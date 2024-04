La CdMx se inunda de encuestas patito. Más de 50% se hacen sin rigor, alerta el IECM

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).– Un mosaico de encuestadoras ha dado seguimiento a la elección de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. De estas, sólo unas cuentas lo han hecho mediante levantamientos de casa en casa, las cuales coinciden en dar el primer lugar en la intención de voto a la morenista Clara Brugada Molina, seguida del panista Santiago Taboada Cortina y muy lejos sitúan al emecista Salomón Chertorivski Woldenberg.

Si bien la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las encuestadoras deben entregar la información metodológica a la autoridad electoral, ésta no regula la validez de sus resultados, por lo que es común ver disparidad en cada una de ellas, como ocurre en la elección para Jefe de Gobierno y cargos locales, donde el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha identificado que más del 50 por ciento de los ejercicios demoscópicos publicados en medios digitales presentan errores metodológicos que hace que los resultados sean imprecisos o inverosímiles.

“Desde la elección de 2021 en el IECM se dio un paso más adelante y monitoreamos las encuestas en medios impresos y digitales, se supone que estas últimas encuestas son más fáciles de realizar y económicas, pero lo que observamos en éstas son inconsistencias o datos que parecen irreales que no se atienden a la lógica de la estadística, con tasas de rechazo del 0 por ciento, lo cual implica que en la muestra que seleccionaste nadie te rechazó. Otros reportan tasa de rechazo del 90 por ciento, esto implica que de las personas que elegiste para encuestar, 90 te dijeron que no y sólo contestó el 10 por ciento. Entonces no tiene lógica de representatividad”, explicó en entrevista el maestro Ernesto Ramos Mega, Consejero del IECM.