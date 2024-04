Taboada, Brugada y Chertorivski usaron datos engañosos en el segundo debate chilango

El segundo debate chilango trajo nuevas declaraciones de los tres candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; los temas recurrentes fueron el Cártel Inmobiliario, la contaminación y falta de agua, y la propaganda que inunda las calles, pero entre los ataques que se lanzaron, tanto Santiago Taboada, como Clara Brugada y Salomón Chertorivski utilizaron algunos datos engañosos pero otros que, tras verificarlos, resultaron verdadero.

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).- En el segundo debate chilango hubo verdades a medias. Los candidatos Santiago Taboada, del PAN-PRI-PRD; Clara Brugada, de Morena y los partidos del Trabajo y Verde; y Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano, utilizaron algunos datos engañosos, pero otros no tanto, para atacar a sus oponentes en temas como la falta de agua, el Cártel Inmobiliario, la inseguridad y la propaganda en las calles de la Ciudad de México (CdMx).

Acá algunas de los dichos del segundo debate chilango, el domingo 21 de abril:

ACUSACIONES SOBRE EL TEMA DEL AGUA

En el primer segmento del segundo debate chilango el tema fue el agua donde Clara Brugada, candidata de Morena, aseguró que continuará con un modelo ambientalista y humanista para garantizar el derecho al agua; dijo que cuando sea Jefa de Gobierno se va a asegurar de que el agua llegue a todas las casa y aprovechó para atacar al candidato del PAN al decir que su propuesta es privatizar este recurso:

“Pero en esta mesa hay otra visión del agua, una visión que ve al agua como negocio, es la visión de Santiago Taboada. El tiene la visión de privatizaron del agua como si fuera la solución, puede decir que no, que eso no es verdad pero declaró que la solución era la privatización del agua y desde el principio se utilizó el tema del agua como botín político por ambos candidatos, incluso promoviendo miedo diciendo que el 26 de junio la ciudad se iba a quedar sin agua”, dijo.

¿Es verdad el señalamiento de Clara Brugada? Sí, en marzo pasado, el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Santiago Taboada, declaró en un evento con empresarios la necesidad de crear “modelos públicos y privados” para la gestión del agua en la capital: “Lo quiero decir clarito: nosotros no le tenemos miedo a la inversión privada (…) uno de los puntos que vamos a hacer en el tema del agua es hacer modelos públicos, privados, porque no hay otra solución. No hay dinero público que alcance, esas son las alternativas y las soluciones que le van a dar viabilidad”.

Sin embargo, en su plan de gobierno, Taboada no ha sido claro respecto al modelo para atender la crisis hídrica en la CdMx y su planteamiento es dejar de extraer agua de los pozos que abastecen a la capital junto con el sistema Cutzamala, para adoptar tecnologías como el tratamiento, la captación y la atención a fugas.

Asimismo, propone retomar el proyecto “Vuelta a la Ciudad Lacustre” ideado hace tres décadas por el arquitecto Teodoro González de León, que consiste en la regeneración de ríos y canales entubados, y mejorar la infraestructura de recarga de los mantos acuíferos subterráneos, pero sin entrar al tema del presupuesto o financiamiento de sus propuestas.

Taboada respondió a Brugada recordando que durante su campaña para llegar a ser la alcaldesa de Iztapalapa, Clara prometió que no faltaría agua en Iztapalapa: “Te voy a recordar lo que decías en el debate chilango de 2018 que cuando Morena en Iztapalapa gobernara y en la ciudad no iba a ver falta de agua pero es una tragedia lo que pasa en la alcaldía que gobernaste”.

Lo dicho por el candidato de la oposición respecto a la promesa de Brugada es verdad pues fue un compromiso que mencionó durante su campaña para alcaldesa de Iztapalapa pero asegurar que es “una tragedia” lo que sucede en esa alcaldía es complicado pues no es la única demarcación donde se ha denunciado la falta de agua en la capital. Lo que sí es cierto es que desde marzo de 2023, la misma Clara reconoció que en Iztapalapa había “mucha” escasez de agua e hizo un llamado a la población para cuidar de dicho recurso.

“Es alrededor de todo, no es una zona en específico, sino es donde llega sobre todo el tanque del Cerro de la Estrella (…) el impacto es sobre toda Iztapalapa”; en ese momento, dijo que más de 100 módulos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) habían sido instalados para atender el problema y que se realizaban alrededor de mil 200 viajes de pipas al día en las zonas más necesitadas.

¿MORENA HA GOBERNADO LA CDMX 27 AÑOS?

A lo largo del segundo debate chilango, el candidato Taboada atacó a Clara Brugada diciendo que su partido “ha gobernado 27 años la ciudad” pero esta declaración no es cierta pues Morena ganó la Jefatura de Gobierno por primera vez con Claudia Sheinbaum en 2018, es decir, suma 6 años en el poder.

Es el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el mismo que actualmente postula a Taboada como su candidato a la Jefatura de Gobierno, que en julio de 1997 ganó el entonces Distrito Federal con Cuauhtémoc Cárdenas como primer Jefe de Gobierno. El PRD encabezó el gobierno capitalino por 21 años, no Morena como aseguró el candidato de la alianza opositora.

Taboada culpó a los anteriores gobiernos de la ciudad de los actuales problemas, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, que formaron parte del PRD. Sin embargo, también en ese lapso el gobierno estuvo a cargo de Miguel Ángel Mancera, quien sigue en PRD y actualmente es candidato a diputado federal.

Otro dicho no del todo cierto de Taboada fue casi al final del debate cuando mencionó que la alcaldía Iztapalapa, donde Clara Brugada gobernó los últimos años, es el lugar más inseguro para vivir en la capital:

“Hoy puedo presumir que Benito Juárez, la alcaldía que yo goberné, es la alcaldía más segura de CDMX y del país. Mientras que tú, Clara, hiciste de Iztapalapa el lugar más inseguro para vivir en la ciudad”.

Pero los datos oficiales de incidencia delictiva desmienten al candidato panista pues Iztapalapa no fue líder por tasa de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes en 2023, sino Cuauhtémoc, la gobernada por Sandra Cuevas que llegó a esa demarcación con el PAN-PRI-PRD. Entre 2018 y 2023 con el gobierno de Brugada la alcaldía registró una reducción de 45 por ciento en tasa de homicidios dolosos y feminicidios.

Además, la encuesta ENSU del INEGI revela una baja en la percepción de inseguridad en Iztapalapa con Brugada pues aunque para marzo de 2024 apareció con 72 por ciento, en diciembre de 2019 Iztapalapa tenía 88.3 por ciento, y en septiembre de 2023, cuando la candidata pidió licencia para buscar la Jefatura de Gobierno, la percepción fue de 69.6 por ciento.

El dato por aclarar que dejó Taboada es lo relacionado a René Bejarano pues sostuvo que es socio de las empresas vinculadas con la construcción de Utopías en Iztapalapa: “pero vamos a hablar mejor de tu socio, porque todas las ligar llevan a Iztapalapa, cómo ves que los contratos que tienes de las utopías están relacionadas con tu socio René Bejarano, por su puesto pues es quien te va a financiar la campaña”, dijo sin mostrar pruebas.

CHERTORIVSKI CONTRA TABOADA Y BRUGADA

El resbalón de Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano, ocurrió cuando acusó a sus dos contrincantes rumbo a la Jefatura de Gobierno de la CdMx de tener la capital “hecha un basurero” por la propaganda en las calles, lo que es verdad pero omitió el gasto que su partido ha realizado en este rubro aunque pendones con su rostro son los que menos se encuentran en postes y puentes.

“Tienen a la ciudad hecha un basurero, esto se ve en cada calle, cada poste, cada puente, no hay un milímetro de la ciudad que no tenga sus cochinadas y saben qué por cada uno de estos pendones se desperdician 91 litros de agua para su fabricación, en lo que va de la contienda llevan 455 millones de litros de agua desperdiciados”, dijo.

De acuerdo con los reportes difundidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) con corte al 15 de abril, los tres partidos que respaldan a Santiago Taboada son los que más han gastado en propaganda vía pública, seguido de Movimiento Ciudadano, el partido de Chertorivski. En 46 días de campaña, la alianza destinó 32 millones 934 mil 997 pesos en propaganda de distintos tipos, la mayoría de esos recursos fueron para anuncios en la vía pública: en total 16 millones 225 mil 929 pesos.

Mientras Movimiento Ciudadano ocupa el segundo lugar en gastos de anuncios en la vía pública, con 6 millones 436 mil 981 pesos destinados a promocionar sólo a Salomón como candidato a Jefe de Gobierno, cifra que representa el 39 por ciento de los 16 millones 268 mil 137 que el partido naranja ha invertido en las campañas de sus aspirantes a distintos cargos en la ciudad. Queda una cuestión: si no hay pendones de Salomón, ¿a dónde se han ido esos recursos de propaganda en vía pública?

El gasto millonario de MC en este ámbito destaca porque Chertorivski, desde antes del segundo debate, se refiere como “candidatos basura” a sus contrincantes Taboada y Brugada por la cantidad de propaganda con la que “ensucian” las calles, incluso les ha pedido que la retiren.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.