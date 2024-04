Taboada es quien más gasta en publicidad. Le sigue Chertorivski y al final, Brugada

La coalición PAN-PRI-PRD es la que ha destinado más recursos en gastos de campaña para la Jefatura de Gobierno, diputaciones y alcaldías en la Ciudad de México; en segundo lugar está MC y el tercer lugar es tanto para los partidos Morena, PVEM y PT, en solitario como en coalición.

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– Los tres partidos que respaldan a Santiago Taboada Cortina en la búsqueda de gobernar la Ciudad de México son los que más han gastado en propaganda, de acuerdo con los reportes difundidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) con corte al 15 de abril, es decir a 46 días del inicio de la campaña electoral.

La alianza de los Partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) ha gastado 21 millones 821 mil 136 pesos, es decir, ocupó 45 por ciento de los 47 millones 997 mil 263 pesos reportados en total por todos los partidos que buscan el mismo cargo en la capital del país.

Los datos disponibles colocan en segundo lugar a Salomón Chertorivski Woldenberg, candidato de Movimiento Ciudadano, con 32.67 por ciento del total, pues al 15 de abril destinó 15 millones 683 mil 623 pesos en propaganda.

En tanto, Morena, los partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), que apoyan a Clara Brugada Molina a través de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, reportaron pagos por 10 millones 492 mil 503 de pesos en propaganda, la cifra representa 21.8 por ciento del total de los gastos que la y los candidatos a Jefes de Gobierno expusieron al INE.

Aunque el panista Santiago Taboada y Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano encabezan los gastos en propaganda, encuestas los colocan con menos preferencias que la candidata morenista Clara Brugada.

Por ejemplo, la encuesta de Enkoll para El País y W Radio publicada el 21 de marzo, días después del primer debate capitalina, dio a Clara Brugada el 55 por ciento de las preferencias, a Taboada el 40 por ciento y a Salomón Chertorivski sólo el cinco por ciento.

Mientras que esta semana la medición Polls Mx, publicada en el sitio Político Mx, mostró cifras similares: Clara Brugada encabezó la intención de voto con 53 por ciento, en segundo lugar se colocó a Taboada (40 por ciento), y en tercero Salomón Chertorivski, también con el cinco por ciento

A más de un mes de campaña, donde más dinero han destinado quienes aspiran a la Jefatura de Gobierno para difundir su imagen es en propaganda en la vía pública, algo que coincide con todas las lonas, papeles y cartones con sus rostros que desde las últimas semanas tapizan avenidas y postes de la Ciudad de México.

Brugada, Taboada y Chertorivski informaron de 22 millones 639 mil 639 pesos pagados para promocionarse de esta manera, lo que representó el 47 por ciento de los más de 47 millones gastados, además de en anuncios colocados en las calles, en operativos de la campaña, propaganda en medios impresos, salas de cine, para la producción de los mensajes de radio y televisión, así como en propaganda utilitaria, de redes sociales, páginas de internet y propaganda en general.

La campaña de Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez, destaca porque 70 por ciento de lo que hasta el momento transparentó al INE lo destinó en propaganda para la vía pública, es decir, 15 millones 857 mil 129 pesos.

Le siguió el exdiputado Chertorivski, con 6 millones 436 mil 981 pesos, lo que representa el 28 por ciento de todos sus gastos de campaña.

Y aunque cientos de lonas con su rostro también cubren diversas alcaldías, en último lugar está Clara Brugada, quien reportó un gasto de 345 mil 527 pesos, es decir, sólo el 1.5 por ciento del total reportado por los partidos para anuncios en las calles.

Además de la Jefatura de Gobierno, en la elección del 2 de junio la ciudadanía votará por quienes encabezarán las diputaciones locales y las 16 alcaldías, donde ocho candidatos y candidatas buscan reelegirse.

Al sumar los gastos reportados por los partidos políticos al INE en todos esos cargos, la coalición “Va por la CdMx”, conformada por el PAN-PRI-PRD, es la que ha destinado más recursos, con 32 millones 934 mil pesos.

En segundo lugar está MC, que reporta en solitario 16 millones 268 mil pesos. El tercer lugar es para los partidos Morena, PVEM y PT, que por su cuenta y en alianza invirtieron 12 millones 180 mil 172 pesos en lo que va de la campaña.

Aún cuando Morena, el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha destinado millones de pesos en propaganda electoral, este miércoles el mandatario recomendó a las y los candidatos no utilizar tanta propaganda electoral porque, dijo, ya no funciona.

“Una recomendación a todos los que participan en procesos electorales, ya no funciona la propaganda, un consejo no se le puede negar a nadie, no funciona la propaganda. Lo que funciona es tener comunicación con la gente, no menospreciar al pueblo, respetar al pueblo, no estar pensando que se puede manipular al pueblo, hablarle al pueblo con la verdad, con franqueza”, expuso desde Palacio Nacional.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.