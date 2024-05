México intervendrá en caso contra Israel por riesgo de genocidio en Gaza, anuncia CIJ

MADRID, 28 May (EUROPA PRESS).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha anunciado este martes que México intervendrá en la causa abierta contra Israel tras la denuncia presentada por Sudáfrica a finales de diciembre en la que advertía de posible genocidio en la Franja de Gaza.

México, como país que ha ratificado el tratado internacional, “busca intervenir a fin de proporcionar su opinión sobre la posible interpretación del contenido de las disposiciones de la Convención relevante en este caso”, señaló en la solicitud.

Esto se produce después de que la CIJ ordenara el pasado viernes a Israel que detenga inmediatamente su ofensiva sobre la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, después de que Sudáfrica solicitara medidas adicionales tras acusar a Israel de desentenderse de medidas previas dictadas por el tribunal de Naciones Unidas.

PRESS RELEASE: Mexico, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/kruJovhrXx pic.twitter.com/tSHs81sCfB

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 28, 2024