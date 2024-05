AMLO espera las elecciones más limpias y libres en la historia; refuerzan seguridad

Durante su conferencia de prensa matutina, informó que se cuenta con la participación de la Guardia Nacional (GN) “para garantizar que no haya violencia”, y que los ciudadanos puedan ir a votar con tranquilidad, con seguridad, sin temor”.

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este martes que las elecciones del próximo domingo 2 de junio van a ser las más limpias y libres en la historia de México.

Durante su conferencia de prensa matutina, informó que se cuenta con la participación de la Guardia Nacional (GN) “para garantizar que no haya violencia“, y que los ciudadanos puedan ir a votar con tranquilidad, con seguridad, sin temor”.

“Consideramos que van a ser unas elecciones limpias, libres y, sobre todo, pacíficas. Ese es mi pronóstico. Eso es lo que yo sostengo”, dijo López Obrador desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Además, destacó que el Gobierno federal trabaja con las autoridades estatales y con el Instituto Nacional Electoral (INE) para lograr que “el pueblo se manifieste libremente; que vote sin ningún temor, sin ninguna presión; que el voto sea verdaderamente libre, secreto, individual; y que se dé un ejemplo de democracia”.

“Van a ser las elecciones, ese es mi pronóstico, más limpias, más libres en la historia de México, las del domingo. Así como se los estoy comentando”, reiteró el mandatario mexicano frente a las y los representantes de los medios de comunicación.

Asimismo, señaló que sus adversarios, los conservadores, apostaron “a que iba a haber violencia”. “Apostaron a eso y afortunadamente no ha sido así. Y también ayuda mucho el que la gente ya no quiere fraudes, ya no quiere esa historia negra de fraudes electorales, cuando se robaban hasta la Presidencia de la República, como nos consta”, recordó.

“Ahora estamos inaugurando una etapa nueva, de una auténtica, de una verdadera democracia. Ya no es una caricatura de democracia. La democracia no es una fachada que sirve para que detrás opere una mafia de poder, una oligarquía, que eran los que se sentían los dueños de México. Ya estamos en otros tiempos. Tenemos que celebrar. Ahora es el pueblo el que manda y esa es la democracia”, agregó el Jefe del Ejecutivo federal.