La CNTE mantendrá plantón en Zócalo de la CdMx; se reubicará para evento de Claudia

Los representantes de la CNTE señalaron que Luisa María Alcalde los amenazó con romper las mesas de diálogo si no levantan el plantón en el Zócalo para que se lleve a cabo el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).– La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció la mañana de este martes que su plantón en el Zócalo de la Ciudad de México continuará de manera indefinida debido a la falta de una solución acordada con el Gobierno.

A través de una conferencia de prensa, la CNTE compartió que el plantón seguirá a pesar de la presión de la Secretaría de Gobernación (Segob) por levantarlo para que se lleve a cabo el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena.

Los secretarios generales Pedro Hernández Morales, de la sección 9; Héctor Torres Solano, de la sección 14 de Guerrero; y Maura López, de la sección 34 de Zacatecas, fueron quienes fijaron la postura de la CNTE ante los opinión pública desde el Zócalo.

El secretario Hernández Morales informó que a las 11:00 horas se llevará a cabo un encuentro con Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), ya que “ayer [27 de mayo] por la noche nos llamó para condicionarnos, para decirnos que si no se dejaba el paso para la instalación del templete para el acto de Morena, se rompería todo canal de diálogo”.

“Queremos informar que el movimiento magisterial no se va a levantar por un mitin ni cierre de campaña, por el contrario vamos a reorganizarnos para garantizar la seguridad de todos los compañeros. Pero no nos vamos, y responsabilizamos al Gobierno federal y de la Ciudad de México de lo que pueda ocurrir si no se establece un adecuado operativo de seguridad”, aseguró el dirigente.

Por su parte, el secretario Héctor Torres Solano explicó que el plantón continuará en la Plaza de la Constitución, aunque se reubicarán este miércoles para el cierre de campaña de Sheinbaum, ya que no pondrán en riesgo al contingente.

“No se levanta este plantón. No nos vamos. No se va el paro indefinido, y exigimos garantías para continuar en este espacio, que es un espacio público, no es propiedad de nadie […] El Zócalo es el corazón de la Patria, no es propiedad del Gobierno”, dijo Torres Solano.

“Lo que sí acordamos es reubicarnos, nos vamos a reubicar para que ellos lleven a cabo su evento. […] Tampoco vamos a arriesgar al contingente que está presente en esta plancha”, agregó.

Asimismo, reiteró que Alcalde Luján se comunicó con la CNTE para amenazar con que se suspenderían las mesas de diálogo si no levantan el plantón, acción que rechazaron.

“El día de ayer la Secretaria de Gobernación ha querido condicionar a las mesas de trabajo que hemos tenido, que si no se quita o se da acceso para que el templete, a donde van a llevar a cabo su acto político, prácticamente las mesas se rompen”, recordó.

Además, detallaron que permitirán el acceso de vehículos para el montaje del evento de cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, programado para este miércoles 29 de mayo​.

El pasado 25 de mayo, luego de varios días de manifestaciones, que incluyeron el plantón en el Zócalo y bloqueos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, maestras y maestros de la CNTE consiguieron un aumento del 13 por ciento en su salario.

De acuerdo con Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CNTE, este incremento anunciado “no implica que estemos satisfechos ni tampoco que se levante el plantón y el paro indefinido. La jornada de lucha continua y no abandonaremos las calles”.

Hernández afirmó que el aumento será del 11.08 por ciento directo al salario y del dos por ciento en prestaciones, además de que se aumentaron días de licencia.

Sin embargo, estos beneficios sólo aplicarán para la sección 9, y se espera que todas las demás secciones de la Coordinadora logren los mismos beneficios.