intenciones de postularse para la Presidencia en 2030.

Lo anterior ocurriría una vez que la Organización por la Familia y la Seguridad en México se convierta en partido político en 2025; no obstante, Sandra Cuevas no ha dicho de manera explícita que busca convertirse en Presidenta de México, pero ante los cuestionamientos de la prensa, ha manifestado que lo más natural es que el ser humano siempre busque ir “hacia lo más alto”.

“Pues imagínense, yo creo que el ser humano siempre quiere crecer, siempre quiere ir para adelante y hacia lo más alto. Es lo natural”, sentenció.

La Alcaldesa de Cuauhtémoc tuvo una ruptura con la alianza conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), debido a que no se le permitió postularse en el proceso interno para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Morena está descartado […] Mientras la alianza siga con esa soberbia y esa arrogancia de que van a ganar, sin que pase nada porque lastimen a diferentes actores, pues difícilmente se va a poder construir y a mí no me gusta perder el tiempo, a mí me gusta caminar, edificar, construir, me gusta hacer la diferencia”, advirtió en la misma arena.