VIDEO #EnVivo ¬ Clara busca cuidar ventaja; Santiago y Salomón, a ver si sacan algo

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- Los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México llegan al Segundo Debate Chilango confiados en sus propuestas sobre los temas de agua, transparencia y combate a la corrupción que abordarán esta noche en su nuevo encuentro.

El debate entre la morenista Clara Brugada Molina, el panista Santiago Taboada Cortina y el emecista Salomón Chertorivski Woldenberg iniciará a las 20:00 horas y durará un total de 90 minutos.

A los candidatos se les dará dos minutos para su mensaje de apertura; seis minutos con 30 segundos para la bosla de tiempo y dos minutos más para la conclusión.

Este segundo encuentro de cara a las próximas elecciones será moderado por los periodistas Elisa Alanís, de Milenio, y Juan Manuel Jiménez, de MVS.

El primero en llegar fue Salomón Chertorivski, a las 18:45 horas, acompañado de su esposa con el puño alzado, afirmando estar listo para debatir con los otros dos candidatos.

Minutos más tarde, a las 19:10 horas, llegó el candidato del PRIAN en compañía del Senador Emilio Álvarez Icaza y de su novia. A diferencia del emecista, no se detuvo a hablar con la prensa antes de ingresar a las instalaciones.

Recibida por simpatizantes de Morena que se concentraron afuera de las instalaciones de Grupo MVS, ubicadas en la colonia Moctezuma de la Alcaldía Venustiano Carranza, llegó la candidata Clara Brugada al Segundo Debate Chilango a las 19:20 horas, a quien se le miró junto a líderes morenistas como Alejandro Encinas, Citlali Hernández, Ernestina Godoy y Santiago Ramírez.

Los temas que se abordarán en el debate de hoy son el agua y la transparencia y combate a la corrupción, los cuales cobran relevancia justo cuando en la Ciudad de México se viven momentos clave como la escasez de agua en Iztapalapa y el supuesto sabotaje en el caso del agua contaminada con aceites y posibles hidrocarburos en algunas zonas de la Alcaldía Benito Juárez y de la Álvaro Obregón.

Hola a todas y todos, me incorporo a esta red social en este día tan importante para la democracia de nuestra #CDMX en que se realiza el #DebateChilango que es un gran ejercicio de transparencia para que la ciudadanía escuche y conozca las propuestas de las personas candidatas. pic.twitter.com/HCjPtARozm

Además de las recientes denuncias que dio a conocer ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) respecto a tres nuevos casos relacionados con el Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez por posibles irregularidades en la construcción de edificios debido a excedentes de metros, pisos o departamentos.

PROPAGANDA DISFRAZADA

Un mosaico de encuestadoras ha dado seguimiento a la elección de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. De estas, sólo unas cuentas lo han hecho mediante levantamientos de casa en casa, las cuales coinciden en dar el primer lugar en la intención de voto a la morenista Clara Brugada Molina, seguida del panista Santiago Taboada Cortina y muy lejos sitúan al emecista Salomón Chertorivski Woldenberg.

Si bien la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las encuestadoras deben entregar la información metodológica a la autoridad electoral, ésta no regula la validez de sus resultados, por lo que es común ver disparidad en cada una de ellas, como ocurre en la elección para Jefe de Gobierno y cargos locales, donde el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha identificado que más del 50 por ciento de los ejercicios demoscópicos publicados en medios digitales presentan errores metodológicos que hace que los resultados sean imprecisos o inverosímiles.

“Desde la elección de 2021 en el IECM se dio un paso más adelante y monitoreamos las encuestas en medios impresos y digitales, se supone que estas últimas encuestas son más fáciles de realizar y económicas, pero lo que observamos en éstas son inconsistencias o datos que parecen irreales que no se atienden a la lógica de la estadística, con tasas de rechazo del 0 por ciento, lo cual implica que en la muestra que seleccionaste nadie te rechazó. Otros reportan tasa de rechazo del 90 por ciento, esto implica que de las personas que elegiste para encuestar, 90 te dijeron que no y sólo contestó el 10 por ciento. Entonces no tiene lógica de representatividad”, explicó en entrevista el maestro Ernesto Ramos Mega, Consejero del IECM.