Sandra Cuevas descarta aliarse con Morena para 2024, pero acepta que dialoga con MC

Sin embargo, Cuevas confirmó que con el partido con el que nunca se aliaría es con Morena. “Lo dije desde el principio y no puedo ser incongruente, no puedo apoyar en 2024 un proyecto del que no me siento parte”, indicó.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).– La polémica Sandra Cuevas, que llegó al poder de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México de mano del PRIAN, anunció este miércoles que presentará su propia organización política con miras a formar un partido político en 2025, y para las elecciones del próximo año se definirá apenas a finales del próximo enero, aceptando que sí ha tenido conversaciones con el opositor Movimiento Ciudadano.

“El lunes 15 de enero haré la presentación de mi organización política, con miras y esfuerzos para convertirse en un partido político en 2025. El día 22 de enero, lunes, les daré a conocer mi definición política rumbo a las elecciones de 2024”, dijo Cuevas en una rueda de prensa.

“Aquí quiero ser muy clara: he recibido la invitación de distintos partidos políticos, de todos los partidos políticos, para poder seguir dentro de la vida pública de México. No he tomado una decisión final, sigo escuchando a la gente. No quiero que me tachen de traidora, de desleal, quiero ser congruente. No quiero fallarme a mí misma ni a mi familia”, añadió.

Cuestionada sobre si ha tenido conversaciones con MC, aceptó que sí. “Quiero ser muy respetuosa: sí he tenido conversación con Movimiento Ciudadano, con el Senador Dante Delgado, que a mí me parece un hombre estupendo, me cae muy bien. Y he tenido el honor de que me invite a su casa a desayunar, a comer. No me gusta decir son mis amigos, pero hay una relación de respeto entre ambos. Sí nos ofrecieron poder ir a Movimiento Ciudadano, sin embargo no he tomado ninguna decisión, sin embargo mi respeto absoluto”, relató.

Sin embargo, Cuevas confirmó que con el partido con el que nunca se aliaría es con Morena. “Lo dije desde el principio y no puedo ser incongruente, no puedo apoyar en 2024 un proyecto del que no me siento parte”, indicó. “Vamos a medirnos. Vamos a medir fuerzas y demostrar quién es quién. Yo llegué sola y lo digo fuerte y claro: llegué sola y he continuado mi camino sola”, completó.

UNA ALCALDESA “CAMALEÓN”

Sandra Cuevas asumió el cargo de Alcaldesa en octubre de 2021 respaldada por la alianza opositora, aunque antes había buscado la candidatura por Morena. Todavía en 2020, la extrabajadora de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hacía público su apoyo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, a quien se refería como “el mejor” Presidente en la historia del país. Sin embargo, las diferencias con el partido guinda, particularmente con la exjefa de Gobierno capitalina Claudia Sheinbaum, marcaron su gestión desde el comienzo.

A ello se suma la falta de información pública sobre los gastos de su Gobierno en rubros como publicidad oficial, aunque su imagen se ha promocionado en diversos medios, formatos y puntos de Cuauhtémoc; además, la funcionaria no transparenta cuánto cuestan los viajes internacionales en representación de la Alcaldía y en sus declaraciones patrimoniales varía la información sobre los bienes adquiridos desde antes de ser mandataria –entre los que destacan colecciones de arte por las que pagó más de un millón de pesos–, tampoco detalla los ingresos que tiene como dueña de la productora de eventos masivos Danika Producciones y una galería de arte.