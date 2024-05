VIDEO ¬ Taboada pagó 15 millones a exfutbolista para que dejara MC, dice Chertorivski

El candidato emecista compartió que el exfutbolista Adrián Chávez le pidió al partido 10 millones de pesos a cambio de quedarse, ante la oferta de 15 millones de Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).– Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, acusó este martes que Santiago Taboada, aspirante al mismo cargo por el Partido Acción Nacional (PAN), le pagó 15 millones de pesos a Adrián Chávez, exportero del Club América, para que dejara el partido naranja y se pasara a las filas azules.

A través de sus redes sociales, Chertorivski compartió un video en donde expuso que Taboada le ofreció 15 millones de pesos al exjugador americanista para que se bajara de la contienda por la Alcaldía de Xochimilco, en donde era candidato de MC, y lo apoyara en los días que restan de campaña.

“Les voy a decir con todas sus letras. El señor [Adrián] Chávez se acercó con Alejandro Piña, nuestro dirigente, y nos dijo: [Santiago] Taboada me está ofreciendo 15 millones de pesos para irme con ellos, si ustedes me dan 10 [millones], me quedo. ¿Saben qué? Que se vayan los que están por dinero. Nosotros estamos por causas”, dijo.

Las y los integrantes de este Movimiento estamos por causas y principios, quien esté por dinero, no tiene lugar aquí. Si quieres un México diferente, este domingo, vota por @MovCiudadanoMX. pic.twitter.com/1j3ItUQjv0 — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) May 28, 2024

“Los priistas y los panistas están desesperados porque viendo el crecimiento de Movimiento Ciudadano. No han dejado de tratar de comprar a nuestras candidatas y candidatos. Yéndoles a ofrecer dinero para que se bajen de sus candidaturas”, agregó.

Asimismo, comentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debería investigar de dónde proviene el dinero en efectivo que supuestamente ofrecen desde el PAN para que declinen o se bajen de las contiendas a otras y otros candidatos.

“Creo que el Instituto [Nacional] Electoral tendría que investigar de dónde sale ese dinero en efectivo que pagan para que se bajen candidaturas. Yo estoy profundamente orgulloso de las más de 600 candidaturas en esta ciudad que están dando la batalla por causas, por principios, y aquellos tres o cuatro que se han ido por corruptos, por dinero, que les acompañe su honestidad, que les acompañe su desfachatez”, declaró.

🔴Adrián Chávez candidato de @MovCiudadanoCMX a la alcaldía de Xochimilco declina a favor de la oposición en CDMX y se une al proyecto de Santiago @STaboadaMx. pic.twitter.com/MwmOZHn2IG — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 27, 2024

Ayer, Adrián Chávez, representante de MC para Xochimilco, indicó que abandonaba la contienda para sumarse al proyecto del panista Santiago Taboada, a escasos cinco días para las elecciones.

Por medio de una conferencia de prensa, el exportero del América destacó que su convencimiento por los planes que ha planteado el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por la Ciudad de México, por lo que decidió unirse a su equipo.

“Para construir un Xochimilco sólido y que, obviamente a nuestro líder que tenemos tanto tiempo de conocerlo, le agradezco porque el proyecto que queremos es un proyecto sólido. Hay varias cosas que has prometido y estoy seguro que lo vamos a lograr”, declaró Chávez.

ÚLTIMAS ENCUESTAS FAVORECEN A BRUGADA

De acuerdo con las últimas encuestas, una por Enkoll en El País y otra en Reforma, las elecciones en la capital mexicana, donde se renovará al Jefe de Gobierno, entre otros cargos, la ventaja de la morenista Clara Brugada sigue siendo amplia, pues saca una ventaja de dos dígitos en un caso y de ocho por ciento en el otro a Santiago Taboada

La preferencia efectiva para Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa, alcanza el 52 por ciento, mientras que el nominado de la coalición del PAN, PRI y PRD suma el 41 por ciento, según la medición de Enkoll para El País. Es decir, 11 puntos porcentuales de ventaja.

El tercer candidato, Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, escaló a un siete por ciento, muy lejos de los primeros dos, pero el que más creció en las últimas semanas.

Por su parte, el diario Reforma le da una ventaja efectiva a la morenista de ocho puntos porcentuales: Brugada suma el 51 por ciento de las preferencias, por el 43 por ciento de Taboada, con Cheertorivksi en seis por ciento, estancado en tercer puesto.

Enfrentados cara a cara, por su parte, sólo hace crecer a la exalcaldesa: suma el 51 por ciento de las opciones, pero Taboada baja a 42 por ciento y un siete por ciento que no votaría por ninguno.

Las y los candidatos tienen hasta mañana para hacer campaña, ya que el miércoles a la medianoche comienza la veda electoral, rumbo a las elecciones del domingo 2 de junio.